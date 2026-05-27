Посетить культурный центр «Автоград», увидеть панораму Волги и узнать местные легенды
Вот вы прикасаетесь к эпохе советского модернизма в сердце Тольятти, любуетесь мозаикой из 3,5 миллионов стёклышек и гуляете по волжской набережной.
А после — отправляетесь в средневековую сказку, к рыцарскому замку Гарибальди с его легендами и тайнами. Настоящий контраст эпох за один день! По вашему желанию можем исключить или добавить локации.
Описание экскурсии
Вертолётка (15 мин). Быстрая остановка для фото по дороге из Самары в Тольятти. Отсюда открывается один из лучших видов на Волгу и Жигулёвские горы.
Культурный центр «Автоград» (1 ч). В Тольятти вас ждёт встреча с эпохой советского модернизма. Вы увидите бывший ДК ВАЗа. Внутри — флорентийская мозаика из природных камней, самая большая в России изумрудная майолика и огромные витражи с ладьёй. При желании заедем в музей «АВТОВАЗ», где хранится уникальная коллекция автомобилей.
Панно «Радость труда» (30 мин). Вы пройдёте вдоль стометровой мозаики из 3,5 миллионов цветных стёклышек, на которой изобразили историю страны.
Прогулка по набережной (1 ч). Вас ждёт свежий ветер с Волги, бескрайние виды на Жигулёвское море и величественные горы на горизонте.
Замок Гарибальди (1 ч). Вы попадёте в самое сказочное место Самарской области. Узнаете, кто охраняет неоготический комплекс от посягательств и чьё имя он носит.
Дорога в одну сторону займёт примерно 2 ч, путь из Тольятти в замок Гарибальди — 1 ч
По желанию можно остановиться на обед в сосновом лесу Тольятти с видом на Волгу (не входит в стоимость)
Маршрут можно скорректировать по желанию (исключить или добавить локации, посетить музей завода «АВТОВАЗ», заехать на песчаные пляжи села Ягодное)
Экскурсию в КЦ «Автоград» проводят сотрудники музея
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Самаре
Провели экскурсии для 405 туристов
Наша команда состоит из 2 человек, Юлии и Ивана. Мы занимаемся организацией путешествий по Самарской области и за ее пределами с 2013 года, являемся профессиональными гидами национального парка «Самарская Лука» читать дальшеуменьшить
и Жигулёвского заповедника.
Нам нравится создавать уникальные маршруты, делиться знаниями о богатой истории родного края, показывать красивейшие места и направления, превращая каждое путешествие в настоящее приключение. Ценим индивидуальный подход: учитываем интересы, пожелания и уровень подготовки каждого гостя, чтобы сделать путешествие максимально комфортным и запоминающимся. Готовы скорректировать маршрут по вашему желанию и помочь в организации трансфера. Также с удовольствием сделаем для вас красивые фотографии и видео на память.
