Мы обсудим ваши ожидания перед будущим приключением. Я объясню правила безопасного перемещения. А после выдам трости с повязками — и мы отправимся в путь. Прогулка начнётся с Александровского парка. Затем мы потрогаем городские макеты и скульптуры, а потом прокатимся на общественном транспорте и поиграем на осязание и обоняние в кафе.
Как узнать внешность человека, не видя его глазами и не трогая его руками? Как сделать необычные «сенсорные» сюрпризы? Как обостряются наши вкусовые и обонятельные рецепторы? В полной темноте вы откроете новое «измерение», поразитесь способностям тела сонастраиваться с ним и осознаете, сколько деталей остается на периферии вашего ежедневного внимания. А главное, получите ценный опыт взаимодействия с близкими людьми, основанный на доверии.
Организационные детали
Локации и их порядок можно менять по договорённости после бронирования
Дополнительные расходы: траты в кафе и билет на общественный транспорт
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 110 туристов
По образованию я культуролог, окончил РГПУ имени А. И. Герцена. Также я тифлопедагог, создатель электронной библиотеки тифлопедагогики и сообщества, в котором люди получают консультацию по вопросам развития и воспитания незрячих читать дальше
и слабовидящих детей. Занимаюсь озвучкой детских сказок и обработкой звука. Больше 5 лет провожу экскурсии, тимбилдинговые мероприятия и тренинги на доверие в необычных условиях. Я люблю свои экскурсии за то, что ни одна из них не повторяется, ведь мир вокруг живой, меняющийся. Кроме того, я очень люблю свой город, он уникален, и когда греет солнце, и когда идет дождь, и зимой, и летом – всегда, каждую минуту. И я буду рад открыть вам его с совершенно новой стороны.