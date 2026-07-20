От Театральных ворот парка мы сразу отправимся в «Сад для игр», где вы попробуете себя в роли артистов придворного театра. Затем пойдем искать статуи «Мир» и «Правосудие»; «следы» владельцев загородной резиденции на фасаде дворца; царство Флоры, в котором укрылись «Три грации»; Бога солнца и искусства; «берлогово» кентавров и львов. А в финале экскурсии возле Храма дружбы вас ждут сюрпризы и подарки.
Будут загадки, ребусы, кроссворды, стихи, музыка, а еще…
Лотерея — любимое развлечение, которое устраивала сама хозяйка резиденции.
Игра «Что? Где? Когда?» в истории Павловска».
«Чудо», которое смутило даже животных.
Познавательный и романтичный рассказ о том, как стихия помогла создать один из архитектурных шедевров парка.
Привал с беседой о владельцах и архитекторах Павловска.
Пленэр. Вы ощутите себя художниками, создавая прекрасный пейзаж с видами парка, и узнаете, как П. Гонзаго создавал парк, используя два ведра с краской.
Ритуал на исполнение желания в Семейной роще.
Мастер-класс по изготовлению ожерелья ручной работы.
Идеальные выходные в Павловске. Рекомендации для дальнейшего самостоятельного отдыха
После прогулки вы сможете пообедать на территории парка в Молочном домике, где когда-то был настоящий коровник. А затем обязательно стоит посетить Павловский дворец, напоминающий итальянскую виллу и русскую дворянскую усадьбу. В его залах представлены подлинные произведения искусства. И это не все. Стоит взять велосипеды (территория парка около 600 га), чтобы увидеть Сильвию, Остров любви, Розовый павильон, Мавзолей «Супругу-благодетелю» и «Конец света» своими глазами. Кроме того, можно остановиться на ночлег в Бастионе императора Павла — замке БИП. Это редкое сочетание подлинной архитектуры и утонченной современной роскоши.
Организационные детали
В Павловск вам нужно добраться самостоятельно
У нас разработано несколько вариантов программы для детей всех возрастов
Можем провести экскурсию для школьных классов — от 500 ₽ с чел. Взрослым бесплатно
Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей и парк — 600 ₽ и 100 ₽ за чел., дети до 16 лет бесплатно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Павловском парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 8340 туристов
Приветствую вас и буду рада знакомству! О себе: педагог-психолог со стажем, гид с аккредитацией и с любовью к путешественникам и своей работе.
Моя команда активно работает со школьными группами и с читать дальшеуменьшить
индивидуальными туристами с детьми. Согласитесь, ведь вам очень важно, чтобы было интересно вашим детям. Все наши программы интерактивные: с конкурсами, викторинами, музыкой и песнями. И взрослые, и дети будут познавать историю и знакомиться с местностью через игру и творческие задания.
До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
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Евгений
Большое спасибо Людмила за прекрасную экскурсию! Точнее не экскурсию, а удивительное и разнообразное путешествие в мир Павловского парка. Где было переплетение рассказов, игр, викторин и даже мастер-классов (на фото один из них). Людмиле удалось вовлечь в это действо всю нашу большую семью. Однозначно рекомендую, надеемся на дальнейшие встречи!!
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Ирина
Очень приятная, расширяющая кругозор экскурсия для детей и взрослых. Людмила заранее все обсудила с нами по телефону, всегда была на связи, заботливо опекала. Очень тронуты, Людмила, спасибо! Людмила показала нам читать дальшеуменьшить
все самые красивые уголки Павловского парка. Его успели убрать после урагана, место очень красивое. Квест был скорее на знание древнегреческой мифологии, совсем непростой для детей, но сын справился со всеми заданиями и получил кучу призов-сувениров. Нам очень повезло - в этот день проходил фестиваль цветов "Императорский букет". Людмила нас заранее предупредила об этом. Повсюду были симпатичные, ароматные и соблазнительные фотозоны. Музыка на сцене и в тени деревьев поддерживала атмосферу праздника. Ярмарка с вкусняшками и сувенирами вдобавок. Попали на экскурсию во Дворец, очень интересную на 1 час. Замечательная познавательная прогулка у нас получилась в прекрасной компании Людмилы. Хочется сюда вернуться, чтобы теперь неспеша покататься по парку на великах. Там есть свой прокат. Довольно бюджетный.
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Е
Екатерина
Очень понравилась экскурсия,намного лучше,чем организованная,детям интересно,очень много подробностей.
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Е
Елена
Экскурсия организовывалась для двух девочек, Понравилось, что девочки с интересом слушали и отвечалли на вопросы и задания. Спасибо Татьяне за интересную прогулку
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Мария
Нашу экскурсию проводила Татьяна😍 Это был просто чудесный день! Вся наша компания в восторге от экскурсии! Татьяна очень приятный в общении человек. Увлекла нас интересными рассказами о Павловском парке, его судьбе, читать дальшеуменьшить
судьбе его владельцев. . было так много интересных подробностей, которые добавляли экскурсии индивидуальности. Многие из нас были впервые на экскурсии подобного плана и им очень понравилось! Я часто бываю в Павловском парке, очень его люблю, но сегодня Татьяна показала мне его с исторического ракурса и он поселился в моем сердце навсегда! Спасибо, Татьяна, за эту чудесную прогулку!
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Наталья
Прекрасная экскурсия. Наш гид Татьяна, влюблена в Павловск и нам помогла полюбить эти просторы с восхитительными видами и интересной историей. Даже подростки (14 и 15 лет) были вовлечены и заинтересовались, что к сожалению не свойственно современной молодежи. Татьяна очень приятный и располагающий экскурсовод. Спасибо за Ваш труд!
+2
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