На маленьком пространстве Петербурга между троицей его знаменитых храмов сосредоточены шедевры мировой архитектуры.
Мы успеем увидеть многое: дом Зингера и дом Пиковой дамы, Строгановский дворец, гостиницы «Астория» и «Англетер», Синий мост, валькирий и крылатых львов. Возле каждой из этих локаций нам будет, о чём поговорить.
Мы успеем увидеть многое: дом Зингера и дом Пиковой дамы, Строгановский дворец, гостиницы «Астория» и «Англетер», Синий мост, валькирий и крылатых львов. Возле каждой из этих локаций нам будет, о чём поговорить.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Мы полюбуемся:
- главным проспектом города — Невским
- удивительным храмом Спас на Крови на канале Грибоедова
- строгой красотой Казанского собора (снаружи и внутри)
- необычной архитектурой дома Зингера — главного книжного Санкт-Петербурга
- золотыми крылатыми грифонами у Банковского моста
- одним из самых роскошных дворцов эпохи барокко — Строгановским
- таинственным домом, где жила пушкинская Пиковая дама
- Исаакиевским собором и архитектурой вокруг него: гостиницами «Астория» и «Англетер», Мариинским дворцом, Синим мостом с водомерным столбом, показывающим уровень наводнения
Вы узнаете:
- откуда взялись крылатые львы и почему их называют химерами
- где находится памятник М. И. Кутузову и покоится его прах
- в каких местах обитают валькирии и для чего им швейная машинка
- где и как жили рабочие, строившие корабли Адмиралтейства
- почему в Петербурге цветные мосты
- какой легендой окутан Исаакиевский собор
- кто любил останавливаться в гостинице «Астория» и какое событие должно было праздноваться там в 1941 году
и многое другое!
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ст. метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4490 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
26 окт 2024
Огромная благодарность за профессиональную организацию экскурсии. Отдельное спасибо нашему гиду Элеонора, которая нашла подход к нашим 10-летним детям и увлекла их своими непренуждёнными рассказами. Время пролетело незаметно. Обязательно вернёмся еще.
М
Мария
24 окт 2024
Экскурсия подойдёт всем, понравилась архитектура и рассказ гида.
Наталья
8 окт 2024
Замечательная экскурсия!!! Всем рекомендую. Была потрясена информацией, что военный инженер Илларион Голенищев Кутузов, который является инженером Казанского моста и представить себе не мог, что рядом с этим мостом построят собор
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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