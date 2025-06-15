В Самаре скрыты истории, которые сравнивают её с Новым Орлеаном и русским Чикаго. Прогулка по уютным площадям и тенистым улочкам с деревянными домиками перенесёт в прошлое. Посетители увидят Площадь Революции, Улицу Куйбышева и панораму Жигулёвского пивоваренного завода. Узнают о купцах-миллионщиках и промышленной архитектуре. Экскурсия обещает незабываемые впечатления и погружение в атмосферу прошлого
Что можно увидеть
- Площадь Революции
- Улица Куйбышева
- Ремесленная пекарня «Белотурка»
- Улица Ленинградская
- Панорама Жигулёвского пивоваренного завода
- Площадь имени Куйбышева
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Площадь Революции — одну из старейших в городе
- Улицу Куйбышева. Без спешки полюбуетесь выставкой общественной жизни купеческой Самары
- Ремесленную пекарню «Белотурка». Ценный сорт самарской пшеницы, давший ей название, известен даже в туманном Альбионе
- Улицу Ленинградскую — бывшую Панскую
- Панораму Жигулёвского пивоваренного завода — родину популярного пива
- Площадь имени Куйбышева — самую большую площадь России
На прогулке мы вспомним:
- Купцов-миллионщиков, которые принесли славу Самаре на рубеже 19–20 веков
- Создателя Жигулёвского завода — шедевра промышленной архитектуры
- Историю не только захолустной, провинциальной Самары, но и её столичной и военной жизни
- Чем был известен на весь мир город Куйбышев, после переименованный в Самару
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Эмма — ваша команда гидов в Самаре
Провели экскурсии для 93 туристов
Родилась и живу в Самаре. Долгое время жила в старой части города, хорошо знаю её. С удовольствием проведу вас по тихим, солнечным, живым улицам Старой Самары, расскажу много интересного
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маргарита
15 июн 2025
Нам не повезло с погодой,но очень повезло с экскурсоводом Эммой😍
Невероятно приятная☺️было комфортно,очень интересно рассказывала,все три часа мы внимательно слушали🤤Задавали много вопросов,то что в больших группах не всегда возможно!
Именно то что хотелось от экскурсии по Самаре:маленькие дворики,старые красивые здания🌸Эмма,спасибо Вам большое❤️
