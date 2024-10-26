читать дальше

в котором в последствии похоронят его сына, великого полководца Михаила Кутузова. Что в Никольском Морском соборе есть икона Николая Чудотворца, подарок из Греции, а частичку мощей подарили в знак того, что собор не прекращал работать всю блокаду и до 2000 года он был кафедральным. Что во Владимирском - есть смотровая площадка, но 212 ступеней надо преодолеть. И ещё очень-очень много интересного. Спасибо за это нашему гиду Наталье.