Держим путь к замку Гарибальди — необычному комплексу на берегу Волги, который построили в 2010-х годах в неоготическом стиле. Сюда приезжают за атмосферой Средневековья: каменные стены, грифоны, башни и виды на воду. Присмотритесь, прислушайтесь — кажется, мы с вами оказались в другой эпохе.
Описание экскурсии
Встречаемся в Самаре
Я заберу вас у вашего отеля в пределах Старого города или Ново-Садовой улицы.
Смотровая «Вертолётка»
Остановимся на одной из лучших панорамных точек города. Я расскажу, почему здесь нет вертолётов, а вы полюбуетесь видами на Волгу и окрестности.
Храм в посёлке Прибрежный (остановка по желанию)
Атмосферное место среди Жигулёвских гор. Вы увидите образец деревянного зодчества и насладитесь спокойной атмосферой.
Замок Гарибальди — главная точка маршрута
Вы окажетесь в неоготическом комплексе на берегу Волги. Рассмотрите архитектуру, которая сочетает Средневековье, Ренессанс и Викторианскую эпоху. Услышите легенды о грифонах и рыцарях, истории о подземных ходах и загадочной библиотеке.
Примерный тайминг
- дорога в сторону замка — ~1,5 ч
- прогулка по замку — 1,5–2 ч
- свободное время и обед — по желанию
- обратная дорога — ~1,5 ч
Организационные детали
- Едем на Kia Rio, есть детское кресло и бустер
- Обед оплачивается дополнительно
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 315 туристов
Я — аттестованный, аккредитованный гид-экскурсовод, провожу обзорные экскурсии по Самаре, а также экскурсии на Самарскую Луку (Ширяево, Стрельная), в замок Гарибальди, на Царёв курган (с посещением сыроварни), в бункер Сталина
от 18 000 ₽ за экскурсию