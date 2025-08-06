И Инна Добрый день! Были на экскурсии с Аллой, очень понравилось. Узнали интересные факты о которых нигде не читали. Рекомендую.

И Ирина Благодарю за экскурсию, было интересно послушать и погулять по городу

Мария Нам очень понравилась экскурсия! Спасибо большое Алле за интересный рассказ!

А Анастасия Экскурсия потрясающая! Если бы можно было поставить 10 звезд, поставила бы 10.

Очень интересный материал и отличная подача гида!

Ю Юлия Рассказ о Самаре космической не оставит никого равнодушным. Столько интересных фактов и историй, о которых мы не слышали. Алла, огромное Вам спасибо за эти два дня, что были с нами. Мы впечатлены Вашей работой как гида