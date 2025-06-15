Мои заказы

Пешком по Самаре

Самара - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Прогулка по её улицам раскроет тайны и очарование этого места
В Самаре скрыты истории, которые сравнивают её с Новым Орлеаном и русским Чикаго. Прогулка по уютным площадям и тенистым улочкам с деревянными домиками перенесёт в прошлое. Посетители увидят Площадь Революции, Улицу Куйбышева и панораму Жигулёвского пивоваренного завода. Узнают о купцах-миллионщиках и промышленной архитектуре. Экскурсия обещает незабываемые впечатления и погружение в атмосферу прошлого
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальная архитектура
  • 🏛 Исторические площади
  • 🍺 Жигулёвский пивоваренный завод
  • 🕰 Интересные факты о купцах
  • 🚶‍♂️ Приятная прогулка по улицам
Пешком по Самаре
Пешком по Самаре
Пешком по Самаре
Ближайшие даты:
24
ноя26
ноя28
ноя29
ноя30
ноя1
дек3
дек
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Площадь Революции
  • Улица Куйбышева
  • Ремесленная пекарня «Белотурка»
  • Улица Ленинградская
  • Панорама Жигулёвского пивоваренного завода
  • Площадь имени Куйбышева

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Площадь Революции — одну из старейших в городе
  • Улицу Куйбышева. Без спешки полюбуетесь выставкой общественной жизни купеческой Самары
  • Ремесленную пекарню «Белотурка». Ценный сорт самарской пшеницы, давший ей название, известен даже в туманном Альбионе
  • Улицу Ленинградскую — бывшую Панскую
  • Панораму Жигулёвского пивоваренного завода — родину популярного пива
  • Площадь имени Куйбышева — самую большую площадь России

На прогулке мы вспомним:

  • Купцов-миллионщиков, которые принесли славу Самаре на рубеже 19–20 веков
  • Создателя Жигулёвского завода — шедевра промышленной архитектуры
  • Историю не только захолустной, провинциальной Самары, но и её столичной и военной жизни
  • Чем был известен на весь мир город Куйбышев, после переименованный в Самару

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмма
Эмма — ваша команда гидов в Самаре
Провели экскурсии для 93 туристов
Родилась и живу в Самаре. Долгое время жила в старой части города, хорошо знаю её. С удовольствием проведу вас по тихим, солнечным, живым улицам Старой Самары, расскажу много интересного на
читать дальше

пешеходной, автомобильной и автобусной экскурсиях. Особенно люблю пешеходные экскурсии, ведь именно они передают своеобразие моего любимого города — его запахи и звуки, необыкновенные ощущения от прикосновения к живым самарским дворикам и домам. Я работаю в команде таких же увлеченных гидов, мы будем рады показать вам старинный волжский город во всей его красоте и обаянии! Мы ждём вас!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Маргарита
15 июн 2025
Нам не повезло с погодой,но очень повезло с экскурсоводом Эммой😍
Невероятно приятная☺️было комфортно,очень интересно рассказывала,все три часа мы внимательно слушали🤤Задавали много вопросов,то что в больших группах не всегда возможно!
Именно то что хотелось от экскурсии по Самаре:маленькие дворики,старые красивые здания🌸Эмма,спасибо Вам большое❤️

Входит в следующие категории Самары

Похожие экскурсии из Самары

Первый взгляд на Самару
На машине
3 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Первый взгляд на Самару
Узнайте о Самаре с её улицами и площадями, ощутите её колорит и историю. Путешествие на авто с прогулками в ключевых местах города
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
Пешая
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
Исследуйте непарадную Самару: аутентичные дворики, местные байки и артефакты из прошлых эпох. Откройте город с новой стороны, полной деталей и колорита
Начало: В районе улицы Ленинградской
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Крылья над Волгой и другие символы Самары
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Крылья над Волгой и другие символы Самары
Познакомьтесь с главными достопримечательностями Самары, включая бункер Сталина и Жигулёвский завод. Узнайте, как город стал центром космической индустрии
Начало: На площади Куйбышева
11 ноя в 14:00
14 ноя в 14:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Самаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Самаре