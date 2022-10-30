Семейная экскурсия-квест по Павловскому парку

Погрузиться в мир природной идиллии, задушевной красоты и аристократической простоты

От Петергофа и Царского Села Павловск выгодно отличается вкусом и элегантностью.

Его ландшафтный парк, один из лучших в Европе, дарит особое эстетическое удовольствие и прекрасно подходит для семейного отдыха. На прогулке вы соберете ожерелье из жемчужин архитектуры, скульптуры, паркостроения. А интерактивный формат с творческими заданиями сделают ее интересной и взрослым, и детям.
Семейная экскурсия-квест по Павловскому парку
Семейная экскурсия-квест по Павловскому парку
Семейная экскурсия-квест по Павловскому парку
Семейная экскурсия-квест по Павловскому парку
Семейная экскурсия-квест по Павловскому парку
Семейная экскурсия-квест по Павловскому парку
Семейная экскурсия-квест по Павловскому парку
Семейная экскурсия-квест по Павловскому парку
Семейная экскурсия-квест по Павловскому парку
Семейная экскурсия-квест по Павловскому парку
Семейная экскурсия-квест по Павловскому парку
Семейная экскурсия-квест по Павловскому парку
Ближайшие даты:
30
окт
31
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ноя
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Описание

Что вас ожидает

Квест «В поисках жемчужного ожерелья»

От Театральных ворот парка мы сразу отправимся в «Сад для игр», где вы попробуете себя в роли артистов придворного театра. Затем пойдем искать статуи «Мир» и «Правосудие»; «следы» владельцев загородной резиденции на фасаде дворца; царство Флоры, в котором укрылись «Три грации»; Бога солнца и искусства; «берлогово» кентавров и львов. А в финале экскурсии возле Храма дружбы вас ждут сюрпризы и подарки.

Будут загадки, ребусы, кроссворды, стихи, музыка, а еще…

  • Лотерея — любимое развлечение, которое устраивала сама хозяйка резиденции Мария Фёдоровна.
  • Игра «Что? Где? Когда? в истории Павловска».
  • «Чудо Павловска», которое смутило даже животных.
  • Познавательный и романтичный рассказ о дружбе Аполлона и Славянки, о том, как стихия помогла создать один из архитектурных шедевров парка.
  • Привал с беседой о владельцах и архитекторах Павловска.
  • Пленэр. Вы ощутите себя художниками, создавая прекрасный пейзаж с видами парка, и узнаете, как П. Гонзаго создавал парк, используя два ведра с краской.
  • Ритуал на исполнение желания у «Урны судьбы» в Семейной роще.
  • Мастер-класс по изготовлению ожерелья ручной работы.
  • Подарок от тайного друга.

Идеальные выходные в Павловске. Рекомендации для дальнейшего самостоятельного отдыха

После прогулки вы сможете пообедать на территории парка в Молочном домике, где когда-то был настоящий коровник. А затем обязательно стоит посетить Павловский дворец, напоминающий итальянскую виллу и русскую дворянскую усадьбу. В его залах представлены подлинные произведения искусства. И это не все. Стоит взять велосипеды (территория парка около 600 га), чтобы увидеть Сильвию, Остров любви, Розовый павильон, Мавзолей «Супругу-благодетелю» и «Конец света» своими глазами. Кроме того, можно остановиться на ночлег в Бастионе императора Павла — замке БИП. Это редкое сочетание подлинной архитектуры и утонченной современной роскоши.

Организационные детали

  • В Павловск вам нужно добраться самостоятельно
  • У нас разработано несколько вариантов программы для детей всех возрастов
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей и парк — 600 руб. и 100 руб. /человека, дети до 16 лет бесплатно

Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Павловском парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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