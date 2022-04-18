Что вас ожидает

Прогулка на моторном катере. В компании друзей и близких вы отправитесь в водное путешествие. На нашем катере есть все необходимое для комфорта: столик, удобные диваны в носовой и кормовой части (что обеспечивает максимальный обзор), выдвижной тент на случай дождя или яркого солнца, туалетная комната. Также в вашем распоряжении питьевая вода.

Вы можете выбрать один из маршрутов:

Маршрут № 1 проходит по центральной части Петербурга с максимальным охватом малых рек и каналов центральной, а также северной части города: Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Нева— Малая Нева — Финский залив (до ЗСД ) — Малая Невка— Большая Невка— Нева — Фонтанка.

) — Малая Невка— Большая Невка— Нева — Фонтанка. Маршрут № 2 приведет вас к Северным островам, парковым зонам, Финскому заливу и Лахта центру: Фонтанка — Нева — Малая Нева — Финский залив (за ЗСД к Лахта Центру) — Средняя Невка — Большая Невка — Нева-Фонтанка.

Аудиоэкскурсия. Сопровождением к красотам города станет легкая музыка и рассказ о прошлом Петербурга, о самых примечательных персонажах его истории и о локациях на маршруте. Аудиоэкскурсия транслируется через две достаточно мощные колонки; звук двигателя акустику не заглушает, громкость регулируется. Когда же катер выйдет к островам, аудиоэкскурсию сменит легкое музыкальное сопровождение (по вашему желанию).

Организационные детали

Как проходит прогулка

Продолжительность любого маршрута 2 часа 15 минут

Маршрут может быть скорректирован из-за погодных условий, городских ограничений и других факторов, влияющих на безопасность пассажиров

Посадка и высадка — на базовом причале на Фонтанке, дополнительные остановки обговариваются заранее и оплачиваются отдельно

Максимальная вместимость катера — 11 человек, независимо от веса и возраста пассажира. Это важно, потому что превышение вместимости водного судна является административным правонарушением и ведет к санкциям.

Дополнительные моменты