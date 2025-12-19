Театрализованная экскурсия по Рязани «Променад с Алисой» (6+)

Вас ждёт настоящая новогодняя сказка! Вместе с Алисой вы отправитесь гулять по зимним улицам Рязани и обязательно раскроете неожиданные места и детали, которые удивят даже коренных рязанцев. Но внезапно — появляется герой, который скрывает великую тайну и знает множество любопытных историй. Почему Алиса вдруг вообразила, что она Василиса из старинной сказки?
Описание экскурсии
На нашем маршруте: Театральная площадь — Самая первая высотка города — Самый колоритный деревянный дом Рязани — Самый узкий дом Рязани — Нижний парк — Кинотеатр «Родина» — Цирк — Главпочтамт.
Вы узнаете:
- что скрывается за образом Ёшкиного кота
- какую тайну хранит старая калитка
- почему Алисе начинает казаться, что она вовсе не Алиса, а сказочная Василиса
- и многое другое
Кому подойдёт программа
- Тем, кто готов отправиться в сказочное приключение
- Тем, кто уже видел основные достопримечательности города — этот маршрут не обзорная экскурсия
- Жителям Рязани
Организационные детали
- Программа рассчитана на взрослых и детей от 6 лет
- Мы выдадим вам стереонаушники
- Будьте готовы к тому, что на маршруте будут лестницы, возможна гололедица
- Вас будут сопровождать профессиональные артисты из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Рязанского театра драмы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина — ваша команда гидов в Рязани
Провели экскурсии для 153 туристов
Я коренная рязаночка, люблю путешествовать и возвращаться в свой родной город с новыми идеями. Я запустила первые в Рязани спектакли-променады. Это такие необычные групповые экскурсии в стереонаушниках, в сопровождении профессиональных артистов. Я и моя команда будем рады познакомиться с вами!
