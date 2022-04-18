Прогулка на моторном катере. В компании друзей и близких вы отправитесь в водное путешествие. На нашем катере есть все необходимое для комфорта: столик, удобные диваны в носовой и кормовой части (что обеспечивает максимальный обзор), выдвижной тент на случай дождя или яркого солнца, туалетная комната. Также в вашем распоряжении питьевая вода.
Аудиоэкскурсия. Сопровождением к красотам города станет легкая музыка и рассказ о прошлом Петербурга, о самых примечательных персонажах его истории и о локациях на маршруте. Аудиоэкскурсия транслируется через две достаточно мощные колонки; звук двигателя акустику не заглушает, громкость регулируется. Когда же катер выйдет к островам, аудиоэкскурсию сменит легкое музыкальное сопровождение (по вашему желанию).