Экскурсии и прогулки по крышам Самары

Найдено 3 экскурсии в категории «Крыши» в Самаре, цены от 3500 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
Пешая
1 час
-
50%
90 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Музей Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
Узнайте легенды Самары в Музее Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания ждут вас в старинном доме
Начало: В Музее Городских Легенд
«Приходите в удобной обуви — вас ждёт очень неудобный спуск в старинный подвал и подъём по крутым лестницам на 4 этаж на крышу»
12 сен в 10:30
13 сен в 11:30
3500 ₽7000 ₽ за всё до 3 чел.
Романтическое свидание на крыше
Пешая
2.5 часа
-
10%
2 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Мистическая экскурсия и романтика на крыше в Самаре
Изучите подземелья мистического дома в Самаре и завершите вечер на уютной крыше с ужином, шампанским и десертами. Идеальный вариант для романтического свидания
Начало: На Галактионовской улице
«Завершится экскурсия на крыше-веранде»
Завтра в 12:00
12 сен в 13:30
18 000 ₽20 000 ₽ за всё до 2 чел.
Экскурсия по Музею городских легенд для школьников 12-17 лет
Пешая
1 час
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Музею городских легенд для школьников 12-17 лет
Селфи с призраком, магические зеркала, самарские предания и чай на крыше
Начало: В Музее городских легенд
«Приходите в удобной обуви — вас ждёт очень неудобный спуск в старинный подвал и подъём по крутым лестницам на 4 этаж на крышу»
12 сен в 13:00
13 сен в 11:30
10 800 ₽12 000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    25 июля 2025
    Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
    Дата посещения: 25 июля 2025
    Замечательная экскурсия, нам очень понравилось!!! Слушали экскурсовода открыв рот, не пожалели,что выбрали, спасибо
  • A
    Aлла
    17 августа 2025
    Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
    Очень понравилась экскурсия!
    Интересна была и мне и дочке (25 лет) и маме (73 года).
    Много нового и неожиданного узнали от экскурсовода
    читать дальше

    Ксении.
    И чай и глинтвейн было особенно приятно пить глядя на заказное солнышко и зная историю их рецептов.
    Неожиданное место, неожиданные экспонаты и очень приятное "послевкусие" от посещения музея.
    Спасибо Вере за её преданность дому и Ксении за прекрасный рассказ.

    Очень понравилась экскурсия!Очень понравилась экскурсия!
  • С
    Степанова
    16 августа 2025
    Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
    12 августа в свой день рождения посетили Музей городских легенд с мужем и подругами, взрослая компания, всем за 70 лет.
    читать дальше

    Встретила нас замечательная легендовед Марина, очень милая и веселая девушка. Рассказала, показала и в конце посещения еще и чаем (глинтвейном) напоила! Содержание экскурсии хорошо бы пополнить, побольше информации. Оформление мастерской и подвала с легендами создает атмосферу старины, загадочности. Всем понравилось. Марише спасибо огромное, очень приятно было с ней общаться!

  • Е
    Елена
    12 августа 2025
    Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
    Необычно, Интересно! Очень люблю не стандартные экскурсии и места! Поэтому выбор пал на эту экскурсию,и мы не пожалели! Мариша очень интересно все рассказала,провела по подвалам,попили чай на крыше! Рекомендую к посещению!
  • Н
    Наталья
    4 августа 2025
    Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
    Удивительное место, очень интересный материал,"солнечная и лёгкая" (как сказала дочь) Марина, изюминка - чаепитие на крыше с предсказаниями ❤️ это
    читать дальше

    супер экскурсия. Мы в восторге, едем и только и разговоров, что о "Музее городских легенд". Пару фотографий добавила, но лучше сходите и сами наполнитесь 🫶 Марина, Вам огромное спасибо за приятный вечер от туляков ❤️

  • Е
    Елена
    31 июля 2025
    Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
    На годовщину свадьбы открываем новые места. И сегодняшняя дата не была исключением. 1,5 часа прошли на одном дыхании. Спасибо Ксюше за интересную подачу информации.
    Холодный глинтвейн 🔥
    p.s. Муж не любитель экскурсий,но здесь оценил на 5 баллов.
  • А
    Алёна
    31 июля 2025
    Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
    Мы провели неделю в замечательном городе Самара. Я тщательно подбирала маршруты для экскурсий, так как приехала с ребёнком 10 лет.

    Выбор
    читать дальше

    пал на музей городских легенд. Нас предупредили, что ребёнку может быть неинтересно, но я решила рискнуть. И не пожалела!

    Экскурсовод — настоящий профессионал своего дела. Это молодая девушка, у которой горят глаза. Она с энтузиазмом рассказывает о том, что любит. Её рассказы увлекательны, она действительно знает историю города и этого удивительного дома.

    Моей дочери запомнился подвал. По возвращении она с восторгом рассказывала о легендах и экспонатах, которые видела в подвале дома.

    На крыше мы попробовали очень вкусный чай. Жаль, что не успели попробовать глинтвейн по старинному рецепту.

