Что вас ожидает

Малая Конюшенная: Гоголь и шведская церковь

Вы погуляете по пешеходной улице Малая Конюшенная и узнаете о ней много интересного: почему здесь установлен памятник Гоголю, какой советский писатель-сатирик жил неподалеку и как в 20 веке узнавали прогноз погоды. Отыщете дом с тройным адресом и услышите, почему его прозвали «писательским небоскребом». Оцените творчество известного архитектора Лидваля, посетите шведскую церковь Святой Екатерины и удивитесь контрасту между ее интерьером и внешним обликом.

Большая Конюшенная: Пушкин, пышечная и немецкая кирха

Пройдя по короткому Шведскому переулку, мы попадем на Большую Конюшенную. Заглянем в финскую церковь Святой Марии и увидим дом, где остановился Пушкин во время первого приезда в Петербург. А еще я покажу люксовый магазин ДЛТ и раскрою, как его название связано с Троцким. Завершат нашу прогулку занесенная в Красную книгу пышечная, школа Петрошуле и немецкая кирха Святых Петра и Павла.

Организационные детали

Еда и напитки не включены в стоимость.