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Аудиоэкскурсия в приложении: По следам русского национального напитка

Surprise Me
Surprise Me – Гид из Санкт-Петербурга
Аудиоэкскурсия в приложении: По следам русского национального напитка
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🖼Музеи
  • 🕵️Квест
  • 🏛История и архитектура
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 900 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия в приложении: По следам русского национального напитка
Аудиоэкскурсия в приложении: По следам русского национального напитка

Что вы увидите

  • Историческую Сенатскую площадь
  • Знаменитого «Медного всадника»
  • Потрясающий Исаакиевский собор
  • Мариинский дворец, где впервые в городе появилось сантехническое оборудование
  • Манеж Лейб-гвардии Конного полка, сегодня выставочное пространство
  • Конногвардейский бульвар, идеальный для неспешных прогулок
  • Необычный музей в центре города
Самостоятельная экскурсия ⛳ для тех, кто хочет узнать город 🏙️ с необычной стороны.
Немногие люди рассматривают достопримечательности 🏛️ города под нестандартным углом. Но все оставляет свой след в истории 📖. Именно этими розысками мы и займемся во время прогулки по самому центру Петербурга.
Хотите узнать связь исторических памятников и персонажей с историей русского национального напитка? Тогда вперед!
Путешествие пройдет около Сенатской площади, где мы узнаем любопытные факты о Петре I, Мариинском Дворце и Манеже Лейб-гвардии конного полка. А финиш будет в особенном месте — музее водки!
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.
Не рекомендуется проходить экскурсию с детьми младше 18 лет — информация не является пропагандой алкоголя, однако речь идет о крепких спиртных напитках.

Важная информация:

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
  • Рекомендуем взять с собой наушники 😃
Что входит
  • Интерактивная экскурсия с аудиогидом
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 Сенатская площадь
Место завершения
🏁 ул. Якубовича, 1
Аудиоэкскурсия в приложении: По следам русского национального напитка
Аудиоэкскурсия в приложении: По следам русского национального напитка

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Surprise Me
Surprise Me
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