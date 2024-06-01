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довольно тихий рассказ на шумной улице, нам скоро наскучит, но получилось наоборот. Очень увлеклись, стало интересно!!! Спасибо Татьяне и отдельно ——— низкий поклон нашему фотографу Вячеславу. Фото ещё не получили, так как только вчера вечером фотографировались, но ничуть не сомневаемся в отличных снимках, которые всегда будут напоминать нам об этом удивительном городе! Всем всем рекомендую экскурсию с фотографом! Здорово!