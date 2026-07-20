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Элеонора Шабунина Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 17 980 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.9 8 отзывов 5 часов 1-4 человека На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Приглашаем вас на экскурсию из Санкт–Петербурга в Царское Село (г. Пушкин), памятник мировой архитектуры. Вы насладитесь роскошной императорской резиденцией и залами знаменитого дворца, откроете для себя тайны Янтарной комнаты. Золоченое убранство, искусные предметы интерьера и посуда — каждый зал ослепляет своим великолепием. Прогуляемся по тенистым аллеям великолепного парка и послушаете рассказ гида об эпохе императорской России, Петре I, Елизавете Петровне и других представителях семьи Романовых. По дороге гид поведает о всех значимых строениях на вашем пути… Вы увидите, узнаете и откроете для себя: 1) Историю царскосельской дороги По дороге я расскажу вам о всех значимых строениях на нашем пути. Мы проедем по дороге, по которой проезжали наши императрицы и императоры, увидим верстовые столбы, оставшиеся с тех самых времен, затронем историю оккупации этих земель во время Великой Отечественной Войны, полюбуемся на Египетские ворота на въезде в Царское село — и обсудим, откуда взялась мода на египетский стиль. Вы узнаете о самом первом в стране железнодорожном вокзале и о том, что пугало пассажиров. А еще вы увидите музей - дачу Пушкина, где он провел свой «медовый месяц», а также завершил роман «Евгений Онегин» и написал чудесную «Сказку о царе Салтане». Залы Екатерининского дворца и Янтарная комната Пожалуй, главная цель нашей поездки — великолепный дворец времен Елизаветы Петровны. Поднявшись по парадной лестнице, пройдем по Золотой анфиладе и представим, как раньше устраивали балы и маскарады. Вы заглянете в зал для особо важных приёмов, Белую парадную столовую, Картинный зал, Малиновую, Зеленую и другие роскошные комнаты. Вы узнаете о царской жизни, о строительстве величественного Екатерининского дворца, о том, что здесь было во время Великой Отечественной войны, как здесь появилась Янтарная комната и узнаете об ее исчезновении и, конечно, о дворцовых переворотах и интригах. Кроме того, мы прогуляемся по парку, вспомним Пушкина и обсудим примечательные истории более чем столетней давности. Прогулка по парку Мы прогуляемся по « французскому регулярному парку», где нас встретят несколько павильонов: Грот, Кавалерские и Верхние Ванны, Камеронова Галерея и знаменитые Агатовые комнаты, Адмиралтейство, Эрмитаж, Эрмитажная Кухня. Вы узнаете, как и для чего создавались эти павильоны, отыщите «хижину отшельника, узнаете, почему царскосельский дворец называли «драгоценностью в шкатулке» и для кого он был построен, где Екатерина II любила выпить чашечку крепчайшего кофе, а где слушать военные марши. Мы полюбуемся на романтический символ Царского села - деву, печально сидящую над разбитым кувшином. И это только начало… Есть возможность совершить путешествие на автомобиле в Петергоф - «Столицу фонтанов» по этой же цене вместо этого путешествия или в другой день. Буду рада показать вам эти красивейшие воспетые «жемчужины» - дворцово- парковые ансамбли.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Вы увидите, узнаете и откроете для себя:

1 Царскосельскую дорогу

2 Большой Царскосельский Дворец и Екатерининский Парк

3 Александровский Дворец и Парк - по договорённости Что включено Услуги профессионального экскурсовода

Транспортное обслуживание

Встреча в отеле и доставка обратно в отель Что не входит в цену Обед.

Билеты в парк (в том числе для гида),

Билеты во дворец (желательно бронировать заранее).

Указанная стоимость для группы до 4-х человек. Если вас больше - доплата за минивэн или автобус. Где начинаем и завершаем? Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля Завершение: По договоренности с гидом, в удобном для Вас месте Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.