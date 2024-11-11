Забытые острова Петербурга - на теплоходной прогулке

Живописная водная экскурсия с рассказами аудиогида о мостах, архитектуре и городе в целом
Из центра Петербурга, на однопалубном теплоходе вы проплывёте вдоль набережных и парковых ансамблей Петроградского, Аптекарского, Крестовского, Елагина и Каменного островов. Насладитесь видами, которые недоступны во время пеших прогулок. И послушаете интересные факты, которые аудиогид расскажет о городе.
5
4 отзыва
Забытые острова Петербурга - на теплоходной прогулке
Забытые острова Петербурга - на теплоходной прогулке
Забытые острова Петербурга - на теплоходной прогулке
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

Описание водной прогулки

Маршрут

Медный всадник — Петропавловская крепость — крейсер «Аврора» — Зенит Арена — Медный всадник

Теплоход пройдёт по Неве и через её дельту приблизится к Финскому заливу. Вы полюбуетесь как парадной частью исторического центра, так и современными и природными объектами города. А аудиогид расскажет об архитектуре, мостах, особенностях и интересных фактах развития городской инфраструктуры.

Организационные детали

  • Маршрут может быть изменён в связи с погодными условиями или перекрытием акваторий
  • На теплоход можно проносить любые напитки, кроме алкогольных
  • Дополнительные расходы по желанию: мини-бар — на выбор, пледы — 400 ₽
  • Продажа билетов на рейс закрывается за час до начала прогулки
  • Посадка начинается за 30 минут до отплытия

в будние дни в 12:00, 14:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый1 000 ₽
Льготный900 ₽
Дети (3-11 лет)700 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Медного всадника
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 12:00, 14:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
И
11 ноя 2024
Выбрал именно это время года для прогулки, т. к. была непогода т хотелось почувствовать немного стихии находясь на воде, пройти маршрутом, которым ходили суда Петровских времён.

Судно было почти пустым, на
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палубе и внизу чисто. Спасательные жилеты под каждым столом. В баре, горячие чай кофе по приемлимой цене - в такую погоду самое то, чтобы согреться простояв на палубе в снегодождь. При этом у организатора отмеченно, что с собой можно любые напитки, кроме алкоголя.

Аудиогид работал по маршруту корректно, плавание продлилось гарантированные 1ч:45мин.
На тот момент организатор предлагал самую выгодную стоимость экскурсии, что не проявлялось ни в чем отрицательно.

Выбрал именно это время года для прогулки, т. к. была непогода т хотелось почувствовать немного стихииВыбрал именно это время года для прогулки, т. к. была непогода т хотелось почувствовать немного стихии
В
28 окт 2024
Отличная экскурсия к Финскому заливу, и центр увидел и новую современную часть города
Все было хорошо)))
А
24 окт 2024
Отличная экскурсия, нам очень понравилось - не смотря на погоду.
Прекрасный маршрут.
Рекомендую
А
23 окт 2024
Первый раз приехала в Петербург и мечтала прокатиться на кораблике. Перед экскурсией переживала, так как уже не лето и на улице немного прохладно. Но когда зашла на теплоход очень обрадовалась,
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в закрытой палубе было тепло и можно было купить горячий чай и другие напитки. Мне повезло и дождя не было, поэтому я иногда выходила на открытую палубу, там всё оборудовано комфортно и везде чисто.
Маршрут интересный, мне хотелось посмотреть именно Крестовский, так как в центре уже везде прогулялась, узнала много нового.

Отдельно хочется поблагодарить организатора Михаила, он всегда был на связи и общался со мной очень вежливо, сразу помог найти место отправления.
Большое спасибо!

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