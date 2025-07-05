В день прилёта в Самару вас ждёт незабываемый трансфер с экскурсией. Погрузитесь в атмосферу города, любуясь видами с панорамной площадки «Вертолётка». Увидите архитектурные шедевры, такие как Дом со слонами и
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🏞 Виды на Волгу
- 🏛 Архитектурные памятники
- 📸 Фотографии на память
- 📚 Интересные факты о городе
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время открываются все панорамные виды, и вы сможете насладиться красотой природы. В октябре и апреле погода может быть переменчивой, но это всё ещё хорошее время для посещения, особенно если вы предпочитаете меньшую загруженность туристами. В зимние месяцы экскурсия также возможна, но стоит учитывать холодные температуры и возможные осадки. (360).
Сейчас июль — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
- Вертолётка
- Дом со слонами
- Стела «Ладья»
- Площадь Чапаева
- Дом Курлиных
Описание трансфер
«Вертолётка» — лучшая панорамная площадка с видами на Волгу и острова, Жигулёвские и Сокольи горы, Самару и посёлки Самарской Луки
Дом со слонами — дача купца Головкина. Памятник архитектуры федерального значения, обросший мистическими историями.
Стела «Ладья» — главный символ самарского края и начало набережной.
Площадь Чапаева — исторический центр с основными достопримечательностями.
Дом Курлиных — жемчужина самарского модерна, где каждая деталь фасада — визитная карточка города.
- Вы узнаете, какие события отражаются в главных символах региона
- Мы расскажем о роли Самары в истории освоения и развитии нашей страны
- Поговорим о достижениях и планах, которые затрагивают каждого жителя нашего края
- По желанию вы посетите фирменные магазины местной продукции (конфеты, пиво, сувениры)
- И конечно, соберёте целую коллекцию фото на фоне знаковых памятников природы и культуры
Организационные детали
Трансфер
- Поездка проходит на автомобиле Lada Largus Cross, Skoda Rapid или другом аналогичном транспорте
- Мы заберём вас из аэропорта и после экскурсии привезём к месту вашего размещения в Самаре или пригороде
Другие детали программы
- В экскурсию не включено посещение музеев
- Территория Дома со слонами доступна к посещению в среду, пятницу и субботу с 10:00 до 21:00
- За дополнительную плату можно включить в программу дегустацию с закусками 3-х эксклюзивных сортов пива и фирменной настойки ресторана «Кухмистерская фон Вокано» — 1800 ₽ с человека
- За рулём будет профессиональный водитель. Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Самаре
Провели экскурсии для 400 туристов
Моя основная специальность — география, также я дипломированный экскурсовод с опытом работы более 15 лет. В мае 2023 года получила аттестат экскурсовода (гида) от министерства туризма Самарской области. Являюсь авторомЗадать вопрос
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