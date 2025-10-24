Выставка камерная — всего шесть залов, работы небольшие.
Вы увидите картины, что наделали много шуму в художественной среде 19 века, работы, что редко экспонировались, и этюды мастера.
Выставка лирична, как и сам Куинджи, и, несмотря на огромный ажиотаж, подразумевает любование и поэтичный настрой ценителей живописи.
Вы увидите картины, что наделали много шуму в художественной среде 19 века, работы, что редко экспонировались, и этюды мастера.
Выставка лирична, как и сам Куинджи, и, несмотря на огромный ажиотаж, подразумевает любование и поэтичный настрой ценителей живописи.
Описание экскурсии
Вы рассмотрите более 150 работ Куинджи — этюды, знаменитые картины, редко появляющиеся на выставках полотна и те, что приобрели скандальную известность уже в наши дни.
Узнаете о жизни художника: рождённый в Мариуполе и живший в Крыму, он знал и любил южную природу с её белыми облаками, голубым небом, простором и морем.
Услышите о его учёбе в Академии художеств, дружбе с передвижниками, знакомстве в Барбизонской школой, связи с Айвазовским, Репиным и импрессионизмом.
Мы расскажем, как талантливый мастер, боясь брать фальшивые ноты, надолго замолкал — и это усиливает важность его произведений, с которыми мы познакомимся.
Организационные детали
- Выставка длится до 30 марта 2026 года
- Билеты в Русский музей нужно купить заранее для всех путешественников, в том числе и для гида. Цена: стандартный — 600 ₽ за чел., льготный — 450 ₽ за чел.
- Экскурсия подтверждается при наличии билетов на сайте музея
- Интересно будет взрослым и детям от 14 лет
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 3. Доплата — 1000 ₽
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У корпуса Бенуа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2529 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
24 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Всё было интересно и о картинах и о самом Куинджи.
К
Клавдия
15 окт 2025
Гид увлечённо и живо рассказывала, атмосфера была душевной и непринуждённой. Особенно порадовало, что удалось вовлечь и заинтересовать даже детей. С удовольствием рекомендую!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Временная выставка Куинджи в Русском музее: иллюзия света
Увидеть больше, чем показано
Начало: У Русского музея
Завтра в 09:30
9 дек в 16:00
9800 ₽ за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Пейзаж как откровение - по выставке Архипа Куинджи в Русском музее
Ощутить свет, который художник превращал в живопись
Начало: На Инженерной улице
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6800 ₽
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Билеты
Тайны Куинджи: выставка «Иллюзия света» в Русском музее (билеты включены)
Как художник превратил свет в главный элемент своих картин
Начало: В корпусе Бенуа Русского музея
Завтра в 12:00
10 дек в 12:00
3500 ₽ за билет