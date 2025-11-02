читать дальше

но никто из нас не сидел без дела в ожидании помощи. Прекрасное просторное помещение для мастер-классов, в том же здании есть кафе с вкусным кофе и пирожными (мы были ограничены по времени, поэтому попробовали только это, а вообще в кафе можно и нормально поесть). В общем, 10 из 10 баллов, всем очень рекомендую.

P.S. В день нашего мастер-класса у Ильи был День Рождения, но он признался уже в процессе, не стал переносить мастер-класс и провел его сам, за что Илье от нас большое спасибо.