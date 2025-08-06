Экскурсия "Самара в иллюминаторе" предлагает уникальную возможность погрузиться в историю космической эры.
Участники пройдут по площади Куйбышева, где объявили о первом полёте человека в космос, увидят дом, где останавливался Сергей Королёв,
5 причин купить эту экскурсию
- 🚀 Уникальный взгляд на Самару
- 🌌 История космической эры
- 🏛 Знаковые архитектурные объекты
- 🎨 Искусство и муралы
- 👽 Городские легенды и инопланетяне
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Площадь Куйбышева
- Дом С.П. Королёва
- Историческое здание
- Площадь Славы
- Монумент Славы
- Площадь имени Д.И. Козлова
- Ракета ’Союз’
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Площадь Куйбышева — она помнит все вехи космической истории: эвакуацию столицы страны в Куйбышев в 1941 году, памятный военный парад, объявление о первом человеке в космосе и многое другое.
- Дом, где в обкомовской квартире останавливался С. П. Королёв — создатель первой отечественной межконтинентальной баллистической ракеты.
- Историческое здание — построенное в 1912 году как духовное училище. В 1942 году здесь разместился университет, кузница кадров для авиационно-космической промышленности.
- Площадь Славы и символ Самары — монумент Славы.
- Второй общегородской центр — он был создан в начале 70-х годов архитекторами-мечтателями.
- Жилой дом работников отрасли — с детской площадкой в космическом стиле, где юное поколение ракетостроителей воспитывается в уважении к традициям.
- Площадь имени Д. И. Козлова и подлинную ракету «Союз», нёсшую службу на космодроме Плесецк.
Что ещё будет на экскурсии:
- Мы поговорим о космической теме в искусстве.
- Увидим посвящённые ей муралы.
- Постараемся расшифровать цитату Юрия Гагарина на футуристическом арт-объекте.
- Выясним, какие ещё места в Самаре связаны с космосом — улицы, парки, памятники, музеи.
- Познакомимся с рождающейся прямо сейчас городской легендой и её милыми бронзовыми героями — инопланетными малышами, прилетевшими на Самарскую Луку.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Куйбышева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваш гид в Самаре
Провёл экскурсии для 803 туристов
Меня зовут Алла. Я архитектор, родилась, живу и работаю в Самаре. Стать гидом — моя детская мечта. Пришло время её осуществить! Я прошла профессиональную переподготовку и государственную аттестацию. Сейчас помогаю гостям прикоснуться к любимому городу, дарю позитивные эмоции и новые впечатления. Провожу как обзорные, так и авторские тематические экскурсии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
И
Инна
6 авг 2025
Добрый день! Были на экскурсии с Аллой, очень понравилось. Узнали интересные факты о которых нигде не читали. Рекомендую.
И
Ирина
5 авг 2025
Благодарю за экскурсию, было интересно послушать и погулять по городу
Мария
12 июн 2025
Нам очень понравилась экскурсия! Спасибо большое Алле за интересный рассказ!
А
Анастасия
10 мая 2025
Экскурсия потрясающая! Если бы можно было поставить 10 звезд, поставила бы 10.
Очень интересный материал и отличная подача гида!
Ю
Юлия
29 апр 2025
Рассказ о Самаре космической не оставит никого равнодушным. Столько интересных фактов и историй, о которых мы не слышали. Алла, огромное Вам спасибо за эти два дня, что были с нами. Мы впечатлены Вашей работой как гида
A
Alvina
19 янв 2025
Огромное спасибо экскурсоводу за очень интересный и познавательный рассказ о ракетно-космической отрасли Самары. Маршрут продуман до мелочей. Алла очень знающий и эрудированный рассказчик, который завлекает в первой минутой и до конца экскурсии.
