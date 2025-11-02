Мини-группа
до 5 чел.
Кузнечное дело в Санкт-Петербурге
Познакомьтесь с искусством кузнечного дела в уютной мастерской. Изготовьте гвоздь или подкову, следуя традициям и современным техникам
Начало: У перекрёстка ул. Седова и Большого Смоленского Пр...
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
2700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Что придумал Фаберже: экскурсия для детей и их родителей
Погрузитесь в историю ювелирного искусства, исследуя творчество Карла Фаберже. Интерактивная экскурсия для детей и родителей в Санкт-Петербурге
Начало: В Музее Фаберже, набережная р. Фонтанки, 21
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Горячая эмаль в искусстве и дизайне: мастер-класс от братьев-эмальеров в Пушкине
Сделать брошь или кольцо, познакомиться с историей горячей эмали и узнать, при чём тут Фаберже
Начало: В Арт-кафе Холм
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна2 ноября 2025Прекрасный опыт в освоении новых навыков. Очень понравился сам Илья и его дружная семья. Видно, что люди увлечены совместным бизнесом
- ССветлана27 октября 2025Благодарим Илью за наш чудесный познавательный мастер класс по горячей эмали. Мы создавали свои "шедевры" в спокойной неформальной обстановке под чутким руководством мастера, знакомясь и узнавая секреты этого мастерства. Увидели замечательные профессиональные работы. Желаем удачи мастерам и новых успехов!
- ТТатьяна14 августа 2025Посетили МК с подругой в июле. Сначала произошла небольшая путаница со временем, но организатор быстро решил вопрос. Илья рассказал о
- ГГульнара27 июля 2025Объясняет, помогает, на вопросы отвечает! Была с детьми восьми и девяти лет. Нам понравилось!
- ММария14 июля 2025Очень понравился мастер-класс. Были вдвоем с сыном. Процесс, обстановка и результат, все было замечательно.
Илья любит то что делает и передает
- ЕЕлена10 июля 2025Мастер-класс был задуман как подарок подруге на день рождения. Ожидания оправдались. Илья рассказал об истории появления горячей эмали, показал работы,
- ААлександра3 мая 2025Посетили мастер-класс 1 мая, остались очень довольны как процессом, так и результатом. Чудесно провели время, сделали симпатичные украшения из меди своими руками
- ККоваленко30 марта 2025Потрясающе! приятный мастер, отличная матерская, инструменты и инструкции очень понятные и простые в использовании:)
изделия получились отличными и дорогими сердцу.
спасибо профессионалам!
- ЕЕвгения22 марта 2025Мастер класс очень интересный! На выбор можно сделать серьги, кольцо или подвеску! И на выходе получаются действительно красивые украшения:)
хочется еще предложить сделать примеры украшений, которые выполнены разными техниками для наглядности) а так все понравилось, спасибо большое!:)
- рроман4 марта 2025Я посетил замечательный мастер-класс, и остался в полном восторге! Всё было организовано на высшем уровне, преподаватель очень профессионален и дружелюбен. Мне понравилось всё. Обязательно приду ещё!
- ААндрей12 февраля 2025Интереснейший опыт в компании увлеченных, профессиональных людей! Хочу выразить огромную благодарность Илье, Серафиму и Олегу за совместные труды и творческую поддержку!
- ММария1 февраля 2025Очень нестандартный и интересный мастер-класс. Илья очень понятно всё объяснял, что-то показывал. Мы были вдвоём и делали совсем разные изделия,
- ИИгорь20 января 2025Очень рад, что появилась такая интересная экскурсия! Само путешествие в Царское село уже чего стоит, а тут такая интересная мастерская, люди, атмосфера.
Жизнь живу, а только сегодня узнал об этой интересной технике.
Спасибо большое авторам-мастерам! Обязательно вернусь большой компанией
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ювелирный мастер-класс»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в декабре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Ювелирный мастер-класс" можно забронировать 3 экскурсии от 2700 до 6000. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Ювелирный мастер-класс», 87 ⭐ отзывов, цены от 2700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль