Добро пожаловать в Гатчинский парк! Этот уникальный маршрут будет интересен всем, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться живописными пейзажами.

Во время прогулки вы окунётесь в атмосферу царского времени и узнаете тайны и загадки императорской семьи.

Ваш маршрут начнётся у памятника Павлу I и закончится у паркового фасада Гатчинского дворца. На полтора часа вы переместитесь из шумного города в великолепный зелёный парк с озёрами и островками.

На экскурсии вы услышите историю строительства павильона Венеры на острове Любви, и Берёзового домика, которые при желании можно посетить.

Вы узнаете, для чего служила терраса-пристань и зачем создавался парк «Зверинец», увидите руины Адмиралтейства и услышите историю его создания.

Далее вас ждёт прогулка по тенистым аллеям и водный лабиринт. Вы сможете сделать великолепные фотографии на Карпином мосту и спуститься к Иорданскому колодцу.

Устройте себе прекрасный выходной и отправляйтесь в Гатчину!

Как проходит аудиоэкскурсия: