Эта прогулка создана специально для семей с детьми.
За 1,5 часа мы неспешно прогуляемся по двум красивым площадям Петербурга и рассмотрим их достопримечательности. Вы найдёте барельеф архитектора на Исаакиевском соборе. Познакомитесь с грозными львами, охраняющими особняк 19 века. И узнаете, почему конь Петра I поднялся на дыбы.
За 1,5 часа мы неспешно прогуляемся по двум красивым площадям Петербурга и рассмотрим их достопримечательности. Вы найдёте барельеф архитектора на Исаакиевском соборе. Познакомитесь с грозными львами, охраняющими особняк 19 века. И узнаете, почему конь Петра I поднялся на дыбы.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30
Описание экскурсии
Исаакиевская площадь. Я расскажу, из чего сделаны стены Исаакиевского собора, а вы представите, как поднимали многотонные колонны.
Особняк Лобановых-Ростовских. Вы рассмотрите сторожевых львов и поразмышляете, для чего они тут поставлены.
Адмиралтейство. Здесь вам предстоит найти изображения Нептуна и тритонов.
Сенатская площадь. Вы рассмотрите памятник Петру I, а я объясню, что означает змея, и помогу разгадать надпись на постаменте.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 55 туристов
Меня зовут Анна. Я работаю гидом по Санкт-Петербургу с 2007 года. Вожу экскурсии на русском, французском, итальянском и английском языках. Люблю показывать свой город и рассказывать о судьбах владельцев дворцов.Задать вопрос
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