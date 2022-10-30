От Петергофа и Царского Села Павловск выгодно отличается вкусом и элегантностью. Его ландшафтный парк, один из лучших в Европе, дарит особое эстетическое удовольствие и прекрасно подходит для семейного отдыха. На прогулке вы соберете ожерелье из жемчужин архитектуры, скульптуры, паркостроения. А интерактивный формат с творческими заданиями сделают ее интересной и взрослым, и детям.

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Описание

Что вас ожидает

Квест «В поисках жемчужного ожерелья»

От Театральных ворот парка мы сразу отправимся в «Сад для игр», где вы попробуете себя в роли артистов придворного театра. Затем пойдем искать статуи «Мир» и «Правосудие»; «следы» владельцев загородной резиденции на фасаде дворца; царство Флоры, в котором укрылись «Три грации»; Бога солнца и искусства; «берлогово» кентавров и львов. А в финале экскурсии возле Храма дружбы вас ждут сюрпризы и подарки.

Будут загадки, ребусы, кроссворды, стихи, музыка, а еще…

Лотерея — любимое развлечение, которое устраивала сама хозяйка резиденции Мария Фёдоровна.

Игра «Что? Где? Когда? в истории Павловска».

«Чудо Павловска», которое смутило даже животных.

Познавательный и романтичный рассказ о дружбе Аполлона и Славянки, о том, как стихия помогла создать один из архитектурных шедевров парка.

Привал с беседой о владельцах и архитекторах Павловска.

Пленэр. Вы ощутите себя художниками, создавая прекрасный пейзаж с видами парка, и узнаете, как П. Гонзаго создавал парк, используя два ведра с краской.

Ритуал на исполнение желания у «Урны судьбы» в Семейной роще.

Мастер-класс по изготовлению ожерелья ручной работы.

Подарок от тайного друга.

Идеальные выходные в Павловске. Рекомендации для дальнейшего самостоятельного отдыха

После прогулки вы сможете пообедать на территории парка в Молочном домике, где когда-то был настоящий коровник. А затем обязательно стоит посетить Павловский дворец, напоминающий итальянскую виллу и русскую дворянскую усадьбу. В его залах представлены подлинные произведения искусства. И это не все. Стоит взять велосипеды (территория парка около 600 га), чтобы увидеть Сильвию, Остров любви, Розовый павильон, Мавзолей «Супругу-благодетелю» и «Конец света» своими глазами. Кроме того, можно остановиться на ночлег в Бастионе императора Павла — замке БИП. Это редкое сочетание подлинной архитектуры и утонченной современной роскоши.

Организационные детали

В Павловск вам нужно добраться самостоятельно

У нас разработано несколько вариантов программы для детей всех возрастов

Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей и парк — 600 руб. и 100 руб. /человека, дети до 16 лет бесплатно

Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.