Я живу в Петербурге и люблю местную культуру питейных заведений. Рюмочные — её особенная часть. И это не дешёвые забегаловки, а места, куда отправляются интеллигентно выпить или просто пообщаться. Я покажу вам несколько питейных заведений — как с ретроинтерьерами, так и с современным подходом. А также поделюсь историями от коренных петербуржцев
Ближайшие даты:
Время начала: 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Петербургские рюмочные плотно вошли в идентичность города. От заведений с вполне прагматичным назначением — их открывали по всему городу, чтобы убрать с улиц любителей выпить — они превратились в часть культурного кода. Давайте расшифруем его, заглянув в несколько аутентичных заведений!
Где вы побываете
- Рюмочная «Свобода»
- Рюмочная «На Восстания»
- Рюмочная на ул. Пушкинской
Что вы узнаете
- Когда появился первый в России кабак и как развивалась история «питейных откупов»
- Как во все времена в России свободно продавали алкоголь и одновременно вели с ним борьбу
- Что привело к появленияю ленинградских рюмочных, пивных баров и ларьков, самых демократичных питейных заведениях советской эпохи
- Чем занимались в рюмочных представители ленинградской богемы и андеграунда
- Что входит в рецепты самодельных «ленинградских коктейлей»
- Что такое бутерброд «Сёстры Фёдоровы»
- Как «митьки» бросали пить
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия с посещением рюмочных и употреблением настоек и закусок
- Строго для аудитории 18+
- Напитки и закуски оплачиваются отдельно и по желанию: стоимость от 300 руб. за позицию
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Маяковского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 707 туристов
Родился и вырос в Ленинграде. Живу в Петербурге, в котором души не чаю. Показываю город со всех сторон, делюсь не только историей, но настроением и эмоциями. Во многом, о чемЗадать вопрос
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