Шведская крепость Ниеншанц появилась в низовьях Невы ещё в 1611 году, и уже вскоре туда прибыл первый корабль с выходцами из северогерманских провинций, чтобы налаживать экономику земель, отошедших шведской короне.

На прогулке вы услышите предысторию Петербурга и увидите, что вопреки существующему мнению, жизнь здесь бурлила задолго до прихода Петра I. В этой экскурсии — вся моя исследовательская работа за несколько лет. Она началась с поиска материалов для авторских туров, продолжилась изучением шведского языка и документов из Риксархива и вылилась в желание написать книгу. Так, это стало делом моей жизни, призванием и мотивацией, превратившись в настоящую страсть.

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Описание экскурсии

Что меня вдохновило

Когда-то в поисках истины жизнь познакомила меня с одной женщиной, которая поведала мне, что Шведский Королевский архив хранит много любопытных карт, тайн и загадок, среди которых и загадка основания Петербурга. Я задалась целью разгадать её, чтобы раскрыть новые подробности в истории города. И в ходе изысканий, сопоставляя археологические и архивные данные, обнаружила немало любопытного!

Это не альтернативная история

Всё, о чём пойдет речь, имеет официальное документальное подтверждение. Материалы, карты 17 века, явки, пароли и генеалогии шведских семей, поместья на островах в дельте Невы я изучала достаточно долго: проникновенно-холодными, снежно-мокрыми, солнечно-весенними и жаркими вечерами.

Предмет нашего разговора не имеет политической подоплёки, а мои выводы не содержат субъективных оценок исторических персонажей. Я лишь изучала факты, о которых раньше было не принято говорить вслух. Только любовь к родине, профессия экскурсовода и лингвострановедческий интерес стали силой, что заставила меня начать исследования допетровского Петербурга.

Что вас ждёт на экскурсии

На прогулке я расскажу о первом шведском городе в дельте Невы — Ниене, а также о судьбах тех, кто приехал осваивать отошедшие в 1617 году шведской короне земли в районе Петроградской стороны, Летнего сада и Михайловского замка.

Мы встретимся у храма Спаса на Крови и прогуляемся по Михайловскому саду , который назывался «шведским садиком», и где до прихода Петра I находились охотничьи угодья.

и прогуляемся по , который назывался «шведским садиком», и где до прихода Петра I находились охотничьи угодья. Проходя мимо Русского музея , обсудим, как архитектор Карл Росси устроил здесь самый восхитительный пейзажный парк с прудом в городе.

, обсудим, как архитектор Карл Росси устроил здесь самый восхитительный пейзажный парк с прудом в городе. Далее через Михайловский замок направимся к Летнему саду , где вы узнаете, чей сад «в голландском вкусе» использовал Пётр Великий, когда отвоевал у шведов земли Ингерманландии и Карелии. Там мы полюбуемся шведской порфировой вазой, подаренной Николаю I Карлом XIV в знак доброй воли после многочисленных войн между Россией и Швецией. Изучим Летний дворец Петра и осмотрим остатки старой набережной конца 17 века, выявленные в ходе археологических раскопок 2009-2011 гг.

направимся к , где вы узнаете, чей сад «в голландском вкусе» использовал Пётр Великий, когда отвоевал у шведов земли Ингерманландии и Карелии. Там мы полюбуемся шведской порфировой вазой, подаренной Николаю I Карлом XIV в знак доброй воли после многочисленных войн между Россией и Швецией. Изучим и осмотрим остатки старой набережной конца 17 века, выявленные в ходе археологических раскопок 2009-2011 гг. Осмотрим фасады Мраморного дворца и обсудим, что было на его месте. Затем пройдёмся мимо Марсова поля — владениям первого шведского наместника города на Неве — и рассмотрим карты, их изображающие. Вас ждёт рассказ о судьбе его семьи, владевшей землями в районе Петроградской стороны и Заячьего острова до основания Петропавловской крепости.

и обсудим, что было на его месте. Затем пройдёмся мимо — владениям первого шведского наместника города на Неве — и рассмотрим карты, их изображающие. Вас ждёт рассказ о судьбе его семьи, владевшей землями в районе Петроградской стороны и Заячьего острова до основания Петропавловской крепости. Следующей остановкой будет Эрмитажный театр , находящийся в самом романтичном месте Петербурга — на Зимней канавке, ведь именно под ним находится откопанный 25 лет назад эрмитажными археологами Зимний дворец Петра.

, находящийся в самом романтичном месте Петербурга — на Зимней канавке, ведь именно под ним находится откопанный 25 лет назад эрмитажными археологами Зимний дворец Петра. Также поговорим об одной из первых улиц города — Миллионной — и о её первых обитателях.

— и о её первых обитателях. Кульминацией экскурсии станет подъём на колокольню старейшей кирхи Петербурга, где я расскажу о первой лютеранской общине города. Мы спустимся в её таинственные катакомбы, ставшие атмосферным выставочным пространством. Исследуем остатки первой церкви города до её перестройки в середине 19 века. И отметим нашу прогулку чаепитием или бокальчиком игристого.

Организационные детали

Чаепитие с игристым на колокольне оплачивается отдельно.