Что вы можете увидеть 🤩

Это уникальная возможность одним из первых увидеть открытую после многолетней реставрации последнюю официальную резиденцию Николая II - Александровский дворец.

Вы окажетесь в помещении, в котором Николай II решил принять на себя командование русской армией во время Первой мировой войны. Окажетесь с гостиной, в которой императрице сообщили об отречении супруга от престола, и где ей объявили о ее домашнем аресте.

Посетите рабочий кабинет императора, где в начале ХХ века решались судьбы Российской империи и других государств. Увидите личные помещения царствующих особ, и оцените стиль модерн, столь модный в тот период.

Александровский дворец - это место откуда семья свергнутого монарха отправилась в Тобольск, а затем в Екатеринбург - к месту своей гибели.

Отправляйтесь туда и совершите погружение в историю!