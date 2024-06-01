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очень большой спрос. Прекрасная экскурсия! С такой отдачей и знаниями гид Алла рассказал мне о достопримечательностях, исторических событиях и архитектуре набережной и Самары, о том как строился и рос город и о ее знаменитых жителях. Получила массу положительных эмоций. Алла не просто знаток материала, а она искренне увлеченный человек, вдохновляющий и талантливый!