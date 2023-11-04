Санкт-Петербург богат не только дворцами, соборами и реками. Порой на проходной улице спрятан фонтан, который не видели даже местные, а за обычной калиткой скрывается красивейший дворик. Вы увидите малоизвестные и скрытые локации, узнаете их историю и откроете для себя новый Невский. И всё это — в формате увлекательного квеста!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Вы получите распечатанные на бумаге задания. Шаг за шагом будете проходить квест, отвечая на вопросы и отыскивая загаданную локацию. Я расскажу неожиданные факты о каждой точке и раскрою её секреты. Вам предстоит найти 15 достопримечательностей на Невском проспекте — и каждая вас удивит.

Организационные детали

Дети до 14 лет должны быть в сопровождении взрослых.