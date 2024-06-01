1 чел.
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скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Рыбинск - первое свидание: путешествие по страницам истории
Познакомьтесь с Рыбинском через его улицы, памятники и истории, которые оживают в рассказах гида. Откройте для себя город с богатым прошлым
Начало: На Волжской набережной
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 26002 470₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фото-прогулка по вечернему Рыбинску: история и красота в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска в сопровождении опытного гида и фотографа. Зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия
Начало: Возле Спасо-Преображенского собора
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Рыбинск: индивидуальная экскурсия
Рыбинск - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Прогуляйтесь по его улицам, узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги
Начало: У памятника Ф.Ф. Ушакову
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 300₽ за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис1 июня 2024Хорошая экскурсия, всё понравилось
- ООксана29 мая 2024Чудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общении, и при этом гид,
- ИИрина20 мая 2024Экскурсия прошла хорошо. Информации достаточно.
- ИИрина16 мая 2024Замечательный гид Татьяна!!! Было очень интересно и душевно!!! Буду ждать фотографии как приятный бонус к познавательной экскурсии. Была рада знакомству с такими обаятельными гидом и фотографом!!!
- ССергей3 мая 2024Баба Таня - супер экскурсовод! Все продумано, простой и неформальный взгляд на Рыбинск, который она очень любит! Всем рекомендую.
- ППолина13 апреля 2024Рыбинск — прекрасный и уютный город, видно, что его туристическая часть активно развивается, и в реставрацию домов, оформление исторических вывесок
- ннина26 марта 2024Гид - Блогер баба Таня-(так она сама себя назвала), заразила нас своей любовью к Рыбинску. Поначалу казалось, что такая подача и
- ИИгорь3 января 2024Огромное спасибо Ольге и Евгению - легко, позитивно, с юмором и познавательно провели экскурсию. И это при минус 26!
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Старый город»
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