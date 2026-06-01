Это светская (а не паломническая!) экскурсия про архитектуру, инженерную мысль, символику и устройство храмов — понятным и живым языком.
Вы не просто посмотрите на известные соборы и церкви Петербурга, а научитесь
Вы не просто посмотрите на известные соборы и церкви Петербурга, а научитесь
Описание экскурсии
- Мы увидим Смольный собор — один из главных шедевров барокко Франческо Растрелли. Поговорим о том, как европейская архитектура соединялась с русской традицией и почему этот собор считается вершиной елизаветинского Петербурга.
- Осмотрим Владимирский собор — храм имперского величия России. Здесь разберём устройство классического православного храма, поговорим о колокольнях, композиции храмов и морской символике.
- Отдельной частью маршрута станет Фёдоровский Государев собор, построенный в память о 300-летии Дома Романовых, — один из главных памятников неорусского стиля начала XX века. Именно здесь особенно хорошо видно обращение к древнерусской архитектуре и попытку создать «новый русский храм».
- Также мы посетим Успенскую церковь на Васильевском острове — выдающийся пример поздней церковной архитектуры Российской империи, и Знаменскую церковь — ключевой памятник неорусского стиля в Петербурге.
Вы узнаете:
- Как развивалась храмовая архитектура в России.
- Чем отличаются барокко, классицизм, русский стиль и модерн.
- Как устроен православный храм.
- Что такое неф, апсида, барабан, закомара и иконостас.
- Как «читать» церковь с архитектурной точки зрения.
- Почему купола имеют разную форму.
- Как менялись церковные каноны.
- Инженерные особенности больших соборов.
- Почему храм был главным архитектурным объектом любой эпохи.
А ещё
- Во время экскурсии вы научитесь понимать архитектуру через храмовое строительство — от планировки и пропорций до символики и инженерных решений.
- Я покажу, как по внешнему виду определить эпоху постройки, объясню, почему древнерусские храмы так отличаются от петербургских соборов, и расскажу, как архитекторы экспериментировали с формами, оставаясь в рамках церковной традиции.
- Это экскурсия, после которой храмы Петербурга перестанут быть «просто красивыми зданиями» и превратятся в понятную архитектурную систему.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле VW Polo, есть детский бустер.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Чернышевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 277 туристов
Живу в Санкт-Петербурге с рождения и профессионально изучаю его историю и культурное наследие. Я аккредитованный экскурсовод при Правительстве Санкт-Петербурга, дважды становился чемпионом города по краеведению. Имею более 10 аттестаций в
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