Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Квест «В поисках жемчужного ожерелья»
От Театральных ворот парка мы сразу отправимся в «Сад для игр», где вы попробуете себя в роли артистов придворного театра. Затем пойдем искать статуи «Мир» и «Правосудие»; «следы» владельцев загородной резиденции на фасаде дворца; царство Флоры, в котором укрылись «Три грации»; Бога солнца и искусства; «берлогово» кентавров и львов. А в финале экскурсии возле Храма дружбы вас ждут сюрпризы и подарки.
Будут загадки, ребусы, кроссворды, стихи, музыка, а еще…
Лотерея — любимое развлечение, которое устраивала сама хозяйка резиденции Мария Фёдоровна.
Игра «Что? Где? Когда? в истории Павловска».
«Чудо Павловска», которое смутило даже животных.
Познавательный и романтичный рассказ о дружбе Аполлона и Славянки, о том, как стихия помогла создать один из архитектурных шедевров парка.
Привал с беседой о владельцах и архитекторах Павловска.
Пленэр. Вы ощутите себя художниками, создавая прекрасный пейзаж с видами парка, и узнаете, как П. Гонзаго создавал парк, используя два ведра с краской.
Ритуал на исполнение желания у «Урны судьбы» в Семейной роще.
Мастер-класс по изготовлению ожерелья ручной работы.
Подарок от тайного друга.
Идеальные выходные в Павловске. Рекомендации для дальнейшего самостоятельного отдыха
После прогулки вы сможете пообедать на территории парка в Молочном домике, где когда-то был настоящий коровник. А затем обязательно стоит посетить Павловский дворец, напоминающий итальянскую виллу и русскую дворянскую усадьбу. В его залах представлены подлинные произведения искусства. И это не все. Стоит взять велосипеды (территория парка около 600 га), чтобы увидеть Сильвию, Остров любви, Розовый павильон, Мавзолей «Супругу-благодетелю» и «Конец света» своими глазами. Кроме того, можно остановиться на ночлег в Бастионе императора Павла — замке БИП. Это редкое сочетание подлинной архитектуры и утонченной современной роскоши.
Организационные детали
В Павловск вам нужно добраться самостоятельно
У нас разработано несколько вариантов программы для детей всех возрастов
Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей и парк — 600 руб. и 100 руб. /человека, дети до 16 лет бесплатно
Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Павловском парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели 1737 экскурсий для 3848 туристов
Приветствую вас и буду рада знакомству! О себе: 47 лет, педагог-психолог со стажем, экскурсовод с аккредитацией и с любовью к туристам и своей работе. Активно работаю со школьными группами и с индивидуальными туристами с детьми. Согласитесь, ведь вам очень важно, чтобы было интересно вашим детям. Все мои программы интерактивные: с конкурсами, викторинами, музыкой и песнями. И взрослые, и дети будут познавать историю и знакомиться с местностью через игру и творческие задания.
До встречи!