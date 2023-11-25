Вы пройдёте по залам одного из самых роскошных дворцов Петербурга, который строили для Александра II. В 19 веке здесь устраивали самые яркие балы в городе, а в 20 тут собирались люди науки. Вы увидите сочетание рококо и готики, полюбуетесь оригинальной лепниной и на 1 час представите себя членом царской семьи.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Необычная архитектура

В Доме Учёных сплетаются несколько архитектурных веяний. Здание выполнено в стиле эклектики, благодаря чему вы будете словно переноситься из одной эпохи в другую. Оцените уникальное сочетание английской готики, итальянского Возрождения и пышного рококо.

Истории о светской жизни

В 19 веке здесь устраивали громкие балы и музыкальные вечера. В начале 20 века после революции тут гостили Зощенко, Мейерхольд, Шостакович. Вы услышите, каким был дворец в Российской империи и СССР.

Шикарные интерьеры

Вы пройдёте по парадной лестнице и почувствуете себя членом императорской семьи. Осмотрите Белый зал, украшенный лепниной и золотом, и Дубовый зал, из которого открывается потрясающий вид на Петропавловскую крепость.

Организационные детали