Аудиогид в Эрмитаже «Пир для глаз, или Как голландцы изменили мир искусства»
Рынки Снейдерса, драчуны Остаде и нежность Рембрандта
Не экскурсия, а машина времени. Вот вы пробираетесь сквозь шум и суету Амстердама 17 века. Заглядываете в дом, где на столе догорает свеча и лежит россыпь устриц. Слышите смех в таверне, где заключают брачный контракт. Замираете в тихой церкви, где свет из окна падает на каменные плиты. Вы окажетесь в эпохе, где каждая картина — история, полная страсти и тайн.
Описание аудиогида
Вы зайдёте в гости к голландским хозяйкам. Увидите «Утро молодой дамы» Франса ван Мириса Старшего — сцену, полную изящества и намёков. А его «Разбитое яйцо» расскажет целую новеллу о простой служанке.
Насытите все чувства на пышных рынках Франса Снейдерса — в его ломящихся от даров природы «Фруктовых лавках» и «Овощных лавках».
Проследите за каждым бликом на потрясающе реалистичном «Завтраке с омаром» Виллема Хеды.
Станете участниками разных событий — поссоритесь в деревенской «Драке» Адриана ван Остаде, посмеётесь над хитрым «Доктором» Яна Стена, который явно влюблён в свою пациентку, и услышите звон бокалов на шумной «Сельской свадьбе».
Почувствуете всепоглощающую любовь в «Данае» Рембрандта, ощутите щемящую нежность «Святого семейства», задержите дыхание перед величием «Снятия с креста» и встретите самую пронзительной притчу о прощении — «Возвращение блудного сына».
Организационные детали
Это самостоятельная аудиоэкскурсия без гида. Вам потребуются гаджет с доступом в интернет и наушники
После бронирования я пришлю вам ссылку для доплаты. А затем — ссылку на Telegram-бот. Доступ откроется на один аккаунт и останется у вас навсегда
Билеты в Эрмитаж вы покупаете сами
