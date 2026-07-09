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Большая и Малая Конюшенные: прогулка по старинным улицам

Погрузитесь в атмосферу Старого Петербурга, посетив три исторические церкви, школу XVIII века и легендарную пышечную. Разгадайте тайны старинных улиц
Район Конюшенных улиц в Санкт-Петербурге исторически был заселен шведами, финнами и немцами.

В ходе экскурсии вы посетите три церкви, построенные этими народами, и услышите связанные с ними истории. Прогулка включает посещение школы XVIII века, легендарной пышечной и дома с тройным адресом.

Погружение в атмосферу Старого Петербурга позволит разгадывать его тайны и наслаждаться уникальной архитектурой
4.9
42 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Исторические факты и легенды
  • 🏛️ Посещение трех церквей
  • 🍩 Легендарная пышечная
  • 🏫 Школа XVIII века
  • 🏠 Дом с тройным адресом

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для прогулки по старинным улицам Санкт-Петербурга - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, а температура позволяет насладиться пешими прогулками. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно получить удовольствие от экскурсии, хотя стоит быть готовым к возможным дождям и прохладным дням. Зимой, с ноября по март, прогулка возможна, но холод и снег могут сделать её менее комфортной.
Сейчас август — это идеальное время.
Большая и Малая Конюшенные: прогулка по старинным улицам
Большая и Малая Конюшенные: прогулка по старинным улицам
Большая и Малая Конюшенные: прогулка по старинным улицам

Что можно увидеть

  • Шведская церковь Святой Екатерины
  • Финская церковь Святой Марии
  • Немецкая кирха Святых Петра и Павла
  • Дом с тройным адресом
  • Школа Петрошуле
  • Легендарная пышечная

Описание экскурсии

Малая Конюшенная: Гоголь и шведская церковь

Вы погуляете по пешеходной улице Малая Конюшенная и узнаете о ней много интересного: почему здесь установлен памятник Гоголю, какой советский писатель-сатирик жил неподалеку и как в 20 веке узнавали прогноз погоды. Отыщете дом с тройным адресом и услышите, почему его прозвали «писательским небоскребом». Оцените творчество известного архитектора Лидваля, посетите шведскую церковь Святой Екатерины и удивитесь контрасту между ее интерьером и внешним обликом.

Большая Конюшенная: Пушкин, пышечная и немецкая кирха

Пройдя по короткому Шведскому переулку, мы попадем на Большую Конюшенную. Заглянем в финскую церковь Святой Марии и увидим дом, где остановился Пушкин во время первого приезда в Петербург. А еще я покажу люксовый магазин ДЛТ и раскрою, как его название связано с Троцким. Завершат нашу прогулку занесенная в Красную книгу пышечная, школа Петрошуле и немецкая кирха Святых Петра и Павла.

Организационные детали

Еда и напитки не включены в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе м. Невский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1028 туристов
Меня зовут Валерия, я аккредитованный гид по Санкт-Петербургу. Люблю создавать авторские экскурсии с продуманным небанальным маршрутом и логичным познавательным содержанием. При этом мне интересен не только парадный город, но и его окраины. С радостью раскрою для вас Северную столицу с разных сторон!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
2
3
1
2
1
О
Экскурсия по большей мере рассчитана на тех, кто впервые приехал в Санкт-Петербург. Объектов осмотра было мало. Была остановка 20 минут. Мы стояли на месте и слушали рассказ про быт горожан
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дореволюционного Петербурга. Об этом рассказывает почти каждый гид. Слушать это в пятый или седьмой раз уже неинтересно. Хотелось бы услышать больше интересных исторических фактов, связанных с Большой и Малой Конюшенной. В рассказе они присутствовали. Валерия - хороший рассказчик с грамотной речью.
Совсем неинтересно было слушать о стоимости недвижимости в этом районе, еще и статистика из области прошедшего десятилетия.

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С
Большое спасибо за сопровождение. Наш гид - Валерия - отвечала на вопросы, возникавшие по ходу экскурсии. Узнали незнакомые нам раньше некоторые исторические факты.
Экскурсия оказалась очень интересной и познавательной.
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Т
В СПб бываем часто и много знаем о городе В этот решили взять экскурсию и не пожалели. Узнали много нового и побывали в тех местах, где раньше не бывали. Спасибо Валерии за любовь к своему городу и знание его!
В СПб бываем часто и много знаем о городе В этот решили взять экскурсию и не
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Анна
Очень хорошая экскурсия. Живу всю жизнь в Питере, и очень много нового узнала. Валерия большая умница!!! Рекомендую однозначно
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Л
Экскурсия очень понравилась, маршрут, хоть и не большой, но Валерия так интересно рассказывала историю возникновения названий улиц и о событиях былых времён, что 1,5 часа пролетели незаметно, но интересно. Большое спасибо!
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Н
Очень занимательная экскурсия! Я в Петербурге уже не в первый раз. Все большие центральные улицы мною уже были изучены и мне хотелось посетить улочки, которые тоже находятся в центре города,
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но они не такие яркие и помпезные. Валерия провела меня по этим двум улицам своей дорогой, такой, какой она ее видит. Было рассказано много интересных фактов как об архитектуре, так и о жизни домов. По пути мы зашли в три церкви: Шведскую, Датскую и Немецкую. В конце экскурсии гид преподнесла мне маленький сувенир, который будет напоминать мне о нашей прогулке!

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