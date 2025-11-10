В русской избе издавна говорили: «Что рукой расписано — то сердцем освящено».
В нашем музее под чутким руководством мастера-художника вы сделаете чудо: простая деревянная заготовка обернётся нарядной матрёшкой — хранительницей тепла, счастья и семейного уюта.
Описание мастер-класса
Вы откроете двери в живую традицию — мастерство, идущее от наших прадедов. Сделаете матрёшку-шкатулку высотой 14 см — и она станет оберегом в доме и доброй памятью о встрече с русской культурой.
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 6 лет
- Все материалы предоставляем
- Вам будет помогать один из мастеров нашего музея
ежедневно в 12:00 и 17:00
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Александровский парк 4 к. 3
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 40 туристов
Первый музей, где русская старина оживает в ваших руках! Трогайте, крутите, примеряйте и создавайте.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
10 ноя 2025
Нас очень вдохновила идея посетить этот мастер класс. Матрешек мы расписали, но никакой информации и рекомендаций от мастера не получили - кроме чисто технической, что например, краски от одежды не
С
Сергей
6 ноя 2025
Все очень понравилось детям. Супер, рекомендую.
Дорош
1 ноя 2025
23 октября были семьей на мастер-классе по росписи матрешки. Отличное семейное мероприятие. Увлеклись не на шутку. Переживали, что не получится, но все было очень доступно и понятно. Даже у тех,
М
Мила
27 окт 2025
Невероятный мастер класс в интересном атмосферном месте 🥰
На одном дыхании, пожалели что сами не пошли. Классные сотрудники, жалко, не успев открыться уже переезжает! Процветания и масштабирования этому замечательному месту и конечно в новом домике хотелось бы кухню 🙏🏻русскую. Обязательно к вам заглянем в новом заведении
А
Алла
20 окт 2025
Ходили с подругой, нам очень понравилось. Мастер рассказывает основные этапы росписи, подсказывает в процессе работы. Я совсем не рисующий человек, но матрешка у меня получилась) Не хватило рассказа о матрешке,
a
anna
10 окт 2025
Сама идея росписи матрёшки и место проведения очень хорошие. Было мало времени на роспись и не хватило информации про матрёшки и про данное место.
Л
Людмила
4 окт 2025
Мастер-класс подойдет для любых возрастов практически!
Организатор Любовь рассказала много интересного из истории матрёшки!
В самом начале я волновалась, а вдруг не получится красками ровно раскрасить, вдруг не тот цвет, не тот рисунок…??? Но Любовь мягко успокоила меня и получилась великолепная матрёшка в моих руках под чутким руководством Любови! Благодарю за доставленную радость!
А
Аня
24 сен 2025
Я когда бронировала, мне не показывался адрес, из-за чего мне пришлось можно сказать вслепую выбирать время) Но все прошло удачно и очень интересно. В музее можно примерить наряды в русском стиле и еще есть кафе, очень вкусный суп куриный!!
Д
Диана
24 сен 2025
Как только увидела мастер -класс, сразу решила посетить и пригласила подругу. Очень нам понравилась атмосфера. Время пролетело незаметно. Рекомендую всем окунуться в многослойную русскую атмосферу.
И
Иван
23 сен 2025
Интересная задумка, занять время можно!
