В уютной мастерской вы услышите любопытные факты из истории гончарного дела, познакомитесь с разнообразными техниками работы с глиной и, конечно, создадите свой собственный керамический шедевр!
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание мастер-класса
Мастер-класс
Под моим руководством за гончарным кругом или вручную вам предстоит сделать кружки, тарелки, подсвечники, вазы для цветов, игрушки или интерьерные украшения. В стоимость входят все необходимые материалы и два обжига в муфельной печи. В результате вы получите готовое керамическое изделие.
Обратите внимание: после мастер-класса нужно будет оставить изделие в мастерской на полторы недели для дальнейшего обжига.
Место проведения
Гончарная мастерская находится на территории парка отдыха в посёлке Красная Глинка, где проходят ремесленные мастер-классы и неспешные конные прогулки. Здесь же есть музей с интересными экспонатами и неравнодушными экскурсоводами.
Организационные детали
- До посёлка, где находится мастерская, вам нужно добраться самостоятельно. Это можно сделать как на своём авто, так и на общественному транспорте. Более подробная информация будет в вашем билете после бронирования
- Можно с детьми до 6 лет при условии, что вы будете активно им помогать
- По запросу проведу мастер-класс для больших компаний от 10 человек. Бронирование в таком случае нужно делать минимум за 10 дней до даты проведения, чтобы я успела договориться со вторым гончаром. Стоимость уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Красная Глинка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Самаре
Провела экскурсии для 2 туристов
Занимаюсь гончарным делом достаточно давно. Впервые взяв в руки глину, я была очарована этим невероятно приятным материалом. Долгое время неспешно работала с ним, экспериментировала, изучала техники. Я приглашаю взрослых иЗадать вопрос
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