Когда-то здесь молились на финском, а сейчас в действующих храмах звучат православные молитвы.
Вы осмотрите деревянные святыни, сможете пообщаться с настоятелями и услышать личные истории о возрождении церквей.
На лесных тропинках насладитесь уединением, а у священных камней Ладоги узнаете, как менялись духовные традиции этих земель.
Вы осмотрите деревянные святыни, сможете пообщаться с настоятелями и услышать личные истории о возрождении церквей.
На лесных тропинках насладитесь уединением, а у священных камней Ладоги узнаете, как менялись духовные традиции этих земель.
Описание экскурсии
- 9:00 — сбор группы и выезд.
- 10:00–10:45 — Храм преподобного Серафима Саровского (Песочный). Осмотрим святыню, построенную в традиционном стиле с шатровой колокольней и изящной резьбой — пример современного деревянного зодчества.
- 11:15–12:00 — Храм святых благоверных князей Бориса и Глеба (Агалатово), возведённый в память погибшим в Афганистане.
- 12:30–13:30 — Храм во имя Всех Русских Святых (Сосново), архитектура которого напоминает северные церкви.
- 14:00–15:30 — обед и прогулка в районе посёлка Васильево. Увидим живописные берега реки Вуоксы и пройдём по лесным тропкам, будет возможность отдохнуть и перекусить в кафе.
- 15:45–16:45 — Храм апостола Андрея Первозванного (Васильево), стоящий на крошечном каменном островке посреди реки Вуоксы. Место издавна считалось сакральным, а добраться до храма можно только по деревянному мостику, что создаёт ощущение уединённости и отрешённости от мира.
- 17:00–18:00 — Ладожское озеро, Конь‑камень и Святая гора. Увидим валун — древний культовый объект финно‑угорских племён. Местные верят, что если загадать желание, коснувшись его, оно сбудется. Полюбуемся Ладогой с возвышенности.
- 19:00 — возвращение в Санкт‑Петербург.
Вы узнаете:
- как русские традиции укоренялись на землях Карельского перешейка.
- как разные храмы вписаны в ландшафт и почему именно дерево стало главным строительным материалом этих мест.
- как древние верования переплелись с христианскими традициями у берегов Ладоги.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автобусе.
- Дополнительные расходы (по желанию) — обед.
- С собой нужно иметь полис обязательного медицинского страхования.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Озерки»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 100 туристов
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Деревянное зодчество Карельского перешейка - из Санкт-Петербурга к святыням»
Групповая
Чудотворные святыни Петербурга
Увидеть бессмертные шедевры зодчества и чудотворные места в группе до 50 человек
Начало: Напротив Московского вокзала
Расписание: во вторник и воскресенье в 12:30
31 мая в 12:30
2 июн в 12:30
1070 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В древний Тихвин и Старую Ладогу из Санкт-Петербурга
Зайти в старинные монастыри, посетить первую столицу Руси и увидеть знаковые места по пути
Начало: У метро «Улица Дыбенко»
29 мая в 07:00
30 мая в 07:00
36 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Завтра в 12:30
30 мая в 12:30
1350 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Святые места Санкт-Петербурга
Побывать в соборах и церквях с гидом, для которого храм - неотъемлемая часть жизни
Начало: У станции метро Гостиный двор
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
2950 ₽ за человека