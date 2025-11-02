читать дальше

интересно послушать рассказ гида. Но дети у меня не музейные, от слова совсем. Они больше спортивные. Им было не интересно. По началу я ещё пыталась с ними слушать или хотя бы рассказывать услышанное от автора, потом уже оставила это дело. И мы пошли своим маршрутом.

Экскурсия либо для взрослых, кто в первый раз в Эрмитаже, либо для детей подготовленных или любящих музеи и экскурсии.

Мое мнение - детям поколения альфа нужны примеры и сравнения с их культурой, персонажами их времени)



Удобно, что можно слушать в своем темпе, можно дома потом переслушать (что я потом и сделаю:) с детьми разберем моменты.