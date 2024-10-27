На самарской земле, недалеко от Тольятти, есть неожиданное строение — замок Гарибальди. Он сооружён из состаренного камня, как средневековая постройка, среди обычных домов.
Стрельчатые башни, балконы, витражи и даже горгульи в виде причудливых птиц — всё напоминает настоящий замок. Вы полюбуетесь им, а также побываете на смотровой площадке и услышите интересные факты.
Стрельчатые башни, балконы, витражи и даже горгульи в виде причудливых птиц — всё напоминает настоящий замок. Вы полюбуетесь им, а также побываете на смотровой площадке и услышите интересные факты.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
По пути я расскажу, зачем построили Самарскую крепость и чем Самара прославилась в конце 19 века. Вы узнаете, какие тайны скрывают Жигули и чем привлекает Самарская Лука. Услышите историю появления Тольятти, бывшего Ставрополя на Волге и чем живёт сейчас «АВТОВАЗ».
Остановка в посёлке Управленческий, где есть панорамная площадка с восхитительными видами на Жигулёвские горы и Жигулёвские ворота, где Волга поворачивает к Самаре.
Замок Гарибальди. Он находится в посёлке Хрущёвка. Контраст не только в названиях этих мест — неожиданно вы окажетесь словно в Европе с её замками. Рассмотрите стилизованную под Средневековье архитектуру строения, в котором будет открыт отель. И сделаете интересные фотографии — пусть друзья угадают, где это вы были!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Renault Sandero Stepway
- Дорога занимает 2–2,5 часа в одну сторону
- Летом у замка можно поесть в кафе. Либо вы можете взять перекус с собой
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза — ваш гид в Самаре
Провёл экскурсии для 1188 туристов
Я профессиональный экскурсовод. Специализируюсь на самых разных темах, начиная с обзорной экскурсии по Самаре и заканчивая заповедными тропками Жигулевских гор. У меня очень большой опыт проведения экскурсий для разных групп:Задать вопрос
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