3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Самара. Путешествие во времени
Погружение в атмосферу Старого города, прогулка по историческому центру и знакомство с архитектурой купеческих особняков
Начало: На площади Революции
«Пройдёте по территории усадьбы, где автор «Золотого ключика» провёл часть своего детства»
15 авг в 17:00
17 авг в 09:00
1 400₽ за человека
3.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Тайны психологии и истории наказаний в Самаре
Индивидуальная экскурсия для взрослых в Самаре. Погружение в мир городских легенд, телесных наказаний и психологии. Дегустация напитков на крыше
Начало: На улице Галактионовской
Завтра в 12:00
12 авг в 19:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Подвальские террасы - из Самары
Отправиться в настоящее место силы, а по пути заехать в графскую усадьбу в селе Усолье
«Усадьба Орлова-Давыдова в селе Усолье — заброшенный графский особняк, построенный более 200 лет назад, с потрясающими винтовыми лестницами, антуражным подвалом и огромным садом»
14 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от 19 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий3 августа 2024Очень классная экскурсия и и интересная подача материала, 3 часа пролетели незаметно, всем советую!!!
- ААлексей2 августа 2024Вера, спасибо большое за интересную экскурсию, честно в наше время, был удивлен такому раскрытию в рамках такого короткого времени стооооооолько
- ИИрина25 июля 2024Отличная экскурсия, три часа пролетели незаметно, экскурсовод рассказывает не только о прошлом, но и настоящим, даёт хорошие рекомендации.
- ТТамара25 июля 2024Были на экскурсии 17.07.24, был жаркий, солнечный день. Группа была из 10 человек, нас встретила красивая, приятная девушка- экскурсовод. Познакомилась
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Усадьбы и дворцы»
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