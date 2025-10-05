Вы пройдёте по залам одного из самых роскошных дворцов Петербурга, который строили для Александра II. В 19 веке здесь устраивали самые яркие балы в городе, а в 20-м тут собирались люди науки.
Вы увидите сочетание рококо и готики, полюбуетесь оригинальной лепниной и на 1 час представите себя членом царской семьи.
Вы увидите сочетание рококо и готики, полюбуетесь оригинальной лепниной и на 1 час представите себя членом царской семьи.
Описание экскурсии
Необычная архитектура
В Доме учёных сплетаются несколько архитектурных веяний. Здание выполнено в стиле эклектики, благодаря чему вы будете словно переноситься из одной эпохи в другую. Оцените уникальное сочетание английской готики, итальянского Возрождения и пышного рококо.
Истории о светской жизни
В 19 веке здесь устраивали громкие балы и музыкальные вечера. В начале 20 века после революции тут гостили Зощенко, Мейерхольд, Шостакович. Вы услышите, каким был дворец в Российской империи и СССР.
Шикарные интерьеры
Вы пройдёте по парадной лестнице и почувствуете себя членами императорской семьи. Осмотрите Белый зал, украшенный лепниной и золотом, и Дубовый зал, из которого открывается потрясающий вид на Петропавловскую крепость.
Организационные детали
- В программе возможны изменения, так как некоторые интерьеры могут быть недоступны по решению руководства объекта
- В Доме учёных разрешена только любительская фотосъёмка. Использование фотовспышки, штативов и моноподов не допускается
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет
- Экскурсию для вас проведёт гид музея
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2200 ₽
|Пенсионеры
|1800 ₽
|Дети до 16 лет
|1600 ₽
|Студенты
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2401 туриста
Привет, друзья! Мы организуем экскурсии больше 14 лет и можем провести вас в любой дворец и особняк Петербурга. Особенно мы любим непарадный город: знаем наизусть все крыши, старинные квартиры и скрытые дворики. У нас вы узнаете то, что редко знают даже коренные петербуржцы. Записывайтесь скорее, а ещё не забудьте камеру — на наших экскурсиях безумно красиво!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В выходные с мамочкой побывали во дворце Великого князя Владимира Александровича. Дяди Николая ||. И представителя ветви императорской семьи за границей. Главой Дома Романовых в настоящее время являются его прямые
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Отличная экскурсия от экскурсовода дома ученых. Видно, что дворец любят и с радостью делятся этой любовью со слушателями. Очень советую к посещению 🫶🏻
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Остались довольны экскурсией, часа более чем достаточно чтобы насладиться интерьерами. Немного монотонно было под конец, но в целом рассказали много интересных фактов! Немного удивились что не показали библиотеку
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А
Следует отметить, что организатор экскурсии (Петр) самосиоятельно не проводит экскурсию. Он толко предоставляет помощь в приобретении экскурсии, которая проводится сотрудниками Дома ученых. Таким образом, оценку за "знания организатора","оценку организатора как рассказчика" проставить невозможно.
Сам дворец очень понравился. Это потрясающий памятник архитектуры со множеством сохранившихся оригинальных экспонатов и интерьеров. Рассказ сотрудника Дома ученых-экскурсовода был познавателен и хорошо структурирован, донесен в доступной форме.
Спасибо!
Сам дворец очень понравился. Это потрясающий памятник архитектуры со множеством сохранившихся оригинальных экспонатов и интерьеров. Рассказ сотрудника Дома ученых-экскурсовода был познавателен и хорошо структурирован, донесен в доступной форме.
Спасибо!
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А
Прекрасная экскурсия, грамотная организация, очень интересный рассказ гида про историю и интерьеры дворца. Удивительно, но все во дворце аутентичное, он практически не пострадал и пережил две мировые войны, революцию сохранив даже стекла в нескольких окнах! Большое спасибо организаторам, было интересно, комфортно и приятно!
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С
Дом ученых, он же Владимирский дворец - один из немногих в Санкт-Петербурге, который предстает в состоянии максимально близком к оригинальным интерьерам времен великого княза Владимира Александровича Романова, чем собственно и
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