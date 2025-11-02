Мои заказы

Ювелирный мастер-класс – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Ювелирный мастер-класс» в Санкт-Петербурге, цены от 2700 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Мастер-класс по кузнечному делу в Санкт-Петербурге
2 часа
33 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Кузнечное дело в Санкт-Петербурге
Познакомьтесь с искусством кузнечного дела в уютной мастерской. Изготовьте гвоздь или подкову, следуя традициям и современным техникам
Начало: У перекрёстка ул. Седова и Большого Смоленского Пр...
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
2700 ₽ за человека
Что придумал Фаберже: экскурсия для детей и их родителей
1.5 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Что придумал Фаберже: экскурсия для детей и их родителей
Погрузитесь в историю ювелирного искусства, исследуя творчество Карла Фаберже. Интерактивная экскурсия для детей и родителей в Санкт-Петербурге
Начало: В Музее Фаберже, набережная р. Фонтанки, 21
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Горячая эмаль в искусстве и дизайне: мастер-класс от братьев-эмальеров в Пушкине
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
Горячая эмаль в искусстве и дизайне: мастер-класс от братьев-эмальеров в Пушкине
Сделать брошь или кольцо, познакомиться с историей горячей эмали и узнать, при чём тут Фаберже
Начало: В Арт-кафе Холм
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    2 ноября 2025
    Горячая эмаль в искусстве и дизайне: мастер-класс от братьев-эмальеров в Пушкине
    Прекрасный опыт в освоении новых навыков. Очень понравился сам Илья и его дружная семья. Видно, что люди увлечены совместным бизнесом
    и профессионалы своего дела. Очень уютное кафе, в котором и проходил мастер-класс. Превосходная домашняя выпечка и кофе.
    Каждая из нас сделала украшение по собственному эскизу. Илья терпеливо объяснял и помогал на каждом этапе.
    Так как он теперь проводится не у Софийского собора, а в Тярлево, измените точку на карте.

  • С
    Светлана
    27 октября 2025
    Горячая эмаль в искусстве и дизайне: мастер-класс от братьев-эмальеров в Пушкине
    Благодарим Илью за наш чудесный познавательный мастер класс по горячей эмали. Мы создавали свои "шедевры" в спокойной неформальной обстановке под чутким руководством мастера, знакомясь и узнавая секреты этого мастерства. Увидели замечательные профессиональные работы. Желаем удачи мастерам и новых успехов!
  • Т
    Татьяна
    14 августа 2025
    Горячая эмаль в искусстве и дизайне: мастер-класс от братьев-эмальеров в Пушкине
    Посетили МК с подругой в июле. Сначала произошла небольшая путаница со временем, но организатор быстро решил вопрос. Илья рассказал о
    горячей эмали, дальше приступили к изготовлению изделий. Сам процесс занимал немного времени, было многовато пауз, когда мы ждали дальнейших инструкций или действий со стороны организатора - параллельно с нами начался еще один МК, назначенный на более позднее время, пришли ученики, еще какие-то люди по другим делам. Но, возможно, просто день был таким и вместо двух часов МК шел почти три с половиной, примерно треть времени прошла в ожидании. Повторюсь, все необходимые материалы и информация были предоставлены, весь процесс организован хорошо, все интересно, доступно. Обязательно вернемся в следующем году, уже с детьми. Спасибо!

  • Г
    Гульнара
    27 июля 2025
    Горячая эмаль в искусстве и дизайне: мастер-класс от братьев-эмальеров в Пушкине
    Объясняет, помогает, на вопросы отвечает! Была с детьми восьми и девяти лет. Нам понравилось!
  • М
    Мария
    14 июля 2025
    Горячая эмаль в искусстве и дизайне: мастер-класс от братьев-эмальеров в Пушкине
    Очень понравился мастер-класс. Были вдвоем с сыном. Процесс, обстановка и результат, все было замечательно.
    Илья любит то что делает и передает
    это тем с кем работает. Мы тоже полюбили горячую эмаль и надеемся еще вернуться.
    Мое изделие чуть вышло по стоимости за пределы стандартного мастер-класса, но того стоило:). У сына тоже поучился очень оригинальный кулон.
    Илья, благодарим!

