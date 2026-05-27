Вот вы прикасаетесь к эпохе советского модернизма в сердце Тольятти, любуетесь мозаикой из 3,5 миллионов стёклышек и гуляете по волжской набережной. А после — отправляетесь в средневековую сказку, к рыцарскому замку Гарибальди с его легендами и тайнами. Настоящий контраст эпох за один день! По вашему желанию можем исключить или добавить локации.

Вертолётка (15 мин). Быстрая остановка для фото по дороге из Самары в Тольятти. Отсюда открывается один из лучших видов на Волгу и Жигулёвские горы.

Культурный центр «Автоград» (1 ч). В Тольятти вас ждёт встреча с эпохой советского модернизма. Вы увидите бывший ДК ВАЗа. Внутри — флорентийская мозаика из природных камней, самая большая в России изумрудная майолика и огромные витражи с ладьёй. При желании заедем в музей «АВТОВАЗ», где хранится уникальная коллекция автомобилей.

Панно «Радость труда» (30 мин). Вы пройдёте вдоль стометровой мозаики из 3,5 миллионов цветных стёклышек, на которой изобразили историю страны.

Прогулка по набережной (1 ч). Вас ждёт свежий ветер с Волги, бескрайние виды на Жигулёвское море и величественные горы на горизонте.

Замок Гарибальди (1 ч). Вы попадёте в самое сказочное место Самарской области. Узнаете, кто охраняет неоготический комплекс от посягательств и чьё имя он носит.

