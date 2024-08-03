Экскурсии по усадьбам и дворцам Самары

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьбы и дворцы» в Самаре, цены от 1 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Самара. Путешествие во времени
Пешая
11 отзывов
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Самара. Путешествие во времени
Погружение в атмосферу Старого города, прогулка по историческому центру и знакомство с архитектурой купеческих особняков
Начало: На площади Революции
«Пройдёте по территории усадьбы, где автор «Золотого ключика» провёл часть своего детства»
15 авг в 17:00
17 авг в 09:00
1 400 за человека
Ночь в Музее городских легенд Самары (23+)
1 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Тайны психологии и истории наказаний в Самаре
Индивидуальная экскурсия для взрослых в Самаре. Погружение в мир городских легенд, телесных наказаний и психологии. Дегустация напитков на крыше
Начало: На улице Галактионовской
Завтра в 12:00
12 авг в 19:00
16 000 за всё до 2 чел.
В Подвальские террасы - из Самары
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Подвальские террасы - из Самары
Отправиться в настоящее место силы, а по пути заехать в графскую усадьбу в селе Усолье
«Усадьба Орлова-Давыдова в селе Усолье — заброшенный графский особняк, построенный более 200 лет назад, с потрясающими винтовыми лестницами, антуражным подвалом и огромным садом»
14 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от 19 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    3 августа 2024
    Самара. Путешествие во времени
    Очень классная экскурсия и и интересная подача материала, 3 часа пролетели незаметно, всем советую!!!
  • А
    Алексей
    2 августа 2024
    Ночь в Музее городских легенд Самары (23+)
    Вера, спасибо большое за интересную экскурсию, честно в наше время, был удивлен такому раскрытию в рамках такого короткого времени стооооооолько
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    информации. Супруга до сих пор под впечатлением, хочет подробнее узнать про вашу «тайную комнату», побывать там еще раз. Столько эмоций, что можно было все не просто увидеть, но и попробовать на себе некоторые «экспонаты» Отдельно, Вера, спасибо за вкусный шашлык и напитки. Прием был теплый, прям по-приятельски Я бы сказал. На крыше уже было ощущение, что мы в гостях у старого друга семьи, а не на экскурсии.

  • И
    Ирина
    25 июля 2024
    Самара. Путешествие во времени
    Отличная экскурсия, три часа пролетели незаметно, экскурсовод рассказывает не только о прошлом, но и настоящим, даёт хорошие рекомендации.
  • Т
    Тамара
    25 июля 2024
    Самара. Путешествие во времени
    Были на экскурсии 17.07.24, был жаркий, солнечный день. Группа была из 10 человек, нас встретила красивая, приятная девушка- экскурсовод. Познакомилась
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    с нами и представилась сама- Екатерина. Интересный рассказ сразу увёл нас в мир истории, архитектуры красивейшего из городов России-Самара. Было увлекательно и познавательно не смотря на погоду. Приятно было то, что Екатерина заботливо отнеслась ко всем участникам экскурсии- заходили в приятные, прохладные дворики, где можно было отдохнуть от жары и душных улиц. Приятной неожидоннастью было посещение уютного, прохладного кафе- мы пили вкусный чай, разговаривали, задавали вопросы. Екатерина с удовольствием отвечала. Приятный собеседник, грамотный экскурсовод и приятная женщина. Спасибо, мы получили массу впечатлений и пополнили свои знания. Очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Усадьбы и дворцы»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Самара. Путешествие во времени
  2. Ночь в Музее городских легенд Самары (23+)
  3. В Подвальские террасы - из Самары
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Самарская набережная
  3. Площадь Куйбышева
  4. Набережная
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Сквер Пушкина
  7. Площадь Чапаева
  8. Площадь Славы
  9. Особняк Курлиных
  10. Бункер Сталина
Сколько стоит экскурсия по Самаре в августе 2024
Сейчас в Самаре в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 экскурсии от 1 400 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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