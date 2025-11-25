Этот мастер-класс — уникальная возможность окунуться в процесс изготовления кованого ножа. Вы получите новый опыт, прикоснётесь к древнейшему ремеслу, своими руками превратите сталь в клинок и отлично проведёте время.

Описание мастер-класса

Я гарантирую безопасность в процессе — предоставлю защитные материалы, объясню основы техники безопасности.

Процесс изготовления ножа пройдёт в два этапа. Первый — ковка: у вас будет возможность ощутить на себе весь процесс превращения куска стали в клинок. Второй — закалка (промежуточные этапы — слесарная обработка клинка, монтаж и придание формы рукояти — по технике безопасности делаются «за кадром»).

Во время мастер-класса вы:

Познакомитесь с древним ремеслом и узнаете историю развития кузнечного дела

Увидите, как выглядит и работает современная кузница

Примерите на себя роль кузнеца и создадите эксклюзивное и практичное изделие своими руками

Разберётесь, как ухаживать за ножом и ножнами, чтобы изделие служило и радовало глаз как можно дольше

Также я поделюсь своим опытом и секретами в изготовлении кованого инструмента.

Организационные детали