Дмитрий — ваш гид в Санкт-Петербурге

Провёл экскурсии для 707 туристов

читать дальше я рассказываю, принимал личное участие. Если не сам, то слышал из первых уст, в том числе от известных людей, с которыми был знаком. Я собиратель и любитель городского фольклора, легенд и анекдотов. Вожу экскурсии по необычным маршрутам. Приглашаю на дружеские прогулки с настоящим петербургским гостеприимством.

Родился и вырос в Ленинграде. Живу в Петербурге, в котором души не чаю. Показываю город со всех сторон, делюсь не только историей, но настроением и эмоциями. Во многом, о чем