    Эта экскурсия стала одним из самых ярких впечатлений от поездки.

  • Е
    Елена
    29 июля 2025
    Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
    Посетили Музей городских легенд-восторг! Была с детьми 13 и 10 лет - слушали, задавали вопросы, ни разу не достали телефон!
    читать дальше

    И это не о потому, что не было что сфотографировать, а всё было интересно по настоящему - не через объектив! Гид Ксения нас очаровала- интересно, увлекательно, познавательно! Посоветовала много интересных мест для посещения.

  • К
    Карунос
    28 июля 2025
    Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
    Отличная экскурсия! Для взрослых и для детей. Изначально заказывали для дочери, она очень любит мистические
    истории и предметы… но и самим оказалось интересно узнать легенды и историю! Спасибо большое Марине ❤️
  • И
    Инна
    26 июля 2025
    Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
    Экскурсия была очень любопытной, нестандартной. Нам понравилось.
  • Е
    Елена
    18 июля 2025
    Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
    Отлично провели время на сказочно- таинственной, шутливо - жутковатой экскурсии, построенной на фактах из реальных историй! Очень благодарны хранительнице и
    читать дальше

    берегине музея Вере, премного-много-много раз говорим спасибо нашей рассказчице красивой, доброжелательной, улыбчивый красавице Марине! С какой любовью и огоньком в глазах она делилась с нами своими секретами!!! Нас угостили вкусными напитками на крыше одного из самых чудесных зданий города! Ну и самое главное, мы теперь знаем новые легенды, истории из прошлого, которые заставляют понимать, что жить нужно по-доброму, передавая это своим детям!!! Ах да, ещё мы там сделали много чудесных фотографий! Спасибо за экскурсию, Мариша! 🩷

  • Л
    Людмила
    15 июля 2025
    Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
    Сегодня была на великолепной экскурсии. Находясь в городе впервые было очень интересно послушать легенды связанные с Самарой. Также очень гостеприимная обстановка и можно полюбоваться городом с крыши. Виды шикарные.
  • Л
    Лилия
    12 июля 2025
    Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
    Это была чудесная, насыщенная экскурсия. Мы получили массу эмоций и впечатлений! Дегустация чая и глинтвейна на крыше стала приятным финальным аккордом этого замечательного визита.
  • Е
    Елена
    9 июля 2025
    Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
    Необычно, креативно. Родилась и живу много лет в самаре, но некоторые факты узнала только на этой экскурсии. Рекомендую
  • Т
    Татьяна
    2 июля 2025
    Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
    Посетили музей с детьми 7-ми и 14 лет.
    Все остались очень довольны и проявляли искренний интерес к экспонатам, фотографиям и историям
    читать дальше

    рассказанным харизматичным экскурсоводом - Мариной. Это не совсем музей в классическом понимании. Скорее атмосферное пространство пропитанное мистикой городских легенд, наполненное атрибутами магии и необычными арт-объектами. Посещение музея понравится людям увлекающимся темой необъяснимого, так же рекомендую посетить его незамужним девушкам и женщинам. Виды с крыши потрясающие!

  • С
    Софья
    1 июля 2025
    Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
    Потрясающая экскурсия, старинный особняк захватывает своими видами и легендами. У нас была экскурсовод Ксения - очень приятная и хорошая рассказчица.
    читать дальше

    Были втроём с 12-летним ребёнком и бабушкой: всем очень понравилось, все остались в восторге. Обязательно сходите, если хотите необычно провести время!

  • М
    Маргарита
    30 июня 2025
    Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
    Классная экскурсия. Очень атмосферно. Для любителей заглянуть в старые дома и дворики.
    Экскурсовод Мариша- это заряд позитива и кладезь увлекательных историй. Подвал, крыша, все это нужно увидеть и посетить.
  • И
    Ирина
    26 июня 2025
    Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
    Компанией подруг решили интересно провести день рождения. Выбрав экскурсию по музею городских легенд. Безумно понравилась экскурсия с начала и до
    читать дальше

    конца. Начиная от ворот и заканчивая крышей с прекрасным пейзажом. Гид очень прекрасная и приветлива девушка очень интересно и познавательно расказовала приводя примеры из жизни. Узнали о много интересных местах, которые можно ещё посетить в Самаре. Спасибо большое вам за за прекрасно проведение время, обезательно буду рекомендовать ваш музей всём своим знакомым.

  • М
    Мария
    26 июня 2025
    Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
    Необычное место и безумно увлекательная экскурсия. Узнали много всего о самом доме, а также про город в целом. Спасибо экскурсоводу Марине за истории, интересности, и положительные эмоции)
  • О
    Ольга
    25 июня 2025
    Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
    Очень интересная экскурсия, душевная. Узнали много разных историй не только об этом старинном доме его хозяевах в разные времена, о
    читать дальше

    его необычных обитателях, но так же рассказы о городе. Экскурсовод - очень приятная девушка, рассказала нам много о том, какие места в городе ещё стоит посетить. Очень вкусный чай на крыше. Рекомендую посетить эту экскурсию.

