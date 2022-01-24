Александровский дворец: аудиоэкскурсия по последней резиденции Николая II

Александровский дворец

Индивидуально
Александровский дворец: аудиоэкскурсия по последней резиденции Николая II
Александровский дворец: аудиоэкскурсия по последней резиденции Николая II
Александровский дворец: аудиоэкскурсия по последней резиденции Николая II
Александровский дворец: аудиоэкскурсия по последней резиденции Николая II
Александровский дворец: аудиоэкскурсия по последней резиденции Николая II
Александровский дворец: аудиоэкскурсия по последней резиденции Николая II
Александровский дворец: аудиоэкскурсия по последней резиденции Николая II

Что вы можете увидеть 🤩

  • Большая и Малая Библиотеки
  • Сиреневый кабинет
  • Кленовая гостиная
  • Приемная Николая II
  • Парадный кабинет императора Николая II
  • Палисандровая гостиная
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Это уникальная возможность одним из первых увидеть открытую после многолетней реставрации последнюю официальную резиденцию Николая II - Александровский дворец.
Вы окажетесь в помещении, в котором Николай II решил принять на себя командование русской армией во время Первой мировой войны. Окажетесь с гостиной, в которой императрице сообщили об отречении супруга от престола, и где ей объявили о ее домашнем аресте.
Посетите рабочий кабинет императора, где в начале ХХ века решались судьбы Российской империи и других государств. Увидите личные помещения царствующих особ, и оцените стиль модерн, столь модный в тот период.
Александровский дворец - это место откуда семья свергнутого монарха отправилась в Тобольск, а затем в Екатеринбург - к месту своей гибели.
Отправляйтесь туда и совершите погружение в историю!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в Александровский дворец
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Пушкин, Дворцовая улица, 2
Завершение: Александровский дворец
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме среды
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме среды

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