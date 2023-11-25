Групповая экскурсия по Дому учёных

Оценить императорскую роскошь и узнать, как княжеский дворец стал пристанищем научной интеллигенции

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Вы пройдёте по залам одного из самых роскошных дворцов Петербурга, который строили для Александра II. В 19 веке здесь устраивали самые яркие балы в городе, а в 20 тут собирались люди науки.

Вы увидите сочетание рококо и готики, полюбуетесь оригинальной лепниной и на 1 час представите себя членом царской семьи.
Групповая экскурсия по Дому учёных
Групповая экскурсия по Дому учёных
Групповая экскурсия по Дому учёных
Групповая экскурсия по Дому учёных
Групповая экскурсия по Дому учёных
Групповая экскурсия по Дому учёных
Ближайшие даты:
25
ноя
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дек
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Необычная архитектура

В Доме Учёных сплетаются несколько архитектурных веяний. Здание выполнено в стиле эклектики, благодаря чему вы будете словно переноситься из одной эпохи в другую. Оцените уникальное сочетание английской готики, итальянского Возрождения и пышного рококо.

Истории о светской жизни

В 19 веке здесь устраивали громкие балы и музыкальные вечера. В начале 20 века после революции тут гостили Зощенко, Мейерхольд, Шостакович. Вы услышите, каким был дворец в Российской империи и СССР.

Шикарные интерьеры

Вы пройдёте по парадной лестнице и почувствуете себя членом императорской семьи. Осмотрите Белый зал, украшенный лепниной и золотом, и Дубовый зал, из которого открывается потрясающий вид на Петропавловскую крепость.

Организационные детали

  • В программе возможны изменения, так как некоторые интерьеры могут быть недоступны по решению руководства объекта
  • В Доме учёных разрешена только любительская фотосъёмка. Использование фотовспышки, штативов и моноподов не допускается
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет
  • Экскурсию для вас проведёт гид музея

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Дворцовой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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