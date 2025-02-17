Это не просто пешеходная экскурсия, а знакомство с городом через игру и соревнование. Отвечая в команде на вопросы про историю Самары и Самарской губернии, вы изучите достопримечательности города, узнаете о прошлом площадей, улиц, скверов, увидите места, связанные с известными людьми России, и загадаете желания!

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

Вас ждут около двух десятков исторических достопримечательностей города и вопросы, отвечая на которые, вы познакомитесь с центром Самары и сделаете красивые снимки на память. В каждой точке маршрута я буду давать вам задания — на внимательность и смекалку — а подсказки и ответы вы найдёте в окружающих объектах.

Площадь Революции

С первых минут погрузимся в историческую атмосферу — перед нами главная площадь города! Полюбуемся памятником Ленину и отыщем на нём детали, связанные с историческим контекстом.

Улица Куйбышева

Главная пешеходная улица города, известная своими зданиями в стиле модерн, удивит вас необычным архитектурным декором. Приготовьтесь рассматривать красивые окна или балконы.

Улица Некрасовская

Пожалуй, самая атмосферная улица Самары, где сохранились старинные дома и следы былых времён — вывески, старинная плитка и декор.

Улица Фрунзе

Променад вдоль Волги хранит память о многих важных событиях. Обсудим интересные факты о волжских набережных и поделимся впечатлениями от видов на реку.

Организационные детали

Для прохождения квеста нужно будет делиться на две команды: учитывайте это при бронировании.