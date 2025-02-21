Святочные гадания в мистическом особняке

Заглянуть в будущее и погадать на суженого
Приглашаем на святочные гадания, которые проводятся в нашем таинственном особняке уже больше 30 лет! Только в эти дни, с позднего вечера 6 января и вплоть до 18 января, можно заглянуть в будущее, погадать на мужа или жену, защититься от нечистой силы. В Музее Городских Легенд у вас будет такая возможность.
Святочные гадания в мистическом особняке
Святочные гадания в мистическом особняке
Святочные гадания в мистическом особняке
Ближайшие даты:
21
фев22
фев28
фев1
мар2
мар7
мар8
мар
Время начала: 19:00

Описание экскурсии

Испокон веков в Святки много гадали — причём самыми разными способами: в бане, с помощью зеркала, свечки. Одними из самых популярных у взрослых были гадания на будущий урожай, а у молодёжи — на суженого или суженую.

В нашей программе:

  • Экскурсия по Музею Городских Легенд и к таинственному Пине за женским счастьем
  • Рассказ о мистическом особняке и его обитателях в дореволюционное время
  • Фирменный глинтвейн (1 бокал), волшебный чай с мятой, лимоном и любовью
  • Десерт по старинному рецепту «Дары волхвов» и другие угощения
  • Предсказания в плюшке, по книге, на свече и предметах (18+)

Вы узнаете:

  • Кто такой Пиня и как он до сих пор помогает девушкам выйти замуж
  • Как задобрить Домового
  • Где в Самаре находится подземный город
  • В чём секрет привлекательности легендарной балерины
  • И многое другое

Кому подойдёт программа

Сразу предупреждаем: это музейное приключение не для блюстителей нравственности. Оно — для ценителей старинных обрядов и весёлых предсказаний.

Организационные детали

  • Программа 18+
  • Для людей с ограниченными возможностями вход невозможен из-за отсутствия пандусов
  • За дополнительную плату вы можете погадать на картах Таро, получить предсказание по метафорическим картам и рунам, сделать астропрогноз — от 500 ₽
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в пятницу и субботу в 19:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет21 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Музее Городских Легенд
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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