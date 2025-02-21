Приглашаем на святочные гадания, которые проводятся в нашем таинственном особняке уже больше 30 лет! Только в эти дни, с позднего вечера 6 января и вплоть до 18 января, можно заглянуть в будущее, погадать на мужа или жену, защититься от нечистой силы. В Музее Городских Легенд у вас будет такая возможность.

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Описание экскурсии

Испокон веков в Святки много гадали — причём самыми разными способами: в бане, с помощью зеркала, свечки. Одними из самых популярных у взрослых были гадания на будущий урожай, а у молодёжи — на суженого или суженую.

В нашей программе:

Экскурсия по Музею Городских Легенд и к таинственному Пине за женским счастьем

Рассказ о мистическом особняке и его обитателях в дореволюционное время

Фирменный глинтвейн (1 бокал), волшебный чай с мятой, лимоном и любовью

Десерт по старинному рецепту «Дары волхвов» и другие угощения

Предсказания в плюшке, по книге, на свече и предметах (18+)

Вы узнаете:

Кто такой Пиня и как он до сих пор помогает девушкам выйти замуж

Как задобрить Домового

Где в Самаре находится подземный город

В чём секрет привлекательности легендарной балерины

И многое другое

Кому подойдёт программа

Сразу предупреждаем: это музейное приключение не для блюстителей нравственности. Оно — для ценителей старинных обрядов и весёлых предсказаний.

Организационные детали