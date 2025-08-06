Мои заказы

Самара в иллюминаторе

На экскурсии «Самара в иллюминаторе» вы ощутите атмосферу космической эпохи, прогуливаясь по значимым местам города и знакомясь с его уникальной историей
Экскурсия "Самара в иллюминаторе" предлагает уникальную возможность погрузиться в историю космической эры.

Участники пройдут по площади Куйбышева, где объявили о первом полёте человека в космос, увидят дом, где останавливался Сергей Королёв,
и посетят историческое здание, связанное с авиационно-космической промышленностью. На площади Славы можно будет полюбоваться монументом, а также увидеть настоящую ракету "Союз". Гости узнают о космической теме в искусстве, увидят муралы и расшифруют цитату Юрия Гагарина. Не упустите шанс познакомиться с городскими легендами и бронзовыми "инопланетянами"

5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚀 Уникальный взгляд на Самару
  • 🌌 История космической эры
  • 🏛 Знаковые архитектурные объекты
  • 🎨 Искусство и муралы
  • 👽 Городские легенды и инопланетяне
Самара в иллюминаторе© Алла
Самара в иллюминаторе© Алла
Самара в иллюминаторе© Алла
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя15
ноя16
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Площадь Куйбышева
  • Дом С.П. Королёва
  • Историческое здание
  • Площадь Славы
  • Монумент Славы
  • Площадь имени Д.И. Козлова
  • Ракета ’Союз’

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Площадь Куйбышева — она помнит все вехи космической истории: эвакуацию столицы страны в Куйбышев в 1941 году, памятный военный парад, объявление о первом человеке в космосе и многое другое.
  • Дом, где в обкомовской квартире останавливался С. П. Королёв — создатель первой отечественной межконтинентальной баллистической ракеты.
  • Историческое здание — построенное в 1912 году как духовное училище. В 1942 году здесь разместился университет, кузница кадров для авиационно-космической промышленности.
  • Площадь Славы и символ Самары — монумент Славы.
  • Второй общегородской центр — он был создан в начале 70-х годов архитекторами-мечтателями.
  • Жилой дом работников отрасли — с детской площадкой в космическом стиле, где юное поколение ракетостроителей воспитывается в уважении к традициям.
  • Площадь имени Д. И. Козлова и подлинную ракету «Союз», нёсшую службу на космодроме Плесецк.

Что ещё будет на экскурсии:

  • Мы поговорим о космической теме в искусстве.
  • Увидим посвящённые ей муралы.
  • Постараемся расшифровать цитату Юрия Гагарина на футуристическом арт-объекте.
  • Выясним, какие ещё места в Самаре связаны с космосом — улицы, парки, памятники, музеи.
  • Познакомимся с рождающейся прямо сейчас городской легендой и её милыми бронзовыми героями — инопланетными малышами, прилетевшими на Самарскую Луку.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе площади Куйбышева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла
Алла — ваш гид в Самаре
Провёл экскурсии для 803 туристов
Меня зовут Алла. Я архитектор, родилась, живу и работаю в Самаре. Стать гидом — моя детская мечта. Пришло время её осуществить! Я прошла профессиональную переподготовку и государственную аттестацию. Сейчас помогаю гостям прикоснуться к любимому городу, дарю позитивные эмоции и новые впечатления. Провожу как обзорные, так и авторские тематические экскурсии.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
И
Инна
6 авг 2025
Добрый день! Были на экскурсии с Аллой, очень понравилось. Узнали интересные факты о которых нигде не читали. Рекомендую.
И
Ирина
5 авг 2025
Благодарю за экскурсию, было интересно послушать и погулять по городу
Благодарю за экскурсию, было интересно послушать и погулять по городу
Мария
Мария
12 июн 2025
Нам очень понравилась экскурсия! Спасибо большое Алле за интересный рассказ!
Нам очень понравилась экскурсия! Спасибо большое Алле за интересный рассказ!
А
Анастасия
10 мая 2025
Экскурсия потрясающая! Если бы можно было поставить 10 звезд, поставила бы 10.
Очень интересный материал и отличная подача гида!
Экскурсия потрясающая! Если бы можно было поставить 10 звезд, поставила бы 10.
Ю
Юлия
29 апр 2025
Рассказ о Самаре космической не оставит никого равнодушным. Столько интересных фактов и историй, о которых мы не слышали. Алла, огромное Вам спасибо за эти два дня, что были с нами. Мы впечатлены Вашей работой как гида
Рассказ о Самаре космической не оставит никого равнодушным. Столько интересных фактов и историй, о которых мы не слышали. Алла, огромное Вам спасибо за эти два дня, что были с нами. Мы впечатлены Вашей работой как гида
A
Alvina
19 янв 2025
Огромное спасибо экскурсоводу за очень интересный и познавательный рассказ о ракетно-космической отрасли Самары. Маршрут продуман до мелочей. Алла очень знающий и эрудированный рассказчик, который завлекает в первой минутой и до конца экскурсии.
Огромное спасибо экскурсоводу за очень интересный и познавательный рассказ о ракетно-космической отрасли Самары. Маршрут продуман до мелочей. Алла очень знающий и эрудированный рассказчик, который завлекает в первой минутой и до конца экскурсии.

Входит в следующие категории Самары

