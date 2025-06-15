Эмма — ваша команда гидов в Самаре

Провели экскурсии для 93 туристов

читать дальше пешеходной, автомобильной и автобусной экскурсиях. Особенно люблю пешеходные экскурсии, ведь именно они передают своеобразие моего любимого города — его запахи и звуки, необыкновенные ощущения от прикосновения к живым самарским дворикам и домам. Я работаю в команде таких же увлеченных гидов, мы будем рады показать вам старинный волжский город во всей его красоте и обаянии! Мы ждём вас!

Родилась и живу в Самаре. Долгое время жила в старой части города, хорошо знаю её. С удовольствием проведу вас по тихим, солнечным, живым улицам Старой Самары, расскажу много интересного на