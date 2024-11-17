Вы оказались на острове Новая Голландия неслучайно — вам предстоит совершить подвиг.
Вы получите посылку с грифом «Совершенно секретно», а внутри — тайный указ Петра I и загадочный шифр. Всё это нужно, чтобы спасти Петербург от неприятностей! Готовы стать супергероями?
Вы получите посылку с грифом «Совершенно секретно», а внутри — тайный указ Петра I и загадочный шифр. Всё это нужно, чтобы спасти Петербург от неприятностей! Готовы стать супергероями?
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Новая Голландия — приятное место для прогулок с тенистыми аллеями, детской площадкой в виде фрегата и живописной аркой. А ещё — кладезь секретов и тайн. И в этом вам предстоит разобраться в ходе игрового сюжета вместе с гидом-следопытом!
- Вы найдёте дом с перевёрнутыми окнами, бочки с порохом и гигантские шахматы
- Пересчитаете волшебных чаек и разберётесь, что они хотят сказать людям
- Выясните, где прячется канал-призрак
- Поймёте, что происходит с теми, кто лезет в бутылку
- Узнаете, правда ли на острове испытывали военные корабли и подводные лодки
Организационные детали
- Экскурсия будет особенно интересна детям 6–12 лет и их родителям
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У острова Новая Голландия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 40 туристов
Наша команда — это весёлые и креативные гиды, которые специализируются на работе с детьми. Все мы водим экскурсии уже больше 10 лет. Главное для нас — чтобы не было скучно ни детям, ни взрослым. И чтобы все весело и с пользой проводили время в постоянном общении с гидом, персонажами и друг с другом!Задать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Эрмитаж - дом семьи Романовых
Понять, что цари тоже люди, на экскурсии по парадным залам и жилым покоям Зимнего дворца
Начало: Внутри Эрмитажа
Завтра в 11:00
17 ноя в 11:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
1 час
Индивидуальная
до 20 чел.
Детская интерактивная экскурсия по Новой Голландии
Раскрыть секреты загадочного острова через игры, диалог, яркие картинки и образы
Начало: У входа в Новую Голландию
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 5 900₽ за всё до 4 чел.
1 час
Индивидуальная
«Карты, игры, ловкость рук». Интерактивная экскурсия для взрослых и детей
Индивидуальная экскурсия «Карты, игры, ловкость рук» - это шанс узнать тайны игорного бизнеса и увидеть мастерство профессионалов. Подходит для всей семьи
Начало: На Невском пр
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
650₽ за человека