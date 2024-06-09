Свидание на ощупь: прогулка по Питеру с завязанными глазами

Получить новый опыт взаимодействия с близким человеком и научиться больше доверять друг другу
Экскурсия называется «Свидание на ощупь», но она создана не только для влюблённых пар — можно пойти и с друзьями.

На прогулке вы дадите глазам отдохнуть, сосредоточитесь на остальных способах восприятия и через них будете ощущать другого человека и мир в целом.

Поездка вслепую на автобусе, искусство на ощупь, перекус в кафе — приготовьтесь к двум часам совершенно новых переживаний и открытий.
Свидание на ощупь: прогулка по Питеру с завязанными глазами
Свидание на ощупь: прогулка по Питеру с завязанными глазами
Свидание на ощупь: прогулка по Питеру с завязанными глазами
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы обсудим ваши ожидания перед будущим приключением. Я объясню правила безопасного перемещения. А после выдам трости с повязками — и мы отправимся в путь. Прогулка начнётся с Александровского парка. Затем мы потрогаем городские макеты и скульптуры, а потом прокатимся на общественном транспорте и поиграем на осязание и обоняние в кафе.

Как узнать внешность человека, не видя его глазами и не трогая его руками? Как сделать необычные «сенсорные» сюрпризы? Как обостряются наши вкусовые и обонятельные рецепторы? В полной темноте вы откроете новое «измерение», поразитесь способностям тела сонастраиваться с ним и осознаете, сколько деталей остается на периферии вашего ежедневного внимания. А главное, получите ценный опыт взаимодействия с близкими людьми, основанный на доверии.

Организационные детали

  • Локации и их порядок можно менять по договорённости после бронирования
  • Дополнительные расходы: траты в кафе и билет на общественный транспорт

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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