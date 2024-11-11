Из центра Петербурга, на однопалубном теплоходе вы проплывёте вдоль набережных и парковых ансамблей Петроградского, Аптекарского, Крестовского, Елагина и Каменного островов. Насладитесь видами, которые недоступны во время пеших прогулок. И послушаете интересные факты, которые аудиогид расскажет о городе.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Описание водной прогулки
Маршрут
Медный всадник — Петропавловская крепость — крейсер «Аврора» — Зенит Арена — Медный всадник
Теплоход пройдёт по Неве и через её дельту приблизится к Финскому заливу. Вы полюбуетесь как парадной частью исторического центра, так и современными и природными объектами города. А аудиогид расскажет об архитектуре, мостах, особенностях и интересных фактах развития городской инфраструктуры.
Организационные детали
- Маршрут может быть изменён в связи с погодными условиями или перекрытием акваторий
- На теплоход можно проносить любые напитки, кроме алкогольных
- Дополнительные расходы по желанию: мини-бар — на выбор, пледы — 400 ₽
- Продажа билетов на рейс закрывается за час до начала прогулки
- Посадка начинается за 30 минут до отплытия
в будние дни в 12:00, 14:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1 000 ₽
|Льготный
|900 ₽
|Дети (3-11 лет)
|700 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Медного всадника
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 12:00, 14:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 464 туристов
Наши приоритеты — предоставление качественных услуг и максимальное удовлетворение клиента. Для этого мы неустанно работаем над повышением качества. В частности, постоянно поддерживаем превосходное состояние наших судов и средств безопасности. Наш персонал обладает высокой квалификацией. Всё это в совокупности делает ваше пребывание на борту наших судов комфортным и безопасным. Добро пожаловать на борт!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
11 ноя 2024
Выбрал именно это время года для прогулки, т. к. была непогода т хотелось почувствовать немного стихии находясь на воде, пройти маршрутом, которым ходили суда Петровских времён.
Судно было почти пустым, на
Судно было почти пустым, на
В
Вадим
28 окт 2024
Отличная экскурсия к Финскому заливу, и центр увидел и новую современную часть города
Все было хорошо)))
Все было хорошо)))
А
Александра
24 окт 2024
Отличная экскурсия, нам очень понравилось - не смотря на погоду.
Прекрасный маршрут.
Рекомендую
Прекрасный маршрут.
Рекомендую
А
Алина
23 окт 2024
Первый раз приехала в Петербург и мечтала прокатиться на кораблике. Перед экскурсией переживала, так как уже не лето и на улице немного прохладно. Но когда зашла на теплоход очень обрадовалась,
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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