Оценить императорскую роскошь и узнать, как княжеский дворец стал пристанищем научной интеллигенции
Вы пройдёте по залам одного из самых роскошных дворцов Петербурга, который строили для Александра II. В 19 веке здесь устраивали самые яркие балы в городе, а в 20 тут собирались люди науки.
Вы увидите сочетание рококо и готики, полюбуетесь оригинальной лепниной и на 1 час представите себя членом царской семьи.
Вы увидите сочетание рококо и готики, полюбуетесь оригинальной лепниной и на 1 час представите себя членом царской семьи.
Ближайшие даты:
25
ноя
ноя
2
дек
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9
дек
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Необычная архитектура
В Доме Учёных сплетаются несколько архитектурных веяний. Здание выполнено в стиле эклектики, благодаря чему вы будете словно переноситься из одной эпохи в другую. Оцените уникальное сочетание английской готики, итальянского Возрождения и пышного рококо.
Истории о светской жизни
В 19 веке здесь устраивали громкие балы и музыкальные вечера. В начале 20 века после революции тут гостили Зощенко, Мейерхольд, Шостакович. Вы услышите, каким был дворец в Российской империи и СССР.
Шикарные интерьеры
Вы пройдёте по парадной лестнице и почувствуете себя членом императорской семьи. Осмотрите Белый зал, украшенный лепниной и золотом, и Дубовый зал, из которого открывается потрясающий вид на Петропавловскую крепость.
Организационные детали
- В программе возможны изменения, так как некоторые интерьеры могут быть недоступны по решению руководства объекта
- В Доме учёных разрешена только любительская фотосъёмка. Использование фотовспышки, штативов и моноподов не допускается
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет
- Экскурсию для вас проведёт гид музея
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Дворцовой набережной
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 229 туристов
Привет, друзья! Мы организуем экскурсии больше 14 лет и можем провести вас в любой дворец и особняк Петербурга. Особенно мы любим непарадный город: знаем наизусть все крыши, старинные квартиры и скрытые дворики. У нас вы узнаете то, что редко знают даже коренные петербуржцы. Записывайтесь скорее, а ещё не забудьте камеру — на наших экскурсиях безумно красиво!
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