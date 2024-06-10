Ночь в Музее городских легенд Самары (23+)

В Музее городских легенд Самары вас ждёт уникальная экскурсия для взрослых (23+).
Погружение в историю наказаний и человеческих аномалий, посещение тайной комнаты с экспонатами для взрослых игр. На крыше музея вы
Погружение в историю наказаний и человеческих аномалий, посещение тайной комнаты с экспонатами для взрослых игр. На крыше музея вы
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Уникальные экспонаты для взрослых
- 🏛 История телесных наказаний
- 🧠 Психология человеческих желаний
- 🌙 Дегустация напитков на крыше
- 💑 Идеально для пар
Что можно увидеть
- Музей городских легенд
- Тайная комната
- Крыша-веранда
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Кому подойдёт экскурсия
Экскурсия рассчитана исключительно на взрослых, желающих не только изучить историю наказаний и человеческих аномалий, но и проникнуть в тайны психологии. Особенно интересно будет парам, ищущим новые пути развития своих отношений. Посещение экспозиции категорически запрещено детям и молодым людям до 23 лет.
Что вас ожидает
Сразу предупреждаем: это музейное приключение не для слабонервных блюстителей нравственности. Оно для всех ценителей необычного, любящих жизнь во всех её проявлениях.
Как пройдёт ваш визит
- 1 этаж музея — погружение в историю японского искусства шибари. Возможность опробовать единственное в городе место для верёвочной левитации.
- Подвал — подборка городских легенд, а также выставка предметов для телесных наказаний
- Тайная комната — коллекция приспособлений для взрослых игр в доминирование и подчинение
- Крыша-веранда — площадка для обзора ночного города, дегустация напитков и угощений
О чём будет экскурсия
- О человеческих страхах и желаниях, а также мотивах неприглядных поступков
- О многовековой истории телесных наказаний, доминирования и подчинения
- О причинах жестокости и рабской психологии
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов
- Мы будем ходить по крутым лестницам, спускаться в тёмный душный подвал, подниматься по крутым ступеням в различные помещения. Позаботьтесь об удобной одежде и обуви.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Галактионовской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Самаре
Провели экскурсии для 49 туристов
Меня зовут Вера, я хозяйка и создательницы Музея городских легенд. Это одно из самых удивительных и мистических мест в Самаре. Музей создан в 2014 году с целью сохранения исторической среды и легенд для жителей и гостей города. Ждём вас в гости!Задать вопрос
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