Вы увидите, узнаете и откроете для себя:

1) Историю царскосельской дороги.

По дороге я расскажу вам о всех значимых строениях на нашем пути. Мы проедем по дороге, по которой проезжали наши императрицы и императоры, увидим верстовые столбы, оставшиеся с тех самых времен, затронем историю оккупации этих земель во время Великой Отечественной Войны, полюбуемся на Египетские ворота на въезде в Царское село — и обсудим, откуда взялась мода на египетский стиль. Вы узнаете о самом первом в стране железнодорожном вокзале и о том, что пугало пассажиров. А еще вы увидите музей - дачу Пушкина, где он провел свой «медовый месяц», а также завершил роман «Евгений Онегин» и написал чудесную «Сказку о царе Салтане».

Залы Екатерининского дворца и Янтарная комната.

Пожалуй, главная цель нашей поездки — великолепный дворец времен Елизаветы Петровны. Поднявшись по парадной лестнице, пройдем по Золотой анфиладе и представим, как раньше устраивали балы и маскарады. Вы заглянете в зал для особо важных приёмов, Белую парадную столовую, Картинный зал, Малиновую, Зеленую и другие роскошные комнаты.

Вы узнаете о царской жизни, о строительстве величественного Екатерининского дворца, о том, что здесь было во время Великой Отечественной войны, как здесь появилась Янтарная комната и узнаете об ее исчезновении и, конечно, о дворцовых переворотах и интригах. Кроме того, мы прогуляемся по парку, вспомним Пушкина и обсудим примечательные истории более чем столетней давности.

Прогулка по парку.

Мы прогуляемся по «французскому регулярному парку», где нас встретят несколько павильонов: Грот, Кавалерские и Верхние Ванны, Камеронова Галерея м знаменитые Агатовые комнаты, Адмиралтейство, Эрмитаж, Эрмитажная Кухня. Вы узнаете, как и для чего создавались эти павильоны, отыщите «хижину отшельника, узнаете, почему царскосельский дворец называли «драгоценностью в шкатулке» и для кого он был построен, где Екатерина II любила выпить чашечку кофе, а где слушать военные марши, и где над разбитым кувшином печально дева сидит и многое другое.

Приглашаем вас на экскурсию из Санкт–Петербурга в Царское Село (г. Пушкин), памятник мировой архитектуры. Это один из самых популярных туристических маршрутов, поэтому посещение основных достопримечательностей - Екатерининского дворца, Янтарной комнаты иногда связано с очередями и предварительным бронированием. Мы организуем для Вас такое посещение. Все вопросы по покупке билетов и организации тура мы берем на себя. Вы просто наслаждаетесь роскошной императорской резиденцией. Золоченое убранство, искусные предметы интерьера и посуда — каждый зал ослепляет своим великолепием.