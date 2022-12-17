АВТОВОЯЖ В ЦАРСКОЕ СЕЛО (ЯНТАРНУЮ КОМНАТУ ИЛИ НЕСКУЧНЫЕ РАССКАЗЫ ОТ МЕСТНЫХ

АВТОВОЯЖ В ЦАРСКОЕ СЕЛО

АВТОВОЯЖ В ЦАРСКОЕ СЕЛО (ЯНТАРНУЮ КОМНАТУ ИЛИ НЕСКУЧНЫЕ РАССКАЗЫ ОТ МЕСТНЫХ
АВТОВОЯЖ В ЦАРСКОЕ СЕЛО (ЯНТАРНУЮ КОМНАТУ ИЛИ НЕСКУЧНЫЕ РАССКАЗЫ ОТ МЕСТНЫХ
АВТОВОЯЖ В ЦАРСКОЕ СЕЛО (ЯНТАРНУЮ КОМНАТУ ИЛИ НЕСКУЧНЫЕ РАССКАЗЫ ОТ МЕСТНЫХ
АВТОВОЯЖ В ЦАРСКОЕ СЕЛО (ЯНТАРНУЮ КОМНАТУ ИЛИ НЕСКУЧНЫЕ РАССКАЗЫ ОТ МЕСТНЫХ
АВТОВОЯЖ В ЦАРСКОЕ СЕЛО (ЯНТАРНУЮ КОМНАТУ ИЛИ НЕСКУЧНЫЕ РАССКАЗЫ ОТ МЕСТНЫХ
АВТОВОЯЖ В ЦАРСКОЕ СЕЛО (ЯНТАРНУЮ КОМНАТУ ИЛИ НЕСКУЧНЫЕ РАССКАЗЫ ОТ МЕСТНЫХ

Что вас ожидает 🤩

  • Вы увидите, узнаете и откроете для себя:
  • 1) Царскосельскую дорогу
  • 2) Большой Царскосельский Дворец и Екатерининский Парк
  • 3)Александровский Дворец и Парк - по договорённости
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приглашаем вас на экскурсию из Санкт–Петербурга в Царское Село (г. Пушкин), памятник мировой архитектуры. Это один из самых популярных туристических маршрутов, поэтому посещение основных достопримечательностей - Екатерининского дворца, Янтарной комнаты иногда связано с очередями и предварительным бронированием. Мы организуем для Вас такое посещение. Все вопросы по покупке билетов и организации тура мы берем на себя. Вы просто наслаждаетесь роскошной императорской резиденцией. Золоченое убранство, искусные предметы интерьера и посуда — каждый зал ослепляет своим великолепием.

Вы увидите, узнаете и откроете для себя:

  • 1) Историю царскосельской дороги.
  • По дороге я расскажу вам о всех значимых строениях на нашем пути. Мы проедем по дороге, по которой проезжали наши императрицы и императоры, увидим верстовые столбы, оставшиеся с тех самых времен, затронем историю оккупации этих земель во время Великой Отечественной Войны, полюбуемся на Египетские ворота на въезде в Царское село — и обсудим, откуда взялась мода на египетский стиль. Вы узнаете о самом первом в стране железнодорожном вокзале и о том, что пугало пассажиров. А еще вы увидите музей - дачу Пушкина, где он провел свой «медовый месяц», а также завершил роман «Евгений Онегин» и написал чудесную «Сказку о царе Салтане».
  • Залы Екатерининского дворца и Янтарная комната.
  • Пожалуй, главная цель нашей поездки — великолепный дворец времен Елизаветы Петровны. Поднявшись по парадной лестнице, пройдем по Золотой анфиладе и представим, как раньше устраивали балы и маскарады. Вы заглянете в зал для особо важных приёмов, Белую парадную столовую, Картинный зал, Малиновую, Зеленую и другие роскошные комнаты.
  • Вы узнаете о царской жизни, о строительстве величественного Екатерининского дворца, о том, что здесь было во время Великой Отечественной войны, как здесь появилась Янтарная комната и узнаете об ее исчезновении и, конечно, о дворцовых переворотах и интригах. Кроме того, мы прогуляемся по парку, вспомним Пушкина и обсудим примечательные истории более чем столетней давности.
  • Прогулка по парку.
  • Мы прогуляемся по «французскому регулярному парку», где нас встретят несколько павильонов: Грот, Кавалерские и Верхние Ванны, Камеронова Галерея м знаменитые Агатовые комнаты, Адмиралтейство, Эрмитаж, Эрмитажная Кухня. Вы узнаете, как и для чего создавались эти павильоны, отыщите «хижину отшельника, узнаете, почему царскосельский дворец называли «драгоценностью в шкатулке» и для кого он был построен, где Екатерина II любила выпить чашечку кофе, а где слушать военные марши, и где над разбитым кувшином печально дева сидит и многое другое.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Что не входит
  • Обед.
  • Билеты в парк (в том числе для гида)
  • Билеты во дворец (желательно бронировать заранее).
  • Указанная стоимость для группы до 4-х человек. Если вас больше – доплата за минивэн или автобус
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завершение: По договоренности с гидом, в удобном для Вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • К вашим услугам будет комфортный автомобиль Ауди Q5 с панорамной крышей и уютным кожаным салоном. Транспортные расходы включены в стоимость. Билеты в парк и дворец оплачиваются отдельно. Экскурсия может быть дополнена посещением Павловска (дворца и/или парка) по вашему желанию и по договоренности с гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🚗На машине🚌На автобусе🎫Билеты🖼Музеи🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🙍‍♂️Для подростков👵Для пенсионеров🏛История и архитектура⚙️Необычные☀️Летние🏡Выездные🧘На выходные👨‍👩‍👧‍👦Семейные🥰Романтические🔭Обзорные🏰Дворцы, замки и особнякиЦарское село🗽Популярные места📚Литература и искусство🏯Парки и усадьбыПо Ленинградской областиДля жителей ПетербургаБлокадаЭкскурсии по северо-западуМеста ПушкинаПарадныеПушкин и ПавловскПушкин, Павловск и ГатчинаВ Екатерининский дворец на автобусеИнтерьерныеТуры по России

