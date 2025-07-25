читать дальше

пал на музей городских легенд. Нас предупредили, что ребёнку может быть неинтересно, но я решила рискнуть. И не пожалела!



Экскурсовод — настоящий профессионал своего дела. Это молодая девушка, у которой горят глаза. Она с энтузиазмом рассказывает о том, что любит. Её рассказы увлекательны, она действительно знает историю города и этого удивительного дома.



Моей дочери запомнился подвал. По возвращении она с восторгом рассказывала о легендах и экспонатах, которые видела в подвале дома.



На крыше мы попробовали очень вкусный чай. Жаль, что не успели попробовать глинтвейн по старинному рецепту.



Эта экскурсия стала одним из самых ярких впечатлений от поездки.