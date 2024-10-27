На самарской земле, недалеко от Тольятти, есть неожиданное строение — замок Гарибальди. Он сооружён из состаренного камня, как средневековая постройка, среди обычных домов. Стрельчатые башни, балконы, витражи и даже горгульи в виде причудливых птиц — всё напоминает настоящий замок. Вы полюбуетесь им, а также побываете на смотровой площадке и услышите интересные факты.

Описание экскурсии

По пути я расскажу, зачем построили Самарскую крепость и чем Самара прославилась в конце 19 века. Вы узнаете, какие тайны скрывают Жигули и чем привлекает Самарская Лука. Услышите историю появления Тольятти, бывшего Ставрополя на Волге и чем живёт сейчас «АВТОВАЗ».

Остановка в посёлке Управленческий, где есть панорамная площадка с восхитительными видами на Жигулёвские горы и Жигулёвские ворота, где Волга поворачивает к Самаре.

Замок Гарибальди. Он находится в посёлке Хрущёвка. Контраст не только в названиях этих мест — неожиданно вы окажетесь словно в Европе с её замками. Рассмотрите стилизованную под Средневековье архитектуру строения, в котором будет открыт отель. И сделаете интересные фотографии — пусть друзья угадают, где это вы были!

Организационные детали