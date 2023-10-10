В группе до 50 человек вы посетите единственный пригород Петербурга, где дворцы и парки не пришлось отстраивать заново после войны.
Вы осмотрите Меншиковский дворец и услышите о его знатных владельцах, включая Екатерину II и Петра III. Увидите, какие стили господствовали в ландшафтном дизайне в 18-19 вв. А также посетите павильон Катальной горки или Китайский дворец.
Вы осмотрите Меншиковский дворец и услышите о его знатных владельцах, включая Екатерину II и Петра III. Увидите, какие стили господствовали в ландшафтном дизайне в 18-19 вв. А также посетите павильон Катальной горки или Китайский дворец.
Описание экскурсии
Важно: маршрут зависит от дня недели. По понедельникам мы посещаем Меншиковский дворец и Павильон Катальной горки. По четвергам и субботам — Меншиковский дворец и Китайский дворец.
- Трассовая экскурсия по дороге. По пути вы услышите историю пригорода, который служил резиденцией императорской семьи и знати. А также узнаете, как складывалась судьба комплекса после революции и почему его переименовали в город Ломоносов.
- Парк. Гид познакомит вас с ценным образцом садово-паркового искусства 18-19 вв. И расскажет, как менялась мода на художественные приёмы в организации комплекса.
- Большой Меншиковский дворец. Вы посетите старейшее сооружение Ораниенбаума. Увидите, как в нём отразился дух времени — эпохи преобразований и борьбы за выход к Балтийскому морю. Рассмотрите характерные элементы раннего барокко. И услышите об исторических фигурах, владевших дворцом.
- Павильон Катальной горки (посещение включено в программу с 1 сентября по 1 июня — по пн, чт и сб; с 1 июня по 31 августа — по чт и сб). Среди всех сооружений Верхнего парка это строение особенно впечатляет. Вы оцените убранство отреставрированного здания и узнаете, как здесь развлекались монархи и их приближённые.
- Китайский дворец (посещение включено в программу только с 1 июня по 31 августа, по пн). В глубине Верхнего парка, на территории Собственной дачи Екатерины II вы познакомитесь с шедевром итальянского архитектора Антонио Ринальди. И осмотрите единственный сохранившийся в России памятник эпохи рококо с подлинными интерьерами 18 века.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек
- Что включено: транспортное обслуживание, сопровождение гида, входные билеты в парк и дворец
- Дополнительные расходы: питание
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, четверг и субботу в 12:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
|Дети до 16 лет
|3000 ₽
|Дети до 5 лет
|2600 ₽
|Пенсионеры
|3800 ₽
|Студенты
|3800 ₽
|Иностранные граждане
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе м. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 24959 туристов
Наша компания предлагает увлекательные экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Предлагаем разнообразные маршруты, включая пешеходные, автобусные и индивидуальные, которые охватывают главные достопримечательности и живописные уголки региона. С нашими опытными гидами вы получите глубокое понимание истории и культуры, а высокий уровень комфорта и безопасности обеспечит приятное путешествие. Мы стремимся сделать ваши поездки незабываемыми и доступными для всех!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Нам все очень понравилось,чудесная экскурсия🤗
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