Мои заказы

15 островов Петербурга: вояж на катере с аудиоэкскурсией

Пройти по центральной акватории города или добраться до Северных островов и Финского залива
Петербург пронизан водными путями — они делят город на множество островов.

На этой индивидуальной прогулке вы сможете выбрать один из водных маршрутов вдоль 15 островов и с воды полюбоваться гранитными берегами Северной столицы. А наша аудоэкскурсия раскроет самое интересное о памятниках, что встретятся по пути.
5
4 отзыва
15 островов Петербурга: вояж на катере с аудиоэкскурсией
15 островов Петербурга: вояж на катере с аудиоэкскурсией
15 островов Петербурга: вояж на катере с аудиоэкскурсией

Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Прогулка на катере повышенной комфортности. В компании друзей и близких вы отправитесь в водное путешествие. На нашем катере есть все необходимое для комфорта: столик, удобные диваны в носовой и кормовой части (что обеспечивает максимальный обзор), выдвижной тент на случай дождя или яркого солнца.

Стоимость указана за катер «Картье» вместимостью до 6 пассажиров. Если вас больше или вы хотите катер просторнее, то можно рассмотреть другие суда (фото в галерее):
Катер «Пикассо» — доплата 5000 ₽
Катер «Да Винчи» — доплата 11000 ₽

Вы можете выбрать один из маршрутов:

  • Маршрут № 1 проходит по центральной части Петербурга с максимальным охватом малых рек и каналов центральной, а также северной части города: Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Нева— Малая Нева — Финский залив (до ЗСД) — Малая Невка— Большая Невка— Нева — Фонтанка.
  • Маршрут № 2 приведет вас к Северным островам, парковым зонам, Финскому заливу и «Лахта-центру»: Фонтанка — Нева — Малая Нева — Финский залив (за ЗСД к «Лахта-центру») — Средняя Невка — Большая Невка — Нева-Фонтанка.

Аудиоэкскурсия. Сопровождением к красотам города станет легкая музыка и рассказ о прошлом Петербурга, о самых примечательных персонажах его истории и о локациях на маршруте. Аудиоэкскурсия транслируется через две достаточно мощные колонки; звук двигателя акустику не заглушает, громкость регулируется. Когда же катер выйдет к островам, аудиоэкскурсию сменит легкое музыкальное сопровождение (по вашему желанию).

Организационные детали

Как проходит прогулка

  • Продолжительность любого маршрута 2 часа 40 минут
  • Посадка и высадка — на базовом причале на Фонтанке, дополнительные остановки обговариваются заранее и оплачиваются отдельно
  • Вместимость катера — от 6 до 11 человек, в зависимости от выбранного судна. Это важно, потому что превышение вместимости водного судна является административным правонарушением и ведет к санкциям

Дополнительные моменты

  • Вы можете взять с собой на борт перекус и напитки (в том числе спиртное), по предварительному согласованию (подробности уточняйте в переписке). Уборка экипажем не предусмотрена, поэтому просим позаботиться о чистоте после себя
  • Рекомендуем одеваться по погоде, так как на воде всегда прохладнее. В жаркую погоду — с учётом палящего солнца
  • Использовать пиротехнические изделия на борту запрещено

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоход СПб
Теплоход СПб — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 60205 туристов
Я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим программы для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
И
Великолепная экскурсия! Капитан Кирилл — настоящий профессионал, благодаря ему всё прошло просто супер и очень понравилось. Настоятельно рекомендую!
Теплоход СПб
Теплоход СПб
Ответ организатора:
Ирина, спасибо за выбор и высокую оценку нашей работы. Искренне рады, что Вам понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
прекрасная прогулка! остались довольны.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Профессиональный капитан Сергей, отличный маршрут - Нева с частичным выходом в Финский залив, удобный и чистый скоростной катер, релакс души, спасибо большое
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Классная, познавательная, интересная поездка. Очень рекомендую!!!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «15 островов Петербурга: вояж на катере с аудиоэкскурсией»

Летний бриз в Финском заливе: прогулка на уютном катере (из Петербурга)
На катере
1 час
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Летний бриз в Финском заливе: прогулка на уютном катере (из Петербурга)
Покайфовать на волнах хорошего настроения
Начало: На Крестовском острове
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
от 7500 ₽ за всё до 6 чел.
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
На катере
Аренда катера
1 час
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
Станьте капитаном катера «Шустрый» и отправьтесь в незабываемое путешествие по Северным островам и Финскому заливу. Легко и безопасно
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, дом 11А
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6490 ₽ за всё до 4 чел.
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
На катере
Аренда катера
1 час
56 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Катер «Толстый» промчит по рекам и заливу, открывая уникальные виды на символы Петербурга. Выберите маршрут и насладитесь комфортом и красотой города
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11А
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5990 ₽ за всё до 3 чел.
Прогулка на катере «Апсель» к Финскому заливу
На катере
1 час
13 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка на катере «Апсель» к Финскому заливу
За 1 час увидеть открыточные виды современного Петербурга
Начало: У Аптекарской набережной
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8990 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
от 24 000 ₽ за экскурсию