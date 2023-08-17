Авторская экскурсия в мини-группе «Допетровский Петербург»
Открыть малоизвестные факты о прошлом Северной столицы - с исследователем шведских архивов
Шведская крепость Ниеншанц появилась в низовьях Невы ещё в 1611 году, и уже вскоре туда прибыл первый корабль с выходцами из северогерманских провинций, чтобы налаживать экономику земель, отошедших шведской короне. читать дальшеуменьшить
На прогулке вы услышите предысторию Петербурга и увидите, что вопреки существующему мнению, жизнь здесь бурлила задолго до прихода Петра I. В этой экскурсии — вся моя исследовательская работа за несколько лет.
Она началась с поиска материалов для авторских туров, продолжилась изучением шведского языка и документов из Риксархива и вылилась в желание написать книгу. Так, это стало делом моей жизни, призванием и мотивацией, превратившись в настоящую страсть.
Когда-то в поисках истины жизнь познакомила меня с одной женщиной, которая поведала мне, что Шведский Королевский архив хранит много любопытных карт, тайн и загадок, среди которых и загадка основания Петербурга. Я задалась целью разгадать её, чтобы раскрыть новые подробности в истории города. И в ходе изысканий, сопоставляя археологические и архивные данные, обнаружила немало любопытного!
Это не альтернативная история
Всё, о чём пойдет речь, имеет официальное документальное подтверждение. Материалы, карты 17 века, явки, пароли и генеалогии шведских семей, поместья на островах в дельте Невы я изучала достаточно долго: проникновенно-холодными, снежно-мокрыми, солнечно-весенними и жаркими вечерами.
Предмет нашего разговора не имеет политической подоплёки, а мои выводы не содержат субъективных оценок исторических персонажей. Я лишь изучала факты, о которых раньше было не принято говорить вслух. Только любовь к родине, профессия экскурсовода и лингвострановедческий интерес стали силой, что заставила меня начать исследования допетровского Петербурга.
Что вас ждёт на экскурсии
На прогулке я расскажу о первом шведском городе в дельте Невы — Ниене, а также о судьбах тех, кто приехал осваивать отошедшие в 1617 году шведской короне земли в районе Петроградской стороны, Летнего сада и Михайловского замка.
Мы встретимся у храма Спаса на Крови и прогуляемся по Михайловскому саду, который назывался «шведским садиком», и где до прихода Петра I находились охотничьи угодья.
Проходя мимо Русского музея, обсудим, как архитектор Карл Росси устроил здесь самый восхитительный пейзажный парк с прудом в городе.
Далее через Михайловский замок направимся к Летнему саду, где вы узнаете, чей сад «в голландском вкусе» использовал Пётр Великий, когда отвоевал у шведов земли Ингерманландии и Карелии. Там мы полюбуемся шведской порфировой вазой, подаренной Николаю I Карлом XIV в знак доброй воли после многочисленных войн между Россией и Швецией. Изучим Летний дворец Петра и осмотрим остатки старой набережной конца 17 века, выявленные в ходе археологических раскопок 2009-2011 гг.
Осмотрим фасады Мраморного дворца и обсудим, что было на его месте. Затем пройдёмся мимо Марсова поля — владениям первого шведского наместника города на Неве — и рассмотрим карты, их изображающие. Вас ждёт рассказ о судьбе его семьи, владевшей землями в районе Петроградской стороны и Заячьего острова до основания Петропавловской крепости.
Следующей остановкой будет Эрмитажный театр, находящийся в самом романтичном месте Петербурга — на Зимней канавке, ведь именно под ним находится откопанный 25 лет назад эрмитажными археологами Зимний дворец Петра.
Также поговорим об одной из первых улиц города — Миллионной — и о её первых обитателях.
Кульминацией экскурсии станет подъём на колокольню старейшей кирхи Петербурга, где я расскажу о первой лютеранской общине города. Мы спустимся в её таинственные катакомбы, ставшие атмосферным выставочным пространством. Исследуем остатки первой церкви города до её перестройки в середине 19 века. И отметим нашу прогулку чаепитием или бокальчиком игристого.
Организационные детали
Чаепитие с игристым на колокольне оплачивается отдельно.
в среду в 15:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У храма Спаса на Крови
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 283 туристов
Всем привет, я Юля — аккредитованный гид по Петербургу и Ленобласти. Родилась и выросла на Карельском перешейке, на берегу брутально-прекрасного Ладожского озера. Провела свое детство в средневековой крепости Приозерска, а читать дальшеуменьшить
в юности танцевала в стенах лютеранской кирхи. Закончила филфак СПбГУ, кафедру германских языков. Говорю на английском, немецком и немного на шведском. Открываю новые подробности истории города, изучая оригинальные документы Национального Архива Швеции. Объясню этимологию слова Skär, покажу самый узкий пролив Ладоги, развею миф о том, что 300 лет тому назад Петербург был основан на пустынных болотах — и это далеко не все, что вы узнаете на экскурсиях со мной. Жду встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Очень редкая тема, ранее не исследованная. Узнали много нового и необычного. Экскурсовод Юлия рассказывает увлекательно. Чувствуется, что обладает глубокими знаниями. Желаем Юлии закончить книгу. Эта экскурсия подойдет тем людям, кто более глубоко интересуется историей города.
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