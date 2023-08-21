Квест-экскурсия «Обратная сторона Невского проспекта»

Прогуляться по центру Петербурга и разгадать его тайны в нескучном квесте

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Санкт-Петербург богат не только дворцами, соборами и реками.

Порой на проходной улице спрятан фонтан, который не видели даже местные, а за обычной калиткой скрывается красивейший дворик. Вы увидите малоизвестные и скрытые локации, узнаете их историю и откроете для себя новый Невский. И всё это — в формате увлекательного квеста!
Квест-экскурсия «Обратная сторона Невского проспекта»
Квест-экскурсия «Обратная сторона Невского проспекта»
Квест-экскурсия «Обратная сторона Невского проспекта»
Квест-экскурсия «Обратная сторона Невского проспекта»
Квест-экскурсия «Обратная сторона Невского проспекта»
Квест-экскурсия «Обратная сторона Невского проспекта»
Квест-экскурсия «Обратная сторона Невского проспекта»
Квест-экскурсия «Обратная сторона Невского проспекта»
Квест-экскурсия «Обратная сторона Невского проспекта»
Квест-экскурсия «Обратная сторона Невского проспекта»
Ближайшие даты:
21
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авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы получите распечатанные на бумаге задания. Шаг за шагом будете проходить квест, отвечая на вопросы и отыскивая загаданную локацию. Я расскажу неожиданные факты о каждой точке и раскрою её секреты. Вам предстоит найти 15 достопримечательностей на Невском проспекте — и каждая вас удивит.

Организационные детали

Дети до 14 лет должны быть в сопровождении взрослых.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Необычные
Ночные
Летние
Квесты
Невский проспект
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