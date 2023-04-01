Царство великолепия и гармонии: аудиопрогулка по Гатчинскому парку

Царство великолепия и гармонии

Описание
Выбрать день
Ответы на вопросы
Царство великолепия и гармонии: аудиопрогулка по Гатчинскому парку
Царство великолепия и гармонии: аудиопрогулка по Гатчинскому парку
Царство великолепия и гармонии: аудиопрогулка по Гатчинскому парку
Царство великолепия и гармонии: аудиопрогулка по Гатчинскому парку
Царство великолепия и гармонии: аудиопрогулка по Гатчинскому парку
Царство великолепия и гармонии: аудиопрогулка по Гатчинскому парку
Царство великолепия и гармонии: аудиопрогулка по Гатчинскому парку
Царство великолепия и гармонии: аудиопрогулка по Гатчинскому парку
Ближайшие даты:
30
мар
31
мар
1
апр
2
апр
3
апр
4
апр
5
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

  • Гатчинский парк
  • Павильон Венеры
  • Адмиралтейство
  • Березовый домик
  • Голландский сад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Добро пожаловать в Гатчинский парк! Этот уникальный маршрут будет интересен всем, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться живописными пейзажами.
Во время прогулки вы окунётесь в атмосферу царского времени и узнаете тайны и загадки императорской семьи.
Ваш маршрут начнётся у памятника Павлу I и закончится у паркового фасада Гатчинского дворца. На полтора часа вы переместитесь из шумного города в великолепный зелёный парк с озёрами и островками.
На экскурсии вы услышите историю строительства павильона Венеры на острове Любви, и Берёзового домика, которые при желании можно посетить.
Вы узнаете, для чего служила терраса-пристань и зачем создавался парк «Зверинец», увидите руины Адмиралтейства и услышите историю его создания.
Далее вас ждёт прогулка по тенистым аллеям и водный лабиринт. Вы сможете сделать великолепные фотографии на Карпином мосту и спуститься к Иорданскому колодцу.
Устройте себе прекрасный выходной и отправляйтесь в Гатчину!

Как проходит аудиоэкскурсия:

  • 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  • 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красноармейский проспект, д. 1, Гатчина
Завершение: Памятник Павлу I
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Индивидуальные
Пешеходные
Для подростков
Для пенсионеров
Выездные
По Ленинградской области
Аудиогиды

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу + поездка на ретропоезде
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу + поездка на ретропоезде
Побывать в горном парке, на водопадах Ахвенкоски и в крепости Корела
у Казанского собора
1 апр
2 апр
5 апр
8 апр
27501 650 за человека
Нижний парк и фонтаны Петергофа (автобус + «Метеор»)
5.5 часов
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Групповая
Организатор экскурсии ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
176 отзывов
Нижний парк и фонтаны Петергофа (автобус + «Метеор»)
На нашей экскурсии вы побываете в Нижнем парке Петергофа
Санкт-Петербург, Думская ул. 2
1 мая
2 мая
3 мая
4 мая
от 2 800 за человека
Экскурсия в Пушкин и Павловск (Екатерининский и Павловский парки)
5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
17 отзывов
Экскурсия в Пушкин и Павловск (Екатерининский и Павловский парки)
В пригороде Санкт-Петербурга есть сказочные резиденции императоров
Московский вокзал
4 мая
7 мая
11 мая
14 мая
3 600 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