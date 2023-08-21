Прогуляться по центру Петербурга и разгадать его тайны в нескучном квесте
Санкт-Петербург богат не только дворцами, соборами и реками.
Порой на проходной улице спрятан фонтан, который не видели даже местные, а за обычной калиткой скрывается красивейший дворик. Вы увидите малоизвестные и скрытые локации, узнаете их историю и откроете для себя новый Невский. И всё это — в формате увлекательного квеста!
Порой на проходной улице спрятан фонтан, который не видели даже местные, а за обычной калиткой скрывается красивейший дворик. Вы увидите малоизвестные и скрытые локации, узнаете их историю и откроете для себя новый Невский. И всё это — в формате увлекательного квеста!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы получите распечатанные на бумаге задания. Шаг за шагом будете проходить квест, отвечая на вопросы и отыскивая загаданную локацию. Я расскажу неожиданные факты о каждой точке и раскрою её секреты. Вам предстоит найти 15 достопримечательностей на Невском проспекте — и каждая вас удивит.
Организационные детали
Дети до 14 лет должны быть в сопровождении взрослых.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Искусств
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаврил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 279 туристов
Я с 2011 года организую и провожу квесты в Санкт-Петербурге. Почему именно квесты? Потому что находить и открывать новые места самому гораздо интереснее, чем за руку с гидом! Разумеется, я буду вас сопровождать. Но это вы будете водить меня, а не я вас. Я только помогу, если загадки покажутся слишком сложными. У меня есть большое количество программ и маршрутов по всему Петербургу. Пишите, если у вас есть пожелания, и я обязательно подберу то, что подойдёт именно вам!
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