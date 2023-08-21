Санкт-Петербург богат не только дворцами, соборами и реками. Порой на проходной улице спрятан фонтан, который не видели даже местные, а за обычной калиткой скрывается красивейший дворик. Вы увидите малоизвестные и скрытые локации, узнаете их историю и откроете для себя новый Невский. И всё это — в формате увлекательного квеста!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы получите распечатанные на бумаге задания. Шаг за шагом будете проходить квест, отвечая на вопросы и отыскивая загаданную локацию. Я расскажу неожиданные факты о каждой точке и раскрою её секреты. Вам предстоит найти 15 достопримечательностей на Невском проспекте — и каждая вас удивит.

Организационные детали

Дети до 14 лет должны быть в сопровождении взрослых.