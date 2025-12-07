За фасадами имперской столицы скрываются миры, полные тайн и легенд.
Приглашаем вас на приватную прогулку в знаменитый Английский клуб, который располагался в великолепном особняке на Миллионной.
Вы попадёте в частные апартаменты, хранящие дух петербургской элиты 19 века, и узнаете, что происходило в этих стенах.
Приглашаем вас на приватную прогулку в знаменитый Английский клуб, который располагался в великолепном особняке на Миллионной.
Вы попадёте в частные апартаменты, хранящие дух петербургской элиты 19 века, и узнаете, что происходило в этих стенах.
Описание экскурсии
Прогулка по самой аристократической улице города — Миллионной. Стартуя от ДЛТ, вы заглянете в таинственные дворы-колодцы, пройдёте сквозь дом Пушкина, задержитесь в дворе Ново-Михайловского дворца и ощутите подлинную жизнь старого Петербурга.
Посещение частной квартиры в исторических залах Английского клуба. Переступив порог особняка, вы перенесётесь в начало 20 века. Подниметесь по мраморной лестнице и представите, как в этих стенах собирался цвет общества: литераторы Крылов, Пушкин и Карамзин, архитектор Стасов, герой войны 1812 года Багратион.
Обсудим, как здесь кипели политические и светские страсти, велись интеллектуальные беседы и заключались судьбоносные пари.
Организационные детали
- Экскурсия возможна с детьми от 10 лет. И не подходит для лиц с ограниченными возможностями
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле здания ДЛТ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2825 туристов
Всем привет! Меня зовут Влад, я с командой провожу экскурсии по непарадному Петербургу. Будем рады показать вам любимый город таким, каким его видим мы: неформальным и очень насыщенным. Постараемся раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборМиллионная улица - Петербург в миниатюре
Прогуляйтесь по Миллионной улице и узнайте о жизни знаменитых личностей, живших здесь. История, культура и архитектура Санкт-Петербурга ждут вас
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
1600 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по проходным дворам Санкт-Петербурга
Пройтись потайным маршрутом с проводником и увидеть Петербург без декора
Начало: На Моховой улице
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
от 7125 ₽
7500 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Групповая
до 25 чел.
За угол от Невского проспекта, Необычные дворы Санкт-Петербурга
Начало: Невский пр., 110, Санкт-Петербург
Завтра в 14:00
9 дек в 14:00
1080 ₽
1200 ₽ за человека