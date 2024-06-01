Экскурсии по Старому городу в Рыбинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Рыбинске, цены от 2 470 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рыбинск - первое свидание
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
129 отзывов
Популярное предложение
Рыбинск - первое свидание: путешествие по страницам истории
Познакомьтесь с Рыбинском через его улицы, памятники и истории, которые оживают в рассказах гида. Откройте для себя город с богатым прошлым
Начало: На Волжской набережной
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 26002 470 за всё до 10 чел.
По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
6 отзывов
Фото-прогулка по вечернему Рыбинску: история и красота в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска в сопровождении опытного гида и фотографа. Зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия
Начало: Возле Спасо-Преображенского собора
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
5 000 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Рыбинск
Индивидуальная
2 часа
87 отзывов
Добро пожаловать в Рыбинск: индивидуальная экскурсия
Рыбинск - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Прогуляйтесь по его улицам, узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги
Начало: У памятника Ф.Ф. Ушакову
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 300 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    Рыбинск - первое свидание
    Хорошая экскурсия, всё понравилось
  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Рыбинск - первое свидание
    Чудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общении, и при этом гид,
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    открывший нам самобытность Рыбинска, подсветивший исторические и современные аспекты жизни этого прекрасного города. Маршрут прекрасен и нетороплив. Спасибо большое за наши положительные эмоции.

    Чудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общенииЧудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общенииЧудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общенииЧудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общенииЧудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общенииЧудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общенииЧудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общенииЧудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общенииЧудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общенииЧудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общении
  • И
    Ирина
    20 мая 2024
    Рыбинск - первое свидание
    Экскурсия прошла хорошо. Информации достаточно.
  • И
    Ирина
    16 мая 2024
    По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
    Замечательный гид Татьяна!!! Было очень интересно и душевно!!! Буду ждать фотографии как приятный бонус к познавательной экскурсии. Была рада знакомству с такими обаятельными гидом и фотографом!!!
  • С
    Сергей
    3 мая 2024
    Добро пожаловать в Рыбинск
    Баба Таня - супер экскурсовод! Все продумано, простой и неформальный взгляд на Рыбинск, который она очень любит! Всем рекомендую.
    Баба Таня - супер экскурсовод! Все продумано, простой и неформальный взгляд на Рыбинск, который она очень любит! Всем рекомендуюБаба Таня - супер экскурсовод! Все продумано, простой и неформальный взгляд на Рыбинск, который она очень любит! Всем рекомендуюБаба Таня - супер экскурсовод! Все продумано, простой и неформальный взгляд на Рыбинск, который она очень любит! Всем рекомендуюБаба Таня - супер экскурсовод! Все продумано, простой и неформальный взгляд на Рыбинск, который она очень любит! Всем рекомендуюБаба Таня - супер экскурсовод! Все продумано, простой и неформальный взгляд на Рыбинск, который она очень любит! Всем рекомендуюБаба Таня - супер экскурсовод! Все продумано, простой и неформальный взгляд на Рыбинск, который она очень любит! Всем рекомендую
  • П
    Полина
    13 апреля 2024
    Добро пожаловать в Рыбинск
    Рыбинск — прекрасный и уютный город, видно, что его туристическая часть активно развивается, и в реставрацию домов, оформление исторических вывесок
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    вложено очень много работы. Благодарим и очень рекомендуем Татьяну как замечательного гида, знающего свой город. Прогулка получилась очень интересной и время пролетело незаметно.

    Рыбинск — прекрасный и уютный город, видно, что его туристическая часть активно развивается, и в реставрациюРыбинск — прекрасный и уютный город, видно, что его туристическая часть активно развивается, и в реставрациюРыбинск — прекрасный и уютный город, видно, что его туристическая часть активно развивается, и в реставрациюРыбинск — прекрасный и уютный город, видно, что его туристическая часть активно развивается, и в реставрациюРыбинск — прекрасный и уютный город, видно, что его туристическая часть активно развивается, и в реставрацию
  • н
    нина
    26 марта 2024
    По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
    Гид - Блогер баба Таня-(так она сама себя назвала), заразила нас своей любовью к Рыбинску. Поначалу казалось, что такая подача и
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    довольно тихий рассказ на шумной улице, нам скоро наскучит, но получилось наоборот. Очень увлеклись, стало интересно!!! Спасибо Татьяне и отдельно ——— низкий поклон нашему фотографу Вячеславу. Фото ещё не получили, так как только вчера вечером фотографировались, но ничуть не сомневаемся в отличных снимках, которые всегда будут напоминать нам об этом удивительном городе! Всем всем рекомендую экскурсию с фотографом! Здорово!

  • И
    Игорь
    3 января 2024
    По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
    Огромное спасибо Ольге и Евгению - легко, позитивно, с юмором и познавательно провели экскурсию. И это при минус 26!

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Старый город»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Добро пожаловать в Рыбинск
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  2. Красная площадь
  3. Набережная
  4. Самое главное
  5. Старый город
  6. Польский костёл
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в июне 2024
Сейчас в Рыбинске в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 2 470 до 5 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 222 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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