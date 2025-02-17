Командная квест-прогулка «По улицам Самары»

Познакомиться с волжским городом в игровом формате
Это не просто пешеходная экскурсия, а знакомство с городом через игру и соревнование.

Отвечая в команде на вопросы про историю Самары и Самарской губернии, вы изучите достопримечательности города, узнаете о прошлом площадей, улиц, скверов, увидите места, связанные с известными людьми России, и загадаете желания!
Командная квест-прогулка «По улицам Самары»
Командная квест-прогулка «По улицам Самары»
Командная квест-прогулка «По улицам Самары»
Ближайшие даты:
17
фев24
фев3
мар10
мар17
мар24
мар31
мар
Время начала: 10:00

Описание квеста

Вас ждут около двух десятков исторических достопримечательностей города и вопросы, отвечая на которые, вы познакомитесь с центром Самары и сделаете красивые снимки на память. В каждой точке маршрута я буду давать вам задания — на внимательность и смекалку — а подсказки и ответы вы найдёте в окружающих объектах.

Площадь Революции

С первых минут погрузимся в историческую атмосферу — перед нами главная площадь города! Полюбуемся памятником Ленину и отыщем на нём детали, связанные с историческим контекстом.

Улица Куйбышева

Главная пешеходная улица города, известная своими зданиями в стиле модерн, удивит вас необычным архитектурным декором. Приготовьтесь рассматривать красивые окна или балконы.

Улица Некрасовская

Пожалуй, самая атмосферная улица Самары, где сохранились старинные дома и следы былых времён — вывески, старинная плитка и декор.

Улица Фрунзе

Променад вдоль Волги хранит память о многих важных событиях. Обсудим интересные факты о волжских набережных и поделимся впечатлениями от видов на реку.

Организационные детали

Для прохождения квеста нужно будет делиться на две команды: учитывайте это при бронировании.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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