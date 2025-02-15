читать дальше историй! Я выбрала для вас самые интересные.



Мы прогуляемся по историческому центру и выясним, зачем была построена крепость Самара и почему меняла своё название, как город связан с космосом и кто является его небесным покровителем.

Я много лет живу в Самаре, но она до сих пор способна меня удивить.Что тогда говорить о гостях города, перед которыми он предстаёт в десятке ипостасей и может рассказать сотни