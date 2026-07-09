Лучшее время для прогулки по старинным улицам Санкт-Петербурга - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, а температура позволяет насладиться пешими прогулками. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно получить удовольствие от экскурсии, хотя стоит быть готовым к возможным дождям и прохладным дням. Зимой, с ноября по март, прогулка возможна, но холод и снег могут сделать её менее комфортной.

Район Конюшенных улиц в Санкт-Петербурге исторически был заселен шведами, финнами и немцами. В ходе экскурсии вы посетите три церкви, построенные этими народами, и услышите связанные с ними истории. Прогулка включает посещение школы XVIII века, легендарной пышечной и дома с тройным адресом. Погружение в атмосферу Старого Петербурга позволит разгадывать его тайны и наслаждаться уникальной архитектурой

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Малая Конюшенная: Гоголь и шведская церковь

Вы погуляете по пешеходной улице Малая Конюшенная и узнаете о ней много интересного: почему здесь установлен памятник Гоголю, какой советский писатель-сатирик жил неподалеку и как в 20 веке узнавали прогноз погоды. Отыщете дом с тройным адресом и услышите, почему его прозвали «писательским небоскребом». Оцените творчество известного архитектора Лидваля, посетите шведскую церковь Святой Екатерины и удивитесь контрасту между ее интерьером и внешним обликом.

Большая Конюшенная: Пушкин, пышечная и немецкая кирха

Пройдя по короткому Шведскому переулку, мы попадем на Большую Конюшенную. Заглянем в финскую церковь Святой Марии и увидим дом, где остановился Пушкин во время первого приезда в Петербург. А еще я покажу люксовый магазин ДЛТ и раскрою, как его название связано с Троцким. Завершат нашу прогулку занесенная в Красную книгу пышечная, школа Петрошуле и немецкая кирха Святых Петра и Павла.

Организационные детали

Еда и напитки не включены в стоимость.