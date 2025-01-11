Ёлки, ярмарки, гирлянды, украшенные набережные, площади и мосты — как увидеть предновогодний Петербург во всей красе и ничего не пропустить? Удобнее и теплее — из окна автобуса.
Мы составили оптимальный маршрут по праздничному городу, чтобы вы поймали новогоднее настроение, оставили на память яркие фото и, самое главное, не замёрзли.
Описание экскурсии
- Экскурсия начнётся на Дворцовой площади, где установлена главная ёлка города
- Мы проедем по Дворцовой набережной, откуда видны богато украшенные Дворцовый и Троицкий мосты
- Свернём в Мраморный переулок и проследуем вдоль Марсова поля
- Проедем по нарядной набережной реки Фонтанки и, конечно же, посмотрим на Невский проспект
- Остановимся на площади Островского и совершим небольшую пешеходную прогулку к фантастическим витринам Елисеевского универмага
- Познакомимся с рождественской ярмаркой на Манежной площади
- Увидим сверкающий Гостиный двор и красивое здание универмага на Красном мосту.
- Закончим экскурсию на Дворцовой площади, где пожелаем друг другу хорошего настроения и всех благ в Новом году
На экскурсии вы узнаете:
- какое значение имели Рождество и Новый год в царское время
- где проводились народные гуляния
- как изменилась жизнь в советском Ленинграде
- как маленькие ленинградцы ждали чуда и Деда Мороза в блокадный период
- что ставили на праздничный стол в годы войны
- где в современном Петербурге лучшие катки и ярмарки
Организационные детали
- В морозную погоду мы проводим больше времени в тёплом автобусе и меньше на холодном воздухе, сокращаем пешие прогулки и предлагаем гостям фотопаузы по желанию
- Можем организовать экскурсию в индивидуальном порядке. Подробности уточняйте в личной переписке
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2500 ₽
|Дети до 7 лет
|1900 ₽
|Пенсионеры
|2300 ₽
|Школьники
|2100 ₽
|Студенты
|2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 16923 туристов
Дорогие путешественники! Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Л
Лариса
11 янв 2025
Немного прохладно было в автобусе.
Е
Елена
8 янв 2025
Экскурсия очень понравилась,экскурсовод Яна очень интересно рассказывала. Было время пройтись пешком,пофотографироваться. Узнали многое о русских традициях празднования Нового Года и Рождества. Очень нужная экскурсия! Такой красивый праздничный город! Спасибо огромное водителю Александру за профессионализм. Спасибо оганизаторам! Мы провели незабываемое время,получили мног эмоций. Всех благодарим и поздравляем с наступившими праздниками!
А
Алексей
2 янв 2025
Все прошло просто замечательно!!!
