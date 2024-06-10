Ночь в Музее городских легенд Самары (23+)

В Музее городских легенд Самары вас ждёт уникальная экскурсия для взрослых (23+).Погружение в историю наказаний и человеческих аномалий, посещение тайной комнаты с экспонатами для взрослых игр. На крыше музея вы

сможете насладиться видами ночного города и продегустировать напитки. Экскурсия подходит для пар, желающих разнообразить свои отношения, и всех, кто интересуется необычными аспектами человеческой психологии. Обратите внимание, что посещение музея запрещено для лиц младше 23 лет

Описание экскурсии

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия рассчитана исключительно на взрослых, желающих не только изучить историю наказаний и человеческих аномалий, но и проникнуть в тайны психологии. Особенно интересно будет парам, ищущим новые пути развития своих отношений. Посещение экспозиции категорически запрещено детям и молодым людям до 23 лет.

Что вас ожидает

Сразу предупреждаем: это музейное приключение не для слабонервных блюстителей нравственности. Оно для всех ценителей необычного, любящих жизнь во всех её проявлениях.

Как пройдёт ваш визит

1 этаж музея — погружение в историю японского искусства шибари. Возможность опробовать единственное в городе место для верёвочной левитации.

— погружение в историю японского искусства шибари. Возможность опробовать единственное в городе место для верёвочной левитации. Подвал — подборка городских легенд, а также выставка предметов для телесных наказаний

— подборка городских легенд, а также выставка предметов для телесных наказаний Тайная комната — коллекция приспособлений для взрослых игр в доминирование и подчинение

— коллекция приспособлений для взрослых игр в доминирование и подчинение Крыша-веранда — площадка для обзора ночного города, дегустация напитков и угощений

О чём будет экскурсия

О человеческих страхах и желаниях, а также мотивах неприглядных поступков

О многовековой истории телесных наказаний, доминирования и подчинения

О причинах жестокости и рабской психологии

Организационные детали