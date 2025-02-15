Я много лет живу в Самаре, но она до сих пор способна меня удивить.
Что тогда говорить о гостях города, перед которыми он предстаёт в десятке ипостасей и может рассказать сотни
Что тогда говорить о гостях города, перед которыми он предстаёт в десятке ипостасей и может рассказать сотни
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
- Рассмотрим старинную городскую застройку, в которой чётко прослеживаются четыре периода. Каждый по-своему интересен с архитектурной, культурно-исторической и эстетической точек зрения
- Полюбуемся католическим костёлом и лютеранской кирхой
- Погуляем по площади Чапаева — жемчужине нашего города. Поговорим, чем она хороша
- Постоим под соплами настоящей ракеты Р-7 у стен музея «Самара космическая».
- Полюбуемся видами Волги с самарской набережной
- Оценим свежее пиво у Жигулёвского пивоваренного завода
- За самарскими конфетами и сувенирами отправимся на местный Арбат — улицу Ленинградскую
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Ssang Yong Kyron. Есть детский бустер
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Самаре
Провела экскурсии для 157 туристов
Добро пожаловать в Самару! Меня зовут Ирина. Я аккредитованный гид. Вот уже 10 лет рассказываю гостям города о прекрасной, удивительной, загадочной Самаре. С радостью поделюсь с вами своей любовью к этому городу. Провожу экскурсии пешеходные, на автомобиле, на автобусе, на катерах и теплоходах. Мои экскурсии индивидуальные и групповые, городские и по области.Задать вопрос
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