  • Е
    Елена
    10 июля 2025
    Горячая эмаль в искусстве и дизайне: мастер-класс от братьев-эмальеров в Пушкине
    Мастер-класс был задуман как подарок подруге на день рождения. Ожидания оправдались. Илья рассказал об истории появления горячей эмали, показал работы,
    выполненные в этой технике, ответил на вопросы. На мастер-классе мы изготовили сережки, кулон, брошь для именинницы. Было очень интересно, время в мастерской пролетело незаметно. Если вы хотите порадовать близкого человека, узнать сами что-то новое, то рекомендую посетить мастер-класс!

  • А
    Александра
    3 мая 2025
    Горячая эмаль в искусстве и дизайне: мастер-класс от братьев-эмальеров в Пушкине
    Посетили мастер-класс 1 мая, остались очень довольны как процессом, так и результатом. Чудесно провели время, сделали симпатичные украшения из меди своими руками
  • К
    Коваленко
    30 марта 2025
    Горячая эмаль в искусстве и дизайне: мастер-класс от братьев-эмальеров в Пушкине
    Потрясающе! приятный мастер, отличная матерская, инструменты и инструкции очень понятные и простые в использовании:)

    изделия получились отличными и дорогими сердцу.

    спасибо профессионалам!
  • Е
    Евгения
    22 марта 2025
    Горячая эмаль в искусстве и дизайне: мастер-класс от братьев-эмальеров в Пушкине
    Мастер класс очень интересный! На выбор можно сделать серьги, кольцо или подвеску! И на выходе получаются действительно красивые украшения:)
    хочется еще предложить сделать примеры украшений, которые выполнены разными техниками для наглядности) а так все понравилось, спасибо большое!:)
  • р
    роман
    4 марта 2025
    Горячая эмаль в искусстве и дизайне: мастер-класс от братьев-эмальеров в Пушкине
    Я посетил замечательный мастер-класс, и остался в полном восторге! Всё было организовано на высшем уровне, преподаватель очень профессионален и дружелюбен. Мне понравилось всё. Обязательно приду ещё!
  • А
    Андрей
    12 февраля 2025
    Горячая эмаль в искусстве и дизайне: мастер-класс от братьев-эмальеров в Пушкине
    Интереснейший опыт в компании увлеченных, профессиональных людей! Хочу выразить огромную благодарность Илье, Серафиму и Олегу за совместные труды и творческую поддержку!
  • М
    Мария
    1 февраля 2025
    Горячая эмаль в искусстве и дизайне: мастер-класс от братьев-эмальеров в Пушкине
    Очень нестандартный и интересный мастер-класс. Илья очень понятно всё объяснял, что-то показывал. Мы были вдвоём и делали совсем разные изделия,
    но никто из нас не сидел без дела в ожидании помощи. Прекрасное просторное помещение для мастер-классов, в том же здании есть кафе с вкусным кофе и пирожными (мы были ограничены по времени, поэтому попробовали только это, а вообще в кафе можно и нормально поесть). В общем, 10 из 10 баллов, всем очень рекомендую.
    P.S. В день нашего мастер-класса у Ильи был День Рождения, но он признался уже в процессе, не стал переносить мастер-класс и провел его сам, за что Илье от нас большое спасибо.

  • И
    Игорь
    20 января 2025
    Горячая эмаль в искусстве и дизайне: мастер-класс от братьев-эмальеров в Пушкине
    Очень рад, что появилась такая интересная экскурсия! Само путешествие в Царское село уже чего стоит, а тут такая интересная мастерская, люди, атмосфера.
    Жизнь живу, а только сегодня узнал об этой интересной технике.
    Спасибо большое авторам-мастерам! Обязательно вернусь большой компанией
