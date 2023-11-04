Санкт-Петербург богат не только дворцами, соборами и реками.
Порой на проходной улице спрятан фонтан, который не видели даже местные, а за обычной калиткой скрывается красивейший дворик. Вы увидите малоизвестные и скрытые локации, узнаете их историю и откроете для себя новый Невский. И всё это — в формате увлекательного квеста!
Порой на проходной улице спрятан фонтан, который не видели даже местные, а за обычной калиткой скрывается красивейший дворик. Вы увидите малоизвестные и скрытые локации, узнаете их историю и откроете для себя новый Невский. И всё это — в формате увлекательного квеста!
Описание квеста
Вы получите распечатанные на бумаге задания. Шаг за шагом будете проходить квест, отвечая на вопросы и отыскивая загаданную локацию. Я расскажу неожиданные факты о каждой точке и раскрою её секреты. Вам предстоит найти 15 достопримечательностей на Невском проспекте — и каждая вас удивит.
Организационные детали
Дети до 14 лет должны быть в сопровождении взрослых.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаврил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 5.5 часов
Провёл экскурсии для 448 туристов
Я с 2011 года организую и провожу квесты в Санкт-Петербурге. Почему именно квесты? Потому что находить и открывать новые места самому гораздо интереснее, чем за руку с гидом! Разумеется, я
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Все отлично организовано и очень интересно спланировано. Спасибо большое за оригинальную подачу материала!
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Д
Ставлю 4 потому, что на самом деле это квест, а не экскурсия. Экскурсовод мало рассказывает, допускаю, что кому - то это даже нравится. Вопросы несложные.
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