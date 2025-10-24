Выставка камерная — всего шесть залов, работы небольшие. Вы увидите картины, что наделали много шуму в художественной среде 19 века, работы, что редко экспонировались, и этюды мастера. Выставка лирична, как и сам Куинджи, и, несмотря на огромный ажиотаж, подразумевает любование и поэтичный настрой ценителей живописи.

Описание экскурсии

Вы рассмотрите более 150 работ Куинджи — этюды, знаменитые картины, редко появляющиеся на выставках полотна и те, что приобрели скандальную известность уже в наши дни.

Узнаете о жизни художника: рождённый в Мариуполе и живший в Крыму, он знал и любил южную природу с её белыми облаками, голубым небом, простором и морем.

Услышите о его учёбе в Академии художеств, дружбе с передвижниками, знакомстве в Барбизонской школой, связи с Айвазовским, Репиным и импрессионизмом.

Мы расскажем, как талантливый мастер, боясь брать фальшивые ноты, надолго замолкал — и это усиливает важность его произведений, с которыми мы познакомимся.

Организационные детали