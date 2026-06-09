Петербург пронизан водными путями — они делят город на множество островов. На этой индивидуальной прогулке вы сможете выбрать один из водных маршрутов вдоль 15 островов и с воды полюбоваться гранитными берегами Северной столицы. А наша аудоэкскурсия раскроет самое интересное о памятниках, что встретятся по пути.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Прогулка на катере повышенной комфортности. В компании друзей и близких вы отправитесь в водное путешествие. На нашем катере есть все необходимое для комфорта: столик, удобные диваны в носовой и кормовой части (что обеспечивает максимальный обзор), выдвижной тент на случай дождя или яркого солнца.

Стоимость указана за катер «Картье» вместимостью до 6 пассажиров. Если вас больше или вы хотите катер просторнее, то можно рассмотреть другие суда (фото в галерее):

Катер «Пикассо» — доплата 5000 ₽

Катер «Да Винчи» — доплата 11000 ₽

Вы можете выбрать один из маршрутов:

Маршрут № 1 проходит по центральной части Петербурга с максимальным охватом малых рек и каналов центральной, а также северной части города: Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Нева— Малая Нева — Финский залив (до ЗСД) — Малая Невка— Большая Невка— Нева — Фонтанка.

Маршрут № 2 приведет вас к Северным островам, парковым зонам, Финскому заливу и «Лахта-центру»: Фонтанка — Нева — Малая Нева — Финский залив (за ЗСД к «Лахта-центру») — Средняя Невка — Большая Невка — Нева-Фонтанка.

Аудиоэкскурсия. Сопровождением к красотам города станет легкая музыка и рассказ о прошлом Петербурга, о самых примечательных персонажах его истории и о локациях на маршруте. Аудиоэкскурсия транслируется через две достаточно мощные колонки; звук двигателя акустику не заглушает, громкость регулируется. Когда же катер выйдет к островам, аудиоэкскурсию сменит легкое музыкальное сопровождение (по вашему желанию).

Организационные детали

Как проходит прогулка

Продолжительность любого маршрута 2 часа 40 минут

Посадка и высадка — на базовом причале на Фонтанке, дополнительные остановки обговариваются заранее и оплачиваются отдельно

Вместимость катера — от 6 до 11 человек, в зависимости от выбранного судна. Это важно, потому что превышение вместимости водного судна является административным правонарушением и ведет к санкциям

Дополнительные моменты