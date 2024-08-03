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информации. Супруга до сих пор под впечатлением, хочет подробнее узнать про вашу «тайную комнату», побывать там еще раз. Столько эмоций, что можно было все не просто увидеть, но и попробовать на себе некоторые «экспонаты» Отдельно, Вера, спасибо за вкусный шашлык и напитки. Прием был теплый, прям по-приятельски Я бы сказал. На крыше уже было ощущение, что мы в гостях у старого друга семьи, а не на экскурсии.