Е Елена читать дальше отстирываются или что кисти надо держать в воде. Во время всей росписи мы были предоставлены сами себе, и если бы мастера вообще не было — наверное, ничего бы не поменялось, мы и так сами справились. Какое-то странное ощущение после мастер класса, который мы бы не назвали мастер классом, а, скорее, предоставлением помещения и материалов для росписи. Нас очень вдохновила идея посетить этот мастер класс. Матрешек мы расписали, но никакой информации и рекомендаций от мастера не получили - кроме чисто технической, что например, краски от одежды не

С Сергей Все очень понравилось детям. Супер, рекомендую.

Дорош читать дальше кто вообще далек от рисования, все получилось отлично. Фотографировались в кокошниках. Очень атмосферное помещение. Увезли с собой на память целую семью матрешек. Спасибо! Все было супер. Рекомендую семьям с детьми всех возрастов!!! 23 октября были семьей на мастер-классе по росписи матрешки. Отличное семейное мероприятие. Увлеклись не на шутку. Переживали, что не получится, но все было очень доступно и понятно. Даже у тех,

М Мила Невероятный мастер класс в интересном атмосферном месте 🥰

На одном дыхании, пожалели что сами не пошли. Классные сотрудники, жалко, не успев открыться уже переезжает! Процветания и масштабирования этому замечательному месту и конечно в новом домике хотелось бы кухню 🙏🏻русскую. Обязательно к вам заглянем в новом заведении

А Алла читать дальше истории или каких-то интересных фактов.

Атмосфера очень приятная: хорошая тематическая музыка фоном, отлично оформлено пространство, напоили вкусным чаем с малиной. После росписи нам разрешили еще посмотреть все экспонаты музея и примерить русские наряды. Это прям топ!

Спасибо организаторам за такую идею мастер-класса, за душевность. Раньше была кухня, но сейчас ее нет, можно попить чай с пирожками (выбор маловат). Ходили с подругой, нам очень понравилось. Мастер рассказывает основные этапы росписи, подсказывает в процессе работы. Я совсем не рисующий человек, но матрешка у меня получилась) Не хватило рассказа о матрешке,

a anna Сама идея росписи матрёшки и место проведения очень хорошие. Было мало времени на роспись и не хватило информации про матрёшки и про данное место.

Л Людмила Мастер-класс подойдет для любых возрастов практически!

Организатор Любовь рассказала много интересного из истории матрёшки!

В самом начале я волновалась, а вдруг не получится красками ровно раскрасить, вдруг не тот цвет, не тот рисунок…??? Но Любовь мягко успокоила меня и получилась великолепная матрёшка в моих руках под чутким руководством Любови! Благодарю за доставленную радость!

А Аня Я когда бронировала, мне не показывался адрес, из-за чего мне пришлось можно сказать вслепую выбирать время) Но все прошло удачно и очень интересно. В музее можно примерить наряды в русском стиле и еще есть кафе, очень вкусный суп куриный!!

Д Диана Как только увидела мастер -класс, сразу решила посетить и пригласила подругу. Очень нам понравилась атмосфера. Время пролетело незаметно. Рекомендую всем окунуться в многослойную русскую атмосферу.