Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге

Провели экскурсии для 40 туристов

Наша команда — это весёлые и креативные гиды, которые специализируются на работе с детьми. Все мы водим экскурсии уже больше 10 лет. Главное для нас — чтобы не было скучно ни детям, ни взрослым. И чтобы все весело и с пользой проводили время в постоянном общении с гидом, персонажами и друг с другом!