Похожие туры в Санкт-Петербурге

В Царское село на автомобиле: Дворец, Янтарная комната и Французский парк
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
28 отзывов
В Царское село на автомобиле: Дворец, Янтарная комната и Французский парк
Индивидуальная поездка в резиденцию российских монархов Царское Село
По договоренности в центре города
Сегодня
Завтра
19 дек
21 дек
от 12 500 за всё до 3 чел.
Пушкин (Царское Село) : Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
5.5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.6
797 отзывов
Пушкин (Царское Село) : Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
Приглашаем вас на экскурсию из Санкт-Петербурга в музей-заповедник «Царское Село» (г
Сегодня
Завтра
19 дек
21 дек
от 2 000 за 1 человека
Изысканное Царское Село
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Наталия
Наталия
5
1 отзыв
Изысканное Царское Село
Царское село, любимая резиденция Екатерины Великой
г. Пушкин. Вход в Екатерининский парк
8 000 за всё до 5 чел.
В Царское Село на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
4.9
25 отзывов
В Царское Село на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
В 40 минутах езды от Петербурга находится Царское село
По договорённости
от 11 000 за всё до 4 чел.
Царское Село: Genio Loci
6 часов
Индивидуальная
до 45 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
5
3 отзыва
Царское Село: Genio Loci
Недалеко от Петербурга, в месте на возвышенности, за три века сформировался уникальный культурный ансамбль Царского села
По договорённости (в черте города)
от 12 500 за всё до 2 чел.
Новогодний поиск клада в Царском Селе
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Тамара
Тамара
5
14 отзывов
Новогодний поиск клада в Царском Селе
Погулять по паркам Царского Села, узнать о них интересные факты и найти клад
Лицейский садик
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
49004 165 за всё до 6 чел.
Все краски Царского Села
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
4
1 отзыв
Все краски Царского Села
Погулять по историческому центру, увидеть здания разных эпох и узнать интересные факты о городе
в Царском селе
Завтра
24 дек
25 дек
5 янв
3 640 за всё до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия в Царское село (Пушкин) на автомобиле
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Елизавета
Елизавета
5
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия в Царское село (Пушкин) на автомобиле
Царское Село или Пушкин является одним из самых известных дворцово-парковых ансамблей Санкт-Петербурга
В лобби отеля гостей
Завтра
19 дек
21 дек
23 дек
от 12 000 за всё до 3 чел.
Царское село, Екатерининский дворец, Янтарная комната
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Евгения
Евгения
5
1 отзыв
Царское село, Екатерининский дворец, Янтарная комната
забираю из отеля
Завтра
19 дек
21 дек
22 дек
12 500 за всё до 6 чел.
Царское Село. Екатерининский дворец (Янтарная комната)
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии ГК
ГК
4.7
3 отзыва
Царское Село. Екатерининский дворец (Янтарная комната)
Лиговский пр. , 10 / 118, гостиница «Октябрьская»
21 дек
24 дек
30 дек
2 янв
2 200 за 1 человека
Царское Село - резиденция трёх императриц
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Алла
Алла
4.5
26 отзывов
Царское Село - резиденция трёх императриц
Прикоснуться к истории России на прогулке по одному из красивейших дворцово-парковых ансамблей
в Царском Селе
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
2 800 за всё до 5 чел.
Царское Село с посещением Екатерининского дворца (Янтарная комната)
6 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
5
3 отзыва
Царское Село с посещением Екатерининского дворца (Янтарная комната)
Смешанная - автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
от 2 200 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Купить
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