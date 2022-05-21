Эта прогулка начинается на набережной реки Фонтанки у дворца-музея человека, который доказал, что можно быть царедворцем, военным и поэтом одновременно. Затем вы пройдете по Вознесенскому проспекту — своеобразному коридору, который в XIX веке вёл от «дна» общества к его вершинам. Увидите единственный сохранившийся дом в Петербурге, где жил и творил Михаил Лермонтов. Вы прогуляетесь по местам, где разворачивались события всемирно известных произведений. Вас ждет необычный и мистический район Петербурга — Коломна, из экскурсии вы узнаете, почему именно здесь жили герои романов Достоевского.

Вы поймете, почему именно эти места Петербурга вдохновляли великих писателей и, кто из обывателей был прототипами героев бессмертных литературных шедевров. Также вспомним о женщинах-музах Пушкина, Лермонтова, Достоевского и поговорим о том, как они влияли на жизнь и судьбу великих писателей.

Вы узнаете, почему Лермонтов любил и ненавидел женщин одновременно, что случилось с Натальей Гончаровой сразу после смерти Пушкина и какое трагическое событие в жизни Достоевского и Анны Сниткиной вдохновило его на написание своего последнего романа «Братья Карамазовы».

И, наконец, увидите один из самых загадочных мостов Петербурга - Кокушкин мост и узнаете, почему именно этот мост фигурирует сразу в нескольких шедеврах русской литературы.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).