Большая новогодняя сказка в Санкт-Петербурге

Прокатиться по главным местам нарядной Северной столицы под рассказы гида о праздниках
Ёлки, ярмарки, гирлянды, украшенные набережные, площади и мосты — как увидеть предновогодний Петербург во всей красе и ничего не пропустить? Удобнее и теплее — из окна автобуса.

Мы составили оптимальный маршрут по праздничному городу, чтобы вы поймали новогоднее настроение, оставили на память яркие фото и, самое главное, не замёрзли.
3 отзыва
Описание экскурсии

  • Экскурсия начнётся на Дворцовой площади, где установлена главная ёлка города
  • Мы проедем по Дворцовой набережной, откуда видны богато украшенные Дворцовый и Троицкий мосты
  • Свернём в Мраморный переулок и проследуем вдоль Марсова поля
  • Проедем по нарядной набережной реки Фонтанки и, конечно же, посмотрим на Невский проспект
  • Остановимся на площади Островского и совершим небольшую пешеходную прогулку к фантастическим витринам Елисеевского универмага
  • Познакомимся с рождественской ярмаркой на Манежной площади
  • Увидим сверкающий Гостиный двор и красивое здание универмага на Красном мосту.
  • Закончим экскурсию на Дворцовой площади, где пожелаем друг другу хорошего настроения и всех благ в Новом году

На экскурсии вы узнаете:

  • какое значение имели Рождество и Новый год в царское время
  • где проводились народные гуляния
  • как изменилась жизнь в советском Ленинграде
  • как маленькие ленинградцы ждали чуда и Деда Мороза в блокадный период
  • что ставили на праздничный стол в годы войны
  • где в современном Петербурге лучшие катки и ярмарки

Организационные детали

  • В морозную погоду мы проводим больше времени в тёплом автобусе и меньше на холодном воздухе, сокращаем пешие прогулки и предлагаем гостям фотопаузы по желанию
  • Можем организовать экскурсию в индивидуальном порядке. Подробности уточняйте в личной переписке
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2500 ₽
Дети до 7 лет1900 ₽
Пенсионеры2300 ₽
Школьники2100 ₽
Студенты2300 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 16923 туристов
Дорогие путешественники! Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего
читать дальше

дела. Как один из ведущих туроператоров Санкт-Петербурга, мы стараемся каждый сезон предлагать новые экскурсии и направления — групповые и VIP-туры как в самом городе, так и в пригородах. С 2023 года мы расширяем услуги на Турцию, регион Анталья. Каждый наш гость для нас важен, и мы подбираем индивидуальный подход к каждому. Желаем вам прекрасных дней в городе на Неве и не менее замечательных в Анталье!

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
11 янв 2025
Немного прохладно было в автобусе.
Е
Елена
8 янв 2025
Экскурсия очень понравилась,экскурсовод Яна очень интересно рассказывала. Было время пройтись пешком,пофотографироваться. Узнали многое о русских традициях празднования Нового Года и Рождества. Очень нужная экскурсия! Такой красивый праздничный город! Спасибо огромное водителю Александру за профессионализм. Спасибо оганизаторам! Мы провели незабываемое время,получили мног эмоций. Всех благодарим и поздравляем с наступившими праздниками!
А
Алексей
2 янв 2025
Все прошло просто замечательно!!!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

