Отвечая в команде на вопросы про историю Самары и Самарской губернии, вы изучите достопримечательности города, узнаете о прошлом площадей, улиц, скверов, увидите места, связанные с известными людьми России, и загадаете желания!
Описание квеста
Вас ждут около двух десятков исторических достопримечательностей города и вопросы, отвечая на которые, вы познакомитесь с центром Самары и сделаете красивые снимки на память. В каждой точке маршрута я буду давать вам задания — на внимательность и смекалку — а подсказки и ответы вы найдёте в окружающих объектах.
Площадь Революции
С первых минут погрузимся в историческую атмосферу — перед нами главная площадь города! Полюбуемся памятником Ленину и отыщем на нём детали, связанные с историческим контекстом.
Улица Куйбышева
Главная пешеходная улица города, известная своими зданиями в стиле модерн, удивит вас необычным архитектурным декором. Приготовьтесь рассматривать красивые окна или балконы.
Улица Некрасовская
Пожалуй, самая атмосферная улица Самары, где сохранились старинные дома и следы былых времён — вывески, старинная плитка и декор.
Улица Фрунзе
Променад вдоль Волги хранит память о многих важных событиях. Обсудим интересные факты о волжских набережных и поделимся впечатлениями от видов на реку.
Организационные детали
Для прохождения квеста нужно будет делиться на две команды: учитывайте это при бронировании.