Самостоятельная экскурсия ⛳ для тех, кто хочет узнать город 🏙️ с необычной стороны.

Немногие люди рассматривают достопримечательности 🏛️ города под нестандартным углом. Но все оставляет свой след в истории 📖. Именно этими розысками мы и займемся во время прогулки по самому центру Петербурга.

Хотите узнать связь исторических памятников и персонажей с историей русского национального напитка? Тогда вперед!

Путешествие пройдет около Сенатской площади, где мы узнаем любопытные факты о Петре I, Мариинском Дворце и Манеже Лейб-гвардии конного полка. А финиш будет в особенном месте — музее водки!

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

Не рекомендуется проходить экскурсию с детьми младше 18 лет — информация не является пропагандой алкоголя, однако речь идет о крепких спиртных напитках.

Важная информация: