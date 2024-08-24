Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, исследуя подземелья мистического дома.
Узнайте истории и легенды, связанные с этим местом, и завершите вечер на крыше-веранде с ужином, шампанским и десертами.
Это уникальная возможность провести романтическое свидание в необычной обстановке, наслаждаясь видами города и друг другом. В стоимость включены все услуги, а для фотографа предусмотрена скидка
Узнайте истории и легенды, связанные с этим местом, и завершите вечер на крыше-веранде с ужином, шампанским и десертами.
Это уникальная возможность провести романтическое свидание в необычной обстановке, наслаждаясь видами города и друг другом. В стоимость включены все услуги, а для фотографа предусмотрена скидка
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Музей Городских Легенд
Самое мистическое место в Самаре. Вы узнаете, как жили люди в этой усадьбе в 19 веке и в дореволюционное время, понаблюдаете за укладом жителей в наши дни. На первом этаже музея увидите старинные предметы — некоторые из них были участниками загадочных событий. А затем спуститесь в подвал, где 120 лет назад была мыловаренная фабрика. Изучите интерьеры и услышите рассказ о духах дома и легендах нашего города.
Свидание на крыше
Завершится экскурсия на крыше-веранде. Мы накроем для вас стол, угостим волшебным чаем из трав, сладостями и шампанским. У вас будет свободное время, чтобы побыть вдвоём, насладиться напитками и десертами, сделать фото и посмотреть на исчезающую старинную Самару.
Организационные детали
- Перед бронированием обязательно обсудите с нами детали вашего свидания
- В стоимость всё включено
- Если с вами будет фотограф, билет для него будет со скидкой — подробности уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|10 000 ₽
|+ ваш фотограф 1 чел
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Галактионовской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Самаре
Провели экскурсии для 317 туристов
Меня зовут Вера, я хозяйка и создательница Музея Городских Легенд. Это одно из самых удивительных и мистических мест в Самаре. Музей создан в 2014 году с целью сохранения исторической среды и легенд для жителей и гостей города. Ждём вас в гости!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Антон
24 авг 2024
Попал на данное мероприятие со своей девушкой. Очень удивились, когда узнали столько интересной информации о данном месте по словам экскурсовода. Порадовал сам маршрут по комнатам и особенно подвал с инсталляциями.
Карина
16 авг 2024
Провели прекрасную фотосессию на крыше музея городских легенд.
Всё очень понравилось, красивые виды, хорошая обстановка.
Рекомендую посетить!
Всё очень понравилось, красивые виды, хорошая обстановка.
Рекомендую посетить!
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