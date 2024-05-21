Речной порт Самары

Найдено 3 экскурсии в категории «Речной порт» в Самаре, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самара: прогулка вдоль Волги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Самара: историческая прогулка вдоль Волги с экскурсоводом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Самары, где каждый шаг рассказывает историю. Откройте для себя памятники, Жигулевский пивзавод и многое другое
Начало: В районе Речного вокзала
«Кроме того, я покажу речной вокзал, причальную стенку порта, привокзальную площадь и аллею Соловецких юнг»
11 июня в 08:00
13 июня в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
Самара - жемчужина Поволжья
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
134 отзыва
Самара - жемчужина Поволжья
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
«Речной порт — причалы, часовня во имя святого Алексия — небесного покровителя Самары, памятники Алексию и Сергию Радонежскому»
19 июня в 08:00
1 июля в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Волга - наше всё! Прогулки по набережной помогают жителям Самары жить, дышать, любить и лучше относиться друг к другу. Присоединяйтесь к этой городской традиции
Начало: В районе речного вокзала
«Рассмотрите фотогеничную белоснежную Ладью, здание речного вокзала и «дома грузчиков»»
Завтра в 10:00
11 июня в 18:00
3 600 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    21 мая 2024
    Самара - жемчужина Поволжья
    Хочется поблагодарить от всей души Розу за прекрасную экскурсию по Самаре. Экскурсия составлена очень интересно, охватила все основные достопримечательности. Везде
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    можно было остановиться, сделать фото. Очень повезло с погодой, поэтому город раскрылся во всей его красе. Очень рекомендуем эту экскурсию с Розой.

  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
    Ходили на экскурсию: Самарская набережная: 5 км волжского гедонизма! Очень понравилось! Экскурсовод полностью погрузила в историю и жизнь города! Плюс, музыкальное сопровождение! Рекомендую всем приезжающим, для первого знакомства с этим прекрастным городом!
  • Т
    Татьяна
    16 мая 2024
    Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
    По приезду в Самару сразу же решила прогуляться по набережной Волги с Аллой. Экскурсию заказала заранее, т. к. на неё
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    очень большой спрос. Прекрасная экскурсия! С такой отдачей и знаниями гид Алла рассказал мне о достопримечательностях, исторических событиях и архитектуре набережной и Самары, о том как строился и рос город и о ее знаменитых жителях. Получила массу положительных эмоций. Алла не просто знаток материала, а она искренне увлеченный человек, вдохновляющий и талантливый!

  • А
    Андрей
    15 мая 2024
    Самара - жемчужина Поволжья
    Экскурсия очень понравилась. Роза дала всю необходимую информацию, времени на остановках в каждом месте достаточно. Рекомендую гида и данную программу экскурсии.
  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Самара - жемчужина Поволжья
    Были в Самаре впервые. Погода нас встретила 29.04.2024 хмуро и с сильным дождём, но нас это не испугало)))) Роза отличный
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    гид-экскурсовод, о городе рассказывала интересно не монотонно. Много интересного и познавательного. Несмотря на погоду мы проехали весь заданный нами маршрут. Нам всё очень понравилось.

    Были в Самаре впервые. Погода нас встретила 29.04.2024 хмуро и с сильным дождём, но нас этоБыли в Самаре впервые. Погода нас встретила 29.04.2024 хмуро и с сильным дождём, но нас этоБыли в Самаре впервые. Погода нас встретила 29.04.2024 хмуро и с сильным дождём, но нас это
  • Д
    Дмитрий
    12 мая 2024
    Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
    Хотя погода была не очень - ветер и прохладно, экскурсия понравилась. Алла, экскусовод, очень интересный рассказчик и организатор, есть фото
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    и аудио материалы по предмету рассказа. Рассказ содержит и легенды и исторические факты. 5 км пролетели не заметно в условиях гедеонизма! Всем советую.

    Хотя погода была не очень - ветер и прохладно, экскурсия понравилась. Алла, экскусовод, очень интересный рассказчик
  • А
    Анна
    13 февраля 2024
    Самара: прогулка вдоль Волги
    Прекрасная экскурсия! Много полезной информации. Очень интересно!
  • О
    Ольга
    21 сентября 2023
    Самара: прогулка вдоль Волги
    Самое главное- Наталья очень любит Самару и постоянно интересуется архивными справками и что наверное важнее- историческими рассказами очевидцев! Прекрасное путешествие с
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    интереснейшими рассказами! Мы влюбились в Самару. Несколько важных жизненных опытов получили от нашего гида Натальи - где вкусно и ббджетно поесть, куда сходить вечером на культурную тусовку,какой посетить музей в тот промежуток времени,что мы отведи на свой отдых. Если ещё не брали экскурсии от Натальи - настоятельно рекомендую, будете в восторге и под впечатлением увиденного и услышанного Спасибо большое за прекрасную экскурсию, внимательное отношение к нам и окружающим

    Самое главное- Наталья очень любит Самару и постоянно интересуется архивными справками и что наверное важнее- историческими рассказами очевидцев!Самое главное- Наталья очень любит Самару и постоянно интересуется архивными справками и что наверное важнее- историческими рассказами очевидцев!
  • И
    Ирина
    18 сентября 2023
    Самара: прогулка вдоль Волги
    Натали прекрасный, внимательный экскурсовод. Спасибо за интересную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Речной порт»

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Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
Сейчас в Самаре в категории "Речной порт" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 184 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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