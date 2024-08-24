Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, исследуя подземелья мистического дома. Узнайте истории и легенды, связанные с этим местом, и завершите вечер на крыше-веранде с ужином, шампанским и десертами. Это уникальная возможность провести романтическое свидание в необычной обстановке, наслаждаясь видами города и друг другом. В стоимость включены все услуги, а для фотографа предусмотрена скидка

Описание экскурсии

Музей Городских Легенд

Самое мистическое место в Самаре. Вы узнаете, как жили люди в этой усадьбе в 19 веке и в дореволюционное время, понаблюдаете за укладом жителей в наши дни. На первом этаже музея увидите старинные предметы — некоторые из них были участниками загадочных событий. А затем спуститесь в подвал, где 120 лет назад была мыловаренная фабрика. Изучите интерьеры и услышите рассказ о духах дома и легендах нашего города.

Свидание на крыше

Завершится экскурсия на крыше-веранде. Мы накроем для вас стол, угостим волшебным чаем из трав, сладостями и шампанским. У вас будет свободное время, чтобы побыть вдвоём, насладиться напитками и десертами, сделать фото и посмотреть на исчезающую старинную Самару.

Организационные детали