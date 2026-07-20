Исследуйте Павловский парк новым способом - примите участие в увлекательной квест-экскурсии «Семейная экскурсия-квест по Павловскому парку». Окунитесь в мир приключений, разгадывая загадки и ребусы, воссоздавая исторические моменты и наслаждаясь архитектурной гармонией. Помимо уникальной игровой программы, вас ждут творческие мастер-классы, ритуалы и пленэр в окружении живописных пейзажей. Завершите свой день в Павловске посещением Павловского дворца или расслабьтесь в уютных уголках местных ресторанов

Описание квеста

Квест «В поисках жемчужного ожерелья»

От Театральных ворот парка мы сразу отправимся в «Сад для игр», где вы попробуете себя в роли артистов придворного театра. Затем пойдем искать статуи «Мир» и «Правосудие»; «следы» владельцев загородной резиденции на фасаде дворца; царство Флоры, в котором укрылись «Три грации»; Бога солнца и искусства; «берлогово» кентавров и львов. А в финале экскурсии возле Храма дружбы вас ждут сюрпризы и подарки.

Будут загадки, ребусы, кроссворды, стихи, музыка, а еще…

Лотерея — любимое развлечение, которое устраивала сама хозяйка резиденции.

Игра «Что? Где? Когда?» в истории Павловска».

«Чудо», которое смутило даже животных.

Познавательный и романтичный рассказ о том, как стихия помогла создать один из архитектурных шедевров парка.

Привал с беседой о владельцах и архитекторах Павловска.

Пленэр. Вы ощутите себя художниками, создавая прекрасный пейзаж с видами парка, и узнаете, как П. Гонзаго создавал парк, используя два ведра с краской.

Ритуал на исполнение желания в Семейной роще.

Мастер-класс по изготовлению ожерелья ручной работы.

Идеальные выходные в Павловске. Рекомендации для дальнейшего самостоятельного отдыха

После прогулки вы сможете пообедать на территории парка в Молочном домике, где когда-то был настоящий коровник. А затем обязательно стоит посетить Павловский дворец, напоминающий итальянскую виллу и русскую дворянскую усадьбу. В его залах представлены подлинные произведения искусства. И это не все. Стоит взять велосипеды (территория парка около 600 га), чтобы увидеть Сильвию, Остров любви, Розовый павильон, Мавзолей «Супругу-благодетелю» и «Конец света» своими глазами. Кроме того, можно остановиться на ночлег в Бастионе императора Павла — замке БИП. Это редкое сочетание подлинной архитектуры и утонченной современной роскоши.

Организационные детали