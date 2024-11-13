Эта прогулка создана специально для семей с детьми. За 1,5 часа мы неспешно прогуляемся по двум красивым площадям Петербурга и рассмотрим их достопримечательности. Вы найдёте барельеф архитектора на Исаакиевском соборе. Познакомитесь с грозными львами, охраняющими особняк 19 века. И узнаете, почему конь Петра I поднялся на дыбы.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Анна Ваш гид в Санкт-Петербурге

Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30

Описание экскурсии

Исаакиевская площадь. Я расскажу, из чего сделаны стены Исаакиевского собора, а вы представите, как поднимали многотонные колонны.

Особняк Лобановых-Ростовских. Вы рассмотрите сторожевых львов и поразмышляете, для чего они тут поставлены.

Адмиралтейство. Здесь вам предстоит найти изображения Нептуна и тритонов.

Сенатская площадь. Вы рассмотрите памятник Петру I, а я объясню, что означает змея, и помогу разгадать надпись на постаменте.