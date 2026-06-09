15 островов Петербурга: вояж на катере с аудиоэкскурсией
Пройти по центральной акватории города или добраться до Северных островов и Финского залива
Петербург пронизан водными путями — они делят город на множество островов.
На этой индивидуальной прогулке вы сможете выбрать один из водных маршрутов вдоль 15 островов и с воды полюбоваться гранитными берегами Северной столицы. А наша аудоэкскурсия раскроет самое интересное о памятниках, что встретятся по пути.
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Что вас ожидает
Прогулка на катере повышенной комфортности. В компании друзей и близких вы отправитесь в водное путешествие. На нашем катере есть все необходимое для комфорта: столик, удобные диваны в носовой и кормовой части (что обеспечивает максимальный обзор), выдвижной тент на случай дождя или яркого солнца.
Стоимость указана за катер «Картье» вместимостью до 6 пассажиров. Если вас больше или вы хотите катер просторнее, то можно рассмотреть другие суда (фото в галерее): Катер «Пикассо» — доплата 5000 ₽ Катер «Да Винчи» — доплата 11000 ₽
Вы можете выбрать один из маршрутов:
Маршрут № 1 проходит по центральной части Петербурга с максимальным охватом малых рек и каналов центральной, а также северной части города: Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Нева— Малая Нева — Финский залив (до ЗСД) — Малая Невка— Большая Невка— Нева — Фонтанка.
Маршрут № 2 приведет вас к Северным островам, парковым зонам, Финскому заливу и «Лахта-центру»: Фонтанка — Нева — Малая Нева — Финский залив (за ЗСД к «Лахта-центру») — Средняя Невка — Большая Невка — Нева-Фонтанка.
Аудиоэкскурсия. Сопровождением к красотам города станет легкая музыка и рассказ о прошлом Петербурга, о самых примечательных персонажах его истории и о локациях на маршруте. Аудиоэкскурсия транслируется через две достаточно мощные колонки; звук двигателя акустику не заглушает, громкость регулируется. Когда же катер выйдет к островам, аудиоэкскурсию сменит легкое музыкальное сопровождение (по вашему желанию).
Организационные детали
Как проходит прогулка
Продолжительность любого маршрута 2 часа 40 минут
Посадка и высадка — на базовом причале на Фонтанке, дополнительные остановки обговариваются заранее и оплачиваются отдельно
Вместимость катера — от 6 до 11 человек, в зависимости от выбранного судна. Это важно, потому что превышение вместимости водного судна является административным правонарушением и ведет к санкциям
Дополнительные моменты
Вы можете взять с собой на борт перекус и напитки (в том числе спиртное), по предварительному согласованию (подробности уточняйте в переписке). Уборка экипажем не предусмотрена, поэтому просим позаботиться о чистоте после себя
Рекомендуем одеваться по погоде, так как на воде всегда прохладнее. В жаркую погоду — с учётом палящего солнца
Использовать пиротехнические изделия на борту запрещено
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоход СПб — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 60205 туристов
Я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим программы для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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Ирина
Великолепная экскурсия! Капитан Кирилл — настоящий профессионал, благодаря ему всё прошло просто супер и очень понравилось. Настоятельно рекомендую!
Теплоход СПб
Ответ организатора:
Ирина, спасибо за выбор и высокую оценку нашей работы. Искренне рады, что Вам понравилось.
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Н
Наталья
прекрасная прогулка! остались довольны.
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Е
Евгения
Профессиональный капитан Сергей, отличный маршрут - Нева с частичным выходом в Финский залив, удобный и чистый скоростной катер, релакс души, спасибо большое
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Н
Наталия
Классная, познавательная, интересная поездка. Очень рекомендую!!!
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