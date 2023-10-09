Эта встреча перенесёт вас к истокам Петербурга и погрузит в атмосферу первых десятилетий его существования. Вы прогуляетесь по территории Петропавловской крепости и изучите работы первого архитектора Северной столицы. Узнаете, как мастер согласился строить город на болотах и как складывались его отношения с царём-основателем Петром I.

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Описание

Что вас ожидает

Рождение города на Неве

Немногие города мира могут похвастаться точной датой своего возникновения. А дату рождения Петербурга знают все — 27 (16) мая 1703 года. Именно в этот день была заложена Петропавловская крепость. Конечно, очевидцев событий тех лет не осталось. Но сохранились свидетели, которые помогают вернуться в те времена и представить, как всё начиналось. И там, у самых истоков жизни Петербурга, возникает перед нами образ первого его архитектора — Доменико Трезини, с работами которого я и познакомлю вас на прогулке.

Труды мастера

Мы с вами встретимся на набережной между Троицким и Иоанновским мостами. Затем направимся в сторону входа в Петропавловскую крепость через Петровские ворота. Погуляем по территории, сделаем остановку у Петропавловского собора и закончим экскурсию на набережной с видом на Васильевский остров, Адмиралтейство и Зимний дворец. На экскурсии вы:

Познакомитесь с личностью мастера.

Узнаете, что его привлекло остаться в городе, строящемся на болоте, да ещё и в военное время.

Погрузитесь в эпоху основания Санкт-Петербурга.

Поймёте, как Пётр I доверил Трезини строительство будущей столицы огромного государства и как складывались отношения царя-основателя Петербурга и мастера, воплощающего его идеи в жизнь.

Узнаете, почему же Пётр I был готов породниться с зодчим, но не был готов повысить ему оклад.

Вспомните многие известные петербургские сооружения во главе с Петропавловским собором и узнаете историю их создания.

Организационные детали