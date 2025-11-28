Не экскурсия, а машина времени. Вот вы пробираетесь сквозь шум и суету Амстердама 17 века. Заглядываете в дом, где на столе догорает свеча и лежит россыпь устриц. Слышите смех в таверне, где заключают брачный контракт. Замираете в тихой церкви, где свет из окна падает на каменные плиты. Вы окажетесь в эпохе, где каждая картина — история, полная страсти и тайн.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание аудиогида

Вы зайдёте в гости к голландским хозяйкам. Увидите «Утро молодой дамы» Франса ван Мириса Старшего — сцену, полную изящества и намёков. А его «Разбитое яйцо» расскажет целую новеллу о простой служанке.

Насытите все чувства на пышных рынках Франса Снейдерса — в его ломящихся от даров природы «Фруктовых лавках» и «Овощных лавках».

Проследите за каждым бликом на потрясающе реалистичном «Завтраке с омаром» Виллема Хеды.

Станете участниками разных событий — поссоритесь в деревенской «Драке» Адриана ван Остаде, посмеётесь над хитрым «Доктором» Яна Стена, который явно влюблён в свою пациентку, и услышите звон бокалов на шумной «Сельской свадьбе».

Почувствуете всепоглощающую любовь в «Данае» Рембрандта, ощутите щемящую нежность «Святого семейства», задержите дыхание перед величием «Снятия с креста» и встретите самую пронзительной притчу о прощении — «Возвращение блудного сына».

Организационные детали