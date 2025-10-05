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потомки. Эта экскурсия, архитектура, убранство дворца меня поразило. Хотя за 20 лет жизни в прекрасном городе Санкт - Петербурге я без ложной скромности побывала много где, так как очень люблю и музеи и театры. Это все наполняет душу светом в нашем стремительном ритме жизни. И чтобы жизнь не превратить в функцию и бытовую рутину, от которой никуда не деться, особенно имея троих детей, надо ее наполнять прекрасным я считаю. Это второй дворец после Дворца Юсуповых, который меня покорил. Уникальность его в том, что он не подвергался масштабной реконструкции и все убранство сохранилось в практически в первозданном виде, так как события революции и блокады его не коснулись. Снаряды в ВОВ до него не долетали, в отличии от Зимнего дворца, который находится в пешей доступности. Единственно, что после революционных событий часть комнат разбили на коммунальные квартиры, но от этого Дворец не потерял своего Величия. Скорее всего его сохранили в первозданном виде благодаря организации в нем Дома Учёных после революции, и сейчас в нем проводят досуг люди учёного мира, а для обычных посетителей в Дубовом зале и в Белом зале идут кинопоказы и концерты. Начинается экскурсия с шикарной лестницы, после этого продолжение проходит в Малиновой гостиной. Малиновый цвет выбран не случайно. Согласно указу императора, каждый великокняжеский двор имел свой уникальный цвет. Император Александр II утвердил малиновый цвет как официальный цвет двора великого князя Владимира Александровича. Вот так). А вид из окон на Петропавловскую крепость и Неву завораживает. Час экскурсии, я конечно не буду пересказывать. Но напишу одно - что при первой возможности я опять там побываю ❤️🏛️🏫