Гуляем по городу и обсуждаем его историю и архитектуру.
А ещё разгадываем загадки, заполняем дневник путешественника, собираем пазл, играем, рисуем мелками на асфальте и даже кормим знаменитых петербургских кошек! В самом конце — церемония награждения. Участники получат настоящие медали «За любовь к Петербургу». Будет познавательно и очень интересно!
А ещё разгадываем загадки, заполняем дневник путешественника, собираем пазл, играем, рисуем мелками на асфальте и даже кормим знаменитых петербургских кошек! В самом конце — церемония награждения. Участники получат настоящие медали «За любовь к Петербургу». Будет познавательно и очень интересно!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Площадь Искусств. Мы поговорим о Пушкине и почитаем его стихи. Расскажем про балерин. Вспомним самую знаменитую танцовщицу, чьим именем даже назвали пирожное.
- Собор Спас на Крови. Обсудим убийство века и пять покушений, которые пережил Александр II, а также шестое, которое он пережить не смог.
- Михайловский сад. Полюбуемся великолепным садом, прекрасным дворцом, а потом сядем на скамейку, отдохнём и заполним дневник путешественника.
- Михайловский замок. Увидим здание, где обитает самое известное петербургское привидение, и отыщем спрятавшегося поручика Киже.
- Памятник Петру I. Посмотрим на легендарную скульптуру, созданную Растрелли, отцом знаменитого архитектора.
- Чижик-Пыжик. Дойдём до самого маленького памятника в городе, бросим монетки и загадаем желание.
- Цирк и бывший слоновий двор. Побеседуем на «очень петербургские» темы — про слонов и слоновий двор. Выясним, откуда появилось слово «слоняться».
- Тайный итальянский дворик. Посетим локацию, о которой знают только местные жители, а теперь будут знать и участники экскурсии. Сыграем в игру «итальянское — русское».
- Кошачий дворик. Вспомним петербуржских кошек, которые спасли город. Поговорим про эрмитажных котов и, конечно, покормим их.
- Малая Садовая улица. Взглянем на памятник первому фотографу, памятники кошкам — Елисею и Василисе, фонтан «Вращающийся шар» и витрину Елисеевского магазина.
Организационные детали
- Эта экскурсия для детей от 6 до 10 лет и их родителей. Она подойдёт и для гостей города, и для маленьких любознательных петербуржцев.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в субботу и воскресенье в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 000 ₽
|Дети до 12 лет
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 4176 туристов
Приветствую вас от лица нашей команды! Мы работаем на туристическом рынке Петербурга с 2011 года. Особенность нашей компании: мы делаем всё, чтобы собрать самых творческих, самых интересных, самых способных гидовЗадать вопрос
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