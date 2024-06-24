Мои заказы

Выставки для детей – экскурсии в Самаре

Найдено 5 экскурсий в категории «Выставки для детей» в Самаре, цены от 3800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Идеальный микс по-самарски
На машине
2.5 часа
190 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Идеальный микс по-самарски
Объехать достопримечательности города, раскрыть его прошлое и открыть любопытные сюжеты
Завтра в 09:00
11 дек в 09:30
7350 ₽ за всё до 4 чел.
Дворики старой Самары
Пешая
2 часа
123 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Дворикам старой Самары: история, архитектура, жизнь
Погрузитесь в атмосферу старой Самары, пройдя по её историческим дворикам, полным удивительных историй и архитектурных открытий
Начало: На пересечении Ленинградской и Куйбышева
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
Погрузитесь в мир самарского стрит-арта. Узнайте о местных художниках, муралах и граффити. Откройте для себя альтернативный взгляд на город
Начало: На пересечении Ленинградской и Куйбышева
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Самара в иллюминаторе
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Самара в иллюминаторе
На экскурсии «Самара в иллюминаторе» вы ощутите атмосферу космической эпохи, прогуливаясь по значимым местам города и знакомясь с его уникальной историей
Начало: В районе площади Куйбышева
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
История и жизнь самарского театра
Пешая
2 часа
-
15%
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по театральным и сказочным местам Самары
Погрузитесь в театральную культуру Самары и окунитесь в мир сказок, связанных с именами Аксакова, Толстого и Рязанова
Начало: На площади Чапаева
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
3800 ₽4470 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    24 июня 2024
    История и жизнь самарского театра
    15 июня 2024 в жаркой Самаре Алла провела нашей группе их 6 человек уникальную экскурсию.
    Рассказ о театрах был дополнен основными
    читать дальше

    фактами из истории города.
    Сопровожден фото материалами. В критический по перегреву момент Алла организовала нам передышку в кондиционированном помещении кафе-мороженное.
    Закончила в точно обозначенное время в удобном месте. Рекомендую!

