Как отличить террориста от революционера, если их цели и средства поразительно схожи? Кто симпатичнее: убийца или жертва? Давайте обсудим эти вопросы за чаем.
Вы узнаете, чьё тщеславие породило волну террора, чем закончилась утренняя прогулка императора и сколько революционеров потерялось по дороге к месту покушения.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Мы встретимся в ресторане в здании Музея политической истории. Музей здесь находится не случайно, ведь в этом доме:
— работали Петербургская охранка, ВЧК, а затем Петроградское ЧК
— сидели Блок и Гумилев, а в ночь начала красного террора были расстреляны 500 классово чуждых элементов
— работал Кондратий Рылеев
— пасмурным январским утром 1878 года Вера Засулич выстрелила в градоначальника Трепова. По мнению многих историков, эти выстрелы послужили началом первой волны революционного террора, которая закончилась убийством Александра II
После рассказа за чашкой чая и большим количеством фотоматериала мы можем прогуляться по желанию по всем местам, о которых шла речь:
- Петроградская Лубянка и дверь за которой убили Урицкого
- Места покушений и убийства Александра II
- Площадь Искусств — место убийства Мезенцева, главы знаменитого 3-го отделения его императорского величества канцелярии
- Михайловский замок — место убийства Павла I
Организационные детали
- Лекция проходит в ресторане «Петров-Водкин». Чай включён в стоимость
- Прогулка после лекции по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Гороховая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 335 туристов
Живу в Петербурге с рождения. Давно увлекаюсь историей. Первое, возможно, причина, а второе, соответственно, следствие… Окончив в 2021 году Школу гидов Льва Лурье, начал писать и проводить исторические экскурсии. ВЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталия
1 авг 2025
Хочу поблагодарить Алексея за чудесную экскурсию. Продолжительная лекция с возможностью задать уточняющие вопросы. И следом прогулка, которая помогает закрепить материал. Отлично для пожилых людей или плохой погоды.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
