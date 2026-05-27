Держим путь к замку Гарибальди — необычному комплексу на берегу Волги, который построили в 2010-х годах в неоготическом стиле. Сюда приезжают за атмосферой Средневековья: каменные стены, грифоны, башни и виды на воду. Присмотритесь, прислушайтесь — кажется, мы с вами оказались в другой эпохе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Встречаемся в Самаре

Я заберу вас у вашего отеля в пределах Старого города или Ново-Садовой улицы.

Смотровая «Вертолётка»

Остановимся на одной из лучших панорамных точек города. Я расскажу, почему здесь нет вертолётов, а вы полюбуетесь видами на Волгу и окрестности.

Храм в посёлке Прибрежный (остановка по желанию)

Атмосферное место среди Жигулёвских гор. Вы увидите образец деревянного зодчества и насладитесь спокойной атмосферой.

Замок Гарибальди — главная точка маршрута

Вы окажетесь в неоготическом комплексе на берегу Волги. Рассмотрите архитектуру, которая сочетает Средневековье, Ренессанс и Викторианскую эпоху. Услышите легенды о грифонах и рыцарях, истории о подземных ходах и загадочной библиотеке.

Примерный тайминг

дорога в сторону замка — ~1,5 ч

прогулка по замку — 1,5–2 ч

свободное время и обед — по желанию

обратная дорога — ~1,5 ч

Организационные детали