2) Большой Царскосельский Дворец и Екатерининский Парк
3)Александровский Дворец и Парк - по договорённости
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаем вас на экскурсию из Санкт–Петербурга в Царское Село (г. Пушкин), памятник мировой архитектуры. Это один из самых популярных туристических маршрутов, поэтому посещение основных достопримечательностей - Екатерининского дворца, Янтарной комнаты иногда связано с очередями и предварительным бронированием. Мы организуем для Вас такое посещение. Все вопросы по покупке билетов и организации тура мы берем на себя. Вы просто наслаждаетесь роскошной императорской резиденцией. Золоченое убранство, искусные предметы интерьера и посуда — каждый зал ослепляет своим великолепием.
Вы увидите, узнаете и откроете для себя:
1) Историю царскосельской дороги.
По дороге я расскажу вам о всех значимых строениях на нашем пути. Мы проедем по дороге, по которой проезжали наши императрицы и императоры, увидим верстовые столбы, оставшиеся с тех самых времен, затронем историю оккупации этих земель во время Великой Отечественной Войны, полюбуемся на Египетские ворота на въезде в Царское село — и обсудим, откуда взялась мода на египетский стиль. Вы узнаете о самом первом в стране железнодорожном вокзале и о том, что пугало пассажиров. А еще вы увидите музей - дачу Пушкина, где он провел свой «медовый месяц», а также завершил роман «Евгений Онегин» и написал чудесную «Сказку о царе Салтане».
Залы Екатерининского дворца и Янтарная комната.
Пожалуй, главная цель нашей поездки — великолепный дворец времен Елизаветы Петровны. Поднявшись по парадной лестнице, пройдем по Золотой анфиладе и представим, как раньше устраивали балы и маскарады. Вы заглянете в зал для особо важных приёмов, Белую парадную столовую, Картинный зал, Малиновую, Зеленую и другие роскошные комнаты.
Вы узнаете о царской жизни, о строительстве величественного Екатерининского дворца, о том, что здесь было во время Великой Отечественной войны, как здесь появилась Янтарная комната и узнаете об ее исчезновении и, конечно, о дворцовых переворотах и интригах. Кроме того, мы прогуляемся по парку, вспомним Пушкина и обсудим примечательные истории более чем столетней давности.
Прогулка по парку.
Мы прогуляемся по «французскому регулярному парку», где нас встретят несколько павильонов: Грот, Кавалерские и Верхние Ванны, Камеронова Галерея м знаменитые Агатовые комнаты, Адмиралтейство, Эрмитаж, Эрмитажная Кухня. Вы узнаете, как и для чего создавались эти павильоны, отыщите «хижину отшельника, узнаете, почему царскосельский дворец называли «драгоценностью в шкатулке» и для кого он был построен, где Екатерина II любила выпить чашечку кофе, а где слушать военные марши, и где над разбитым кувшином печально дева сидит и многое другое.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги профессионального экскурсовода
Транспортное обслуживание
Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Что не входит
Обед.
Билеты в парк (в том числе для гида)
Билеты во дворец (желательно бронировать заранее).
Указанная стоимость для группы до 4-х человек. Если вас больше – доплата за минивэн или автобус
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завершение: По договоренности с гидом, в удобном для Вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
К вашим услугам будет комфортный автомобиль Ауди Q5 с панорамной крышей и уютным кожаным салоном. Транспортные расходы включены в стоимость. Билеты в парк и дворец оплачиваются отдельно. Экскурсия может быть дополнена посещением Павловска (дворца и/или парка) по вашему желанию и по договоренности с гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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