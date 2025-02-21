Приглашаем на святочные гадания, которые проводятся в нашем таинственном особняке уже больше 30 лет! Только в эти дни, с позднего вечера 6 января и вплоть до 18 января, можно заглянуть в будущее, погадать на мужа или жену, защититься от нечистой силы. В Музее Городских Легенд у вас будет такая возможность.
Описание экскурсии
Испокон веков в Святки много гадали — причём самыми разными способами: в бане, с помощью зеркала, свечки. Одними из самых популярных у взрослых были гадания на будущий урожай, а у молодёжи — на суженого или суженую.
В нашей программе:
- Экскурсия по Музею Городских Легенд и к таинственному Пине за женским счастьем
- Рассказ о мистическом особняке и его обитателях в дореволюционное время
- Фирменный глинтвейн (1 бокал), волшебный чай с мятой, лимоном и любовью
- Десерт по старинному рецепту «Дары волхвов» и другие угощения
- Предсказания в плюшке, по книге, на свече и предметах (18+)
Вы узнаете:
- Кто такой Пиня и как он до сих пор помогает девушкам выйти замуж
- Как задобрить Домового
- Где в Самаре находится подземный город
- В чём секрет привлекательности легендарной балерины
- И многое другое
Кому подойдёт программа
Сразу предупреждаем: это музейное приключение не для блюстителей нравственности. Оно — для ценителей старинных обрядов и весёлых предсказаний.
Организационные детали
- Программа 18+
- Для людей с ограниченными возможностями вход невозможен из-за отсутствия пандусов
- За дополнительную плату вы можете погадать на картах Таро, получить предсказание по метафорическим картам и рунам, сделать астропрогноз — от 500 ₽
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в пятницу и субботу в 19:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|21 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Музее Городских Легенд
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Самаре
Провели экскурсии для 431 туриста
Меня зовут Вера, я хозяйка и создательница Музея Городских Легенд. Это одно из самых удивительных и мистических мест в Самаре. Музей создан в 2014 году с целью сохранения исторической среды и легенд для жителей и гостей города. Ждём вас в гости!Задать вопрос
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