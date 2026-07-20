Описание экскурсииПриглашаем вас на экскурсию из Санкт–Петербурга в Царское Село (г. Пушкин), памятник мировой архитектуры. Вы насладитесь роскошной императорской резиденцией и залами знаменитого дворца, откроете для себя тайны Янтарной комнаты. Золоченое убранство, искусные предметы интерьера и посуда — каждый зал ослепляет своим великолепием. Прогуляемся по тенистым аллеям великолепного парка и послушаете рассказ гида об эпохе императорской России, Петре I, Елизавете Петровне и других представителях семьи Романовых. По дороге гид поведает о всех значимых строениях на вашем пути… Вы увидите, узнаете и откроете для себя: 1) Историю царскосельской дороги По дороге я расскажу вам о всех значимых строениях на нашем пути. Мы проедем по дороге, по которой проезжали наши императрицы и императоры, увидим верстовые столбы, оставшиеся с тех самых времен, затронем историю оккупации этих земель во время Великой Отечественной Войны, полюбуемся на Египетские ворота на въезде в Царское село — и обсудим, откуда взялась мода на египетский стиль. Вы узнаете о самом первом в стране железнодорожном вокзале и о том, что пугало пассажиров. А еще вы увидите музей - дачу Пушкина, где он провел свой «медовый месяц», а также завершил роман «Евгений Онегин» и написал чудесную «Сказку о царе Салтане». Залы Екатерининского дворца и Янтарная комната Пожалуй, главная цель нашей поездки — великолепный дворец времен Елизаветы Петровны. Поднявшись по парадной лестнице, пройдем по Золотой анфиладе и представим, как раньше устраивали балы и маскарады. Вы заглянете в зал для особо важных приёмов, Белую парадную столовую, Картинный зал, Малиновую, Зеленую и другие роскошные комнаты. Вы узнаете о царской жизни, о строительстве величественного Екатерининского дворца, о том, что здесь было во время Великой Отечественной войны, как здесь появилась Янтарная комната и узнаете об ее исчезновении и, конечно, о дворцовых переворотах и интригах. Кроме того, мы прогуляемся по парку, вспомним Пушкина и обсудим примечательные истории более чем столетней давности. Прогулка по парку Мы прогуляемся по « французскому регулярному парку», где нас встретят несколько павильонов: Грот, Кавалерские и Верхние Ванны, Камеронова Галерея и знаменитые Агатовые комнаты, Адмиралтейство, Эрмитаж, Эрмитажная Кухня. Вы узнаете, как и для чего создавались эти павильоны, отыщите «хижину отшельника, узнаете, почему царскосельский дворец называли «драгоценностью в шкатулке» и для кого он был построен, где Екатерина II любила выпить чашечку крепчайшего кофе, а где слушать военные марши. Мы полюбуемся на романтический символ Царского села - деву, печально сидящую над разбитым кувшином. И это только начало… Есть возможность совершить путешествие на автомобиле в Петергоф - «Столицу фонтанов» по этой же цене вместо этого путешествия или в другой день. Буду рада показать вам эти красивейшие воспетые «жемчужины» - дворцово- парковые ансамбли.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы увидите, узнаете и откроете для себя:
- 1 Царскосельскую дорогу
- 2 Большой Царскосельский Дворец и Екатерининский Парк
- 3 Александровский Дворец и Парк - по договорённости
Что включено
- Услуги профессионального экскурсовода
- Транспортное обслуживание
- Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Что не входит в цену
- Обед.
- Билеты в парк (в том числе для гида),
- Билеты во дворец (желательно бронировать заранее).
- Указанная стоимость для группы до 4-х человек. Если вас больше - доплата за минивэн или автобус.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завершение: По договоренности с гидом, в удобном для Вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Нашим гидом была Юлия. Прекрасно все прошло, отличный сервис. В дружественной атмосфере провели замечательный день в Царском Селе. Обязательно вернемся к Вам, у нас еще много планов))) От души, спасибо большое.
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Л
Замечательная насыщенная индивидуальная экскурсия в Царское село. Очень понравился гид Татьяна, рекомендую
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О
Замечательный гид Надежда, по дороге рассказывала интересные факты. Но время нам не хватило, хотелось бы чтобы время экскурсии было больше.
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О
Большое спасибо нашему экскурсоводу Ирине! Янтарная комната просто потрясающая. Ирина ведет экскурсии с очень увлекательно. Много рассказала нам про парк на территории Дворца.
С уважением, Семья Кадыковых Ю. М. и О. В.
С уважением, Семья Кадыковых Ю. М. и О. В.
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Е
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Т
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