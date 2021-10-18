Большая и Малая Конюшенные: прогулка по старинным улицам

Исследовать один из самых интересных кварталов в сердце Петербурга и раскрыть город с новой стороны

5
9 отзывов
Район Конюшенных улиц в прошлом был заселен шведами, финнами и немцами.

Именно здесь они строили свои церкви — вы посетите три из них и услышите связанные с храмами истории.

А также увидите школу XVIII века, легендарную пышечную и дом с тройным адресом.

Погрузитесь в атмосферу Старого Петербурга и разгадаете его тайны.
Большая и Малая Конюшенные: прогулка по старинным улицам
Большая и Малая Конюшенные: прогулка по старинным улицам
Большая и Малая Конюшенные: прогулка по старинным улицам
Большая и Малая Конюшенные: прогулка по старинным улицам
Большая и Малая Конюшенные: прогулка по старинным улицам
Большая и Малая Конюшенные: прогулка по старинным улицам
Большая и Малая Конюшенные: прогулка по старинным улицам

Что вас ожидает

Малая Конюшенная: Гоголь и шведская церковь

Вы погуляете по пешеходной улице Малая Конюшенная и узнаете о ней много интересного: почему здесь установлен памятник Гоголю, какой советский писатель-сатирик жил неподалеку и как в 20 веке узнавали прогноз погоды. Отыщете дом с тройным адресом и услышите, почему его прозвали «писательским небоскребом». Оцените творчество известного архитектора Лидваля, посетите шведскую церковь Святой Екатерины и удивитесь контрасту между ее интерьером и внешним обликом.

Большая Конюшенная: Пушкин, пышечная и немецкая кирха

Пройдя по короткому Шведскому переулку, мы попадем на Большую Конюшенную. Заглянем в финскую церковь Святой Марии и увидим дом, где остановился Пушкин во время первого приезда в Петербург. А еще я покажу люксовый магазин ДЛТ и раскрою, как его название связано с Троцким. Завершат нашу прогулку занесенная в Красную книгу пышечная, школа Петрошуле и немецкая кирха Святых Петра и Павла.

Организационные детали

Еда и напитки не включены в стоимость.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе м. Невский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Валерия
Валерия
Меня зовут Валерия, я аккредитованный гид по Санкт-Петербургу. Люблю создавать авторские экскурсии с продуманным небанальным маршрутом и логичным познавательным содержанием. При этом мне интересен не только парадный город, но и его окраины. С радостью раскрою для вас Северную столицу с разных сторон!
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9 реальных отзывов от туристов

К
18 окт 2021
Спасибо большое, все очень понравилось!
Р
13 окт 2021
Экскурсия понравилась, за 1, 5ч., проведённые с Валерией многое для себя почерпнула. С точки зрения истории материал Валерия подобрала правильно. Речь понятна, приятный тембр голоса. Спасибо, Валерия.
Надежда
20 сен 2021
Хочу выразить благодарность Валерии за очень содержательную экскурсию, сказать много теплых слов(несмотря на то, что погода к нам не очень благоволила) ей как гиду и человеку. Очень много значит расположить к себе слушателя, увлечь его своим рассказом, вызвать интерес к подобранному материалу. Все эти качества присутствовали у Валерии. Очень надеюсь, что в ближайшем будущем воспользуюсь ее услугами, посетив другие ее экскурсии. Желаю творческих успехов и дальнейшего развития в профессии!
Т
13 сен 2021
Мне было важно, чтобы экскурсия была индивидуальной и в удобное для меня время. Валерия нашла возможность встретиться со мной в 7:30, и мы прекрасно провели 1, 5 часа солнечным утром в прекрасном Питере)
Т
26 авг 2021
Валерия очень приятный собеседник, знающий тему. Прогулка по улицам (Б. и М. Конюшенной) доставила очень позитивные впечатления. Спасибо!
Н
7 авг 2021
Очень интересная и содержательная экскурсия об этом прекрасном месте СПБ - Большой и Малой Конюшенных.
Ю
2 авг 2021
Очень интересная экскурсия, особенно для тех, кто уже был в Санкт-Петербурге и думает о том, что еще посмотреть, кроме Невского проспекта. Экскурсия проходит в формате прогулки и неспешной беседы на фоне знаковых мест Большой и Малой Конюшенной. Как и все экскурсии Tripster, эта не стала исключением по объему и содержанию информации, профессионализму гида и построению маршрута - оценка "отлично".
А
27 июля 2021
Мы в Питере не первый раз и считали себя продвинутыми туристами. Однако Валерии за время экскурсии неоднократно удалось удивить нас и заинтересовать. Экскурсовод очень лёгкая девушка с юмором, любит то, о чем рассказывает, а это самое главное! Всем рекомендую.
У
25 июля 2021
Экскурсия очень понравилась. Небольшая, камерная, прекрасно вписалась в наш маршрут. Валерия рассказала много нового и интересного о уже знакомых нам улицах, по которым мы много раз ходили. Мы смогли взгянуть на них по другому. Мы посетили несколько црквей и неожиданно попали на репетицию концерта органной музыки.

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