Экскурсия называется «Свидание на ощупь», но она создана не только для влюблённых пар — можно пойти и с друзьями. На прогулке вы дадите глазам отдохнуть, сосредоточитесь на остальных способах восприятия и через них будете ощущать другого человека и мир в целом. Поездка вслепую на автобусе, искусство на ощупь, перекус в кафе — приготовьтесь к двум часам совершенно новых переживаний и открытий.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы обсудим ваши ожидания перед будущим приключением. Я объясню правила безопасного перемещения. А после выдам трости с повязками — и мы отправимся в путь. Прогулка начнётся с Александровского парка. Затем мы потрогаем городские макеты и скульптуры, а потом прокатимся на общественном транспорте и поиграем на осязание и обоняние в кафе.

Как узнать внешность человека, не видя его глазами и не трогая его руками? Как сделать необычные «сенсорные» сюрпризы? Как обостряются наши вкусовые и обонятельные рецепторы? В полной темноте вы откроете новое «измерение», поразитесь способностям тела сонастраиваться с ним и осознаете, сколько деталей остается на периферии вашего ежедневного внимания. А главное, получите ценный опыт взаимодействия с близкими людьми, основанный на доверии.

Организационные детали