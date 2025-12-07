За фасадами имперской столицы скрываются миры, полные тайн и легенд. Приглашаем вас на приватную прогулку в знаменитый Английский клуб, который располагался в великолепном особняке на Миллионной. Вы попадёте в частные апартаменты, хранящие дух петербургской элиты 19 века, и узнаете, что происходило в этих стенах.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

за 1–5 человек или 2520 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Прогулка по самой аристократической улице города — Миллионной. Стартуя от ДЛТ, вы заглянете в таинственные дворы-колодцы, пройдёте сквозь дом Пушкина, задержитесь в дворе Ново-Михайловского дворца и ощутите подлинную жизнь старого Петербурга.

Посещение частной квартиры в исторических залах Английского клуба. Переступив порог особняка, вы перенесётесь в начало 20 века. Подниметесь по мраморной лестнице и представите, как в этих стенах собирался цвет общества: литераторы Крылов, Пушкин и Карамзин, архитектор Стасов, герой войны 1812 года Багратион.

Обсудим, как здесь кипели политические и светские страсти, велись интеллектуальные беседы и заключались судьбоносные пари.

Организационные детали