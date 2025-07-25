-
Музей Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
Узнайте легенды Самары в Музее Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания ждут вас в старинном доме
Начало: В Музее Городских Легенд
«Приходите в удобной обуви — вас ждёт очень неудобный спуск в старинный подвал и подъём по крутым лестницам на 4 этаж на крышу»
12 сен в 10:30
13 сен в 11:30
3500 ₽
7000 ₽ за всё до 3 чел.
Мистическая экскурсия и романтика на крыше в Самаре
Изучите подземелья мистического дома в Самаре и завершите вечер на уютной крыше с ужином, шампанским и десертами. Идеальный вариант для романтического свидания
Начало: На Галактионовской улице
«Завершится экскурсия на крыше-веранде»
Завтра в 12:00
12 сен в 13:30
18 000 ₽
20 000 ₽ за всё до 2 чел.
Экскурсия по Музею городских легенд для школьников 12-17 лет
Селфи с призраком, магические зеркала, самарские предания и чай на крыше
Начало: В Музее городских легенд
«Приходите в удобной обуви — вас ждёт очень неудобный спуск в старинный подвал и подъём по крутым лестницам на 4 этаж на крышу»
12 сен в 13:00
13 сен в 11:30
10 800 ₽
12 000 ₽ за всё до 10 чел.
- ННаталья25 июля 2025Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказанияДата посещения: 25 июля 2025Замечательная экскурсия, нам очень понравилось!!! Слушали экскурсовода открыв рот, не пожалели,что выбрали, спасибо
- AAлла17 августа 2025Очень понравилась экскурсия!
Интересна была и мне и дочке (25 лет) и маме (73 года).
Много нового и неожиданного узнали от экскурсовода
- ССтепанова16 августа 202512 августа в свой день рождения посетили Музей городских легенд с мужем и подругами, взрослая компания, всем за 70 лет.
- ЕЕлена12 августа 2025Необычно, Интересно! Очень люблю не стандартные экскурсии и места! Поэтому выбор пал на эту экскурсию,и мы не пожалели! Мариша очень интересно все рассказала,провела по подвалам,попили чай на крыше! Рекомендую к посещению!
- ННаталья4 августа 2025Удивительное место, очень интересный материал,"солнечная и лёгкая" (как сказала дочь) Марина, изюминка - чаепитие на крыше с предсказаниями ❤️ это
- ЕЕлена31 июля 2025На годовщину свадьбы открываем новые места. И сегодняшняя дата не была исключением. 1,5 часа прошли на одном дыхании. Спасибо Ксюше за интересную подачу информации.
Холодный глинтвейн 🔥
p.s. Муж не любитель экскурсий,но здесь оценил на 5 баллов.
- ААлёна31 июля 2025Мы провели неделю в замечательном городе Самара. Я тщательно подбирала маршруты для экскурсий, так как приехала с ребёнком 10 лет.
Выбор
- ЕЕлена29 июля 2025Посетили Музей городских легенд-восторг! Была с детьми 13 и 10 лет - слушали, задавали вопросы, ни разу не достали телефон!
- ККарунос28 июля 2025Отличная экскурсия! Для взрослых и для детей. Изначально заказывали для дочери, она очень любит мистические
истории и предметы… но и самим оказалось интересно узнать легенды и историю! Спасибо большое Марине ❤️
- ИИнна26 июля 2025Экскурсия была очень любопытной, нестандартной. Нам понравилось.
- ЕЕлена18 июля 2025Отлично провели время на сказочно- таинственной, шутливо - жутковатой экскурсии, построенной на фактах из реальных историй! Очень благодарны хранительнице и
- ЛЛюдмила15 июля 2025Сегодня была на великолепной экскурсии. Находясь в городе впервые было очень интересно послушать легенды связанные с Самарой. Также очень гостеприимная обстановка и можно полюбоваться городом с крыши. Виды шикарные.
- ЛЛилия12 июля 2025Это была чудесная, насыщенная экскурсия. Мы получили массу эмоций и впечатлений! Дегустация чая и глинтвейна на крыше стала приятным финальным аккордом этого замечательного визита.
- ЕЕлена9 июля 2025Необычно, креативно. Родилась и живу много лет в самаре, но некоторые факты узнала только на этой экскурсии. Рекомендую
- ТТатьяна2 июля 2025Посетили музей с детьми 7-ми и 14 лет.
Все остались очень довольны и проявляли искренний интерес к экспонатам, фотографиям и историям
- ССофья1 июля 2025Потрясающая экскурсия, старинный особняк захватывает своими видами и легендами. У нас была экскурсовод Ксения - очень приятная и хорошая рассказчица.
- ММаргарита30 июня 2025Классная экскурсия. Очень атмосферно. Для любителей заглянуть в старые дома и дворики.
Экскурсовод Мариша- это заряд позитива и кладезь увлекательных историй. Подвал, крыша, все это нужно увидеть и посетить.
- ИИрина26 июня 2025Компанией подруг решили интересно провести день рождения. Выбрав экскурсию по музею городских легенд. Безумно понравилась экскурсия с начала и до
- ММария26 июня 2025Необычное место и безумно увлекательная экскурсия. Узнали много всего о самом доме, а также про город в целом. Спасибо экскурсоводу Марине за истории, интересности, и положительные эмоции)
- ООльга25 июня 2025Очень интересная экскурсия, душевная. Узнали много разных историй не только об этом старинном доме его хозяевах в разные времена, о
