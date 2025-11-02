Представьте, что вы иностранные послы и направляетесь на приём к русскому царю.
Парадные залы дворца расскажут о природных богатствах, сильной армии и славной истории великой империи.
А ещё вы узнаете об обитателях Зимнего, велосипедных гонках во дворце и множестве других любопытных фактов. Экскурсия идеально подойдёт для первого знакомства с Эрмитажем.
Описание экскурсии
- Дворцовая площадь — главная в столице Российской империи. Вы узнаете, кто и для кого строил дворец
- Большой двор Зимнего — разберётесь, как царский дом превратился в кошкин
- Парадная лестница — на ней вы вообразите себя иностранными послами или героями фильма «Ночь перед Рождеством»
- Аванзал — вы полюбуетесь царским видом из окна и вспомните, почему у Данилы-мастера не вышел каменный цветок
- Большой Фельдмаршальский зал — здесь начался пожар, который практически уничтожил Зимний дворец в 19 веке. Вы выясните, как это случилось
- Петровский зал — научитесь «смотреть картину» и расшифруете вензель Петра I
- Гербовый зал — раскроете, для чего он использовался. И чтобы пройти дальше, вам предстоит разгадать ребус и решить математическую задачу
- Военная галерея 1812 года — 332 портрета и 12 интригующе пустых рам
- Большой Георгиевский зал, он же Большой Тронный. Вы представите себе церемониал приёма важных гостей
Вы узнаете:
- кто сегодня населяет Зимний дворец
- как звали любимую лошадь Петра I
- где задумчиво бродил Александр Пушкин
- где царские дети гоняли на велосипедах
- почему Святого Георгия изображают с драконом, а Петра Великого — с богиней Афиной
- и многое другое!
Организационные детали
- Программа не предполагает сопровождения гида. Для получения бота вам необходим аккаунт в Телеграме, установленное на смартфон приложение и доступ в интернет
- После бронирования мы пришлём вам инструкцию, как оплатить оставшуюся сумму и начать экскурсию. Обратите внимание: доплату нужно перевести организатору не менее, чем за 12 часов до начала прогулки
- Стоимость указана за доступ на 1 устройстве. Если вы хотите, чтобы у каждого участника был доступ к материалам, то подключение каждого следующего устройства будет стоить 300 ₽
- Билеты в музей вам нужно купить самостоятельно на официальном сайте Эрмитажа. Выбирайте билеты в Главный музейный комплекс, вход со стороны Иорданской лестницы
- Рекомендуем приехать на Дворцовую площадь минут за 30 до времени, указанного в билете
- Чтобы не нарушать правила поведения в музее, обязательно возьмите с собой наушники
- После прохождения маршрута бот останется с вами навсегда — и вы сможете повторить экскурсию сколько угодно раз в любое удобное для вас время
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аделина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 8994 туристов
Параллельно с учёбой в педагогическом вузе окончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом — куда пойти с ребёнком…
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
2 ноя 2025
Очень понравилось! Это не просто аудиогид, это полноценная экскурсия, как будто гуляешь с экскурсоводом. Бот присылает не только аудио, но и картинки, задания, загадки. Будет интересно и детям, и взрослым!
М
Мария
26 окт 2025
Сразу скажу, зависит от детей и их музейного опыта. Я сама в Эрмитаже в 3 раз. Дети (двое по 11 и один 15 лет, мальчики) - в первый раз.
Мне было
Мне было
К
Кирилл
12 окт 2025
Нам очень понравилась прогулка по Эрмитажу с ботом-экскурсоводом! Это совсем не похоже на аудиогиды, которые выдают в музеях. Здесь рассказ живой, вовлекающий, связанный единой историей, в которой мы участвовали в
