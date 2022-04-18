15 островов Петербурга: вояж на катере с аудиоэкскурсией

Проплыть по центральной акватории города или добраться до Северных островов и Финского залива

Индивидуальная
Петербург пронизан водными путями — они делят город на множество островов.

На этой индивидуальной прогулке вы сможете выбрать один из водных маршрутов вдоль 15 островов и с воды полюбоваться гранитными берегами Северной столицы.

А наша аудоэкскурсия раскроет самое интересное о памятниках, что встретятся по пути.
15 островов Петербурга: вояж на катере с аудиоэкскурсией
15 островов Петербурга: вояж на катере с аудиоэкскурсией
15 островов Петербурга: вояж на катере с аудиоэкскурсией
15 островов Петербурга: вояж на катере с аудиоэкскурсией
15 островов Петербурга: вояж на катере с аудиоэкскурсией
15 островов Петербурга: вояж на катере с аудиоэкскурсией
15 островов Петербурга: вояж на катере с аудиоэкскурсией
15 островов Петербурга: вояж на катере с аудиоэкскурсией
15 островов Петербурга: вояж на катере с аудиоэкскурсией
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Прогулка на моторном катере. В компании друзей и близких вы отправитесь в водное путешествие. На нашем катере есть все необходимое для комфорта: столик, удобные диваны в носовой и кормовой части (что обеспечивает максимальный обзор), выдвижной тент на случай дождя или яркого солнца, туалетная комната. Также в вашем распоряжении питьевая вода.

Вы можете выбрать один из маршрутов:

  • Маршрут № 1 проходит по центральной части Петербурга с максимальным охватом малых рек и каналов центральной, а также северной части города: Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Нева— Малая Нева — Финский залив (до ЗСД) — Малая Невка— Большая Невка— Нева — Фонтанка.
  • Маршрут № 2 приведет вас к Северным островам, парковым зонам, Финскому заливу и Лахта центру: Фонтанка — Нева — Малая Нева — Финский залив (за ЗСД к Лахта Центру) — Средняя Невка — Большая Невка — Нева-Фонтанка.

Аудиоэкскурсия. Сопровождением к красотам города станет легкая музыка и рассказ о прошлом Петербурга, о самых примечательных персонажах его истории и о локациях на маршруте. Аудиоэкскурсия транслируется через две достаточно мощные колонки; звук двигателя акустику не заглушает, громкость регулируется. Когда же катер выйдет к островам, аудиоэкскурсию сменит легкое музыкальное сопровождение (по вашему желанию).

Организационные детали

Как проходит прогулка

  • Продолжительность любого маршрута 2 часа 15 минут
  • Маршрут может быть скорректирован из-за погодных условий, городских ограничений и других факторов, влияющих на безопасность пассажиров
  • Посадка и высадка — на базовом причале на Фонтанке, дополнительные остановки обговариваются заранее и оплачиваются отдельно
  • Максимальная вместимость катера — 11 человек, независимо от веса и возраста пассажира. Это важно, потому что превышение вместимости водного судна является административным правонарушением и ведет к санкциям.

Дополнительные моменты

  • Вы можете взять с собой на борт перекус и напитки (в том числе спиртное), по предварительному согласованию (подробности уточняйте в переписке). Уборка экипажем не предусмотрена, поэтому просим позаботиться о чистоте после себя.
  • Рекомендуем одеваться по погоде, так как на воде всегда прохладнее. В жаркую погоду — с учётом палящего солнца.
  • Использовать пиротехнические изделия на борту запрещено

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной реки Фонтанки, вблизи БДТ
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩ИндивидуальныеВодные🧒Можно с детьмиФинский залив🗽Достопримечательностипо Фонтанке🎧Аудиогиды

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Северные острова с выходом в Финский залив
1 час 27 минут
Групповая
Спутник
4.5
671 отзыв
Северные острова с выходом в Финский залив
Петербург - это множество островов, между которыми протекают реки и каналы
от 950 за 1 человека
Вояж на катере по каналам Петербурга с выходом в залив с гидом
1 час
Индивидуальная
Анна
5
1 отзыв
Вояж на катере по каналам Петербурга с выходом в залив с гидом
Мы комфортно расположимся на катере, а памятники архитектуры Санкт-Петербурга проплывут перед нами как на киноленте
12 000 за 1-9 чел.
Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
1 час
Индивидуальная
Центр
5
10 отзывов
Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
Петербург пронизан реками и каналами
7 000 за 1-7 чел.
Северные острова Петербурга на авто
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Мария
5
53 отзыва
Северные острова Петербурга на авто
Вечернее путешествие по историческим островам города в душевной компании
6 500 за 1-3 чел.
По Петербургу - на круизном катере
1 час
🎶 Музыкальные теплоходы
🛳 Круизы
Круиз
Alexandra
Нет отзывов
По Петербургу - на круизном катере
С комфортом пронестись по акватории Невы и насладиться архитектурой города
11 500 за 1-10 чел.
Аудиоэкскурсия «Многоликий Петербург»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
Нет отзывов
Аудиоэкскурсия «Многоликий Петербург»
Совершите необычную прогулку по центру Петербурга и посмотрите на известные достопримечательности города под новым углом
890 за 1 человека
Меж островов по водной глади - прогулка на частном катере
1 час
Индивидуальная
Евгения
Нет отзывов
Меж островов по водной глади - прогулка на частном катере
Пройти по одному из красивейших маршрутов Санкт-Петербурга на выбор
11 000 за 1-6 чел.
Петербург с воды: индивидуальная прогулка на катере с гидом
1 час
Индивидуальная
Надежда
Нет отзывов
Петербург с воды: индивидуальная прогулка на катере с гидом
Проплыть по рекам и каналам, слушая истории и легенды Северной столицы
от 8 000 за 1-4 чел.
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
1.5 часа
Индивидуальная
Полина
4.7
26 отзывов
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
Полюбоваться панорамами и услышать главное о городе - маршрут с учетом ваших пожеланий
5 200 за 1-25 чел.
Влюбись в Петербург и нарисуй его сам. Экскурсия по северному модерну с зарисовками города
3 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Инна
Нет отзывов
Влюбись в Петербург и нарисуй его сам. Экскурсия по северному модерну с зарисовками города
Предлагаем Вам окунуться в изысканный мир северного модерна на Петроградской стороне
от 3 000 за 1 человека
Финский Петербург
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анастасия
5
8 отзывов
Финский Петербург
Открыть историю финской диаспоры и узнать о тонкостях российско-финских отношений в имперский период
900 за 1 человека
Ночной Петербург: «Тайны города на Неве»
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Спутник
4.4
405 отзывов
Ночной Петербург: «Тайны города на Неве»
Какой Петербург в ночи
1 800 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