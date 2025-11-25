Этот мастер-класс — уникальная возможность окунуться в процесс изготовления кованого ножа.
Вы получите новый опыт, прикоснётесь к древнейшему ремеслу, своими руками превратите сталь в клинок и отлично проведёте время.
Описание мастер-класса
Я гарантирую безопасность в процессе — предоставлю защитные материалы, объясню основы техники безопасности.
Процесс изготовления ножа пройдёт в два этапа. Первый — ковка: у вас будет возможность ощутить на себе весь процесс превращения куска стали в клинок. Второй — закалка (промежуточные этапы — слесарная обработка клинка, монтаж и придание формы рукояти — по технике безопасности делаются «за кадром»).
Во время мастер-класса вы:
- Познакомитесь с древним ремеслом и узнаете историю развития кузнечного дела
- Увидите, как выглядит и работает современная кузница
- Примерите на себя роль кузнеца и создадите эксклюзивное и практичное изделие своими руками
- Разберётесь, как ухаживать за ножом и ножнами, чтобы изделие служило и радовало глаз как можно дольше
Также я поделюсь своим опытом и секретами в изготовлении кованого инструмента.
Организационные детали
- Все необходимые материалы (в том числе защитные) предоставляются и включены в стоимость
- После мастер-класса я доделаю ваш нож и отправлю готовое изделие вам по почте — это тоже входит в цену
- Программа рекомендуется взрослым и детям старше 12 лет
- Зимой в помещении холодно, лучше надеть тёплую одежду или термобельё
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У перекрёстка ул. Седова и Большого Смоленского Проспекта
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сергей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 127 туристов
Всем привет, меня зовут Сергей, я выпускник Суздальского филиала СПбГИК, факультет реставрации архитектурного металла. С момента поступления в училище ремеслом занимаюсь непрерывно, создаю эксклюзивные изделия, провожу мастер-классы, а также делюсь секретами кузнечного дела.
