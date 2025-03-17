В уютной мастерской вы услышите любопытные факты из истории гончарного дела, познакомитесь с разнообразными техниками работы с глиной и, конечно, создадите свой собственный керамический шедевр!

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Описание мастер-класса

Мастер-класс

Под моим руководством за гончарным кругом или вручную вам предстоит сделать кружки, тарелки, подсвечники, вазы для цветов, игрушки или интерьерные украшения. В стоимость входят все необходимые материалы и два обжига в муфельной печи. В результате вы получите готовое керамическое изделие.

Обратите внимание: после мастер-класса нужно будет оставить изделие в мастерской на полторы недели для дальнейшего обжига.

Место проведения

Гончарная мастерская находится на территории парка отдыха в посёлке Красная Глинка, где проходят ремесленные мастер-классы и неспешные конные прогулки. Здесь же есть музей с интересными экспонатами и неравнодушными экскурсоводами.

Организационные детали