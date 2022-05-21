Литературный Петербург: аудиоэкскурсия по местам великих писателей

Литературный Петербург

Литературный Петербург: аудиоэкскурсия по местам великих писателей
Литературный Петербург: аудиоэкскурсия по местам великих писателей
Литературный Петербург: аудиоэкскурсия по местам великих писателей
Литературный Петербург: аудиоэкскурсия по местам великих писателей
Литературный Петербург: аудиоэкскурсия по местам великих писателей
Литературный Петербург: аудиоэкскурсия по местам великих писателей

Что вас ожидает 🤩

  • Места из романа «Преступление и наказание»
  • Единственный сохранившийся в Петербурге дом, где жил Лермонтов
  • Дом княгини Шаховской
  • Музей-усадьба Гавриила Державина
  • Вознесенский мост
  • Измайловский мост
Эта прогулка начинается на набережной реки Фонтанки у дворца-музея человека, который доказал, что можно быть царедворцем, военным и поэтом одновременно. Затем вы пройдете по Вознесенскому проспекту — своеобразному коридору, который в XIX веке вёл от «дна» общества к его вершинам. Увидите единственный сохранившийся дом в Петербурге, где жил и творил Михаил Лермонтов. Вы прогуляетесь по местам, где разворачивались события всемирно известных произведений. Вас ждет необычный и мистический район Петербурга — Коломна, из экскурсии вы узнаете, почему именно здесь жили герои романов Достоевского.
Вы поймете, почему именно эти места Петербурга вдохновляли великих писателей и, кто из обывателей был прототипами героев бессмертных литературных шедевров. Также вспомним о женщинах-музах Пушкина, Лермонтова, Достоевского и поговорим о том, как они влияли на жизнь и судьбу великих писателей.
Вы узнаете, почему Лермонтов любил и ненавидел женщин одновременно, что случилось с Натальей Гончаровой сразу после смерти Пушкина и какое трагическое событие в жизни Достоевского и Анны Сниткиной вдохновило его на написание своего последнего романа «Братья Карамазовы».
И, наконец, увидите один из самых загадочных мостов Петербурга - Кокушкин мост и узнаете, почему именно этот мост фигурирует сразу в нескольких шедеврах русской литературы.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Рекомендации музеев для более глубокого изучения личностей великих писателей
  • Советы по посещению знаковых литературных мест Петербурга
  • Подсказка, где находился паб, в котором проводили время художники и писатели
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная реки Фонтанки, 118
Завершение: Кокушкин переулок, Кокушкин мост
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  • 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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