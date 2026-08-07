Погулять по Петропавловской крепости и познакомиться с работами великого архитектора в мини-группе
Эта встреча перенесёт вас к истокам Петербурга и погрузит в атмосферу первых десятилетий его существования.
Вы прогуляетесь по территории Петропавловской крепости и изучите работы первого архитектора Северной столицы.
Узнаете, как мастер согласился строить город на болотах и как складывались его отношения с царём-основателем Петром I.
Описание экскурсии
Рождение города на Неве
Немногие города могут похвастаться точной датой своего возникновения. А дату рождения Петербурга знают все — 27 (16) мая 1703 года. Именно тогда была заложена Петропавловская крепость. Конечно, очевидцев событий тех лет не осталось, но сохранились свидетели, которые помогают вернуться в те времена. И там, у самых истоков жизни Петербурга, возникает перед нами образ первого его архитектора — Доменико Трезини, с работами которого я вас и познакомлю.
Труды мастера
Мы с вами встретимся на набережной между Троицким и Иоанновским мостами. Затем направимся в сторону входа в Петропавловскую крепость через Петровские ворота. Погуляем по территории, сделаем остановку у Петропавловского собора и закончим экскурсию на набережной с видом на Васильевский остров, Адмиралтейство и Зимний дворец. На экскурсии вы:
Узнаете, что его привлекло остаться в городе, строящемся на болоте, да ещё и в военное время;
Поймёте, как Пётр I доверил Трезини строительство будущей столицы огромного государства и как складывались отношения царя-основателя Петербурга и мастера, воплощающего его идеи в жизнь;
Узнаете, почему же Пётр I был готов породниться с зодчим, но не был готов повысить ему оклад;
Вспомните многие известные петербургские сооружения во главе с Петропавловским собором и узнаете историю их создания.
Организационные детали
Все достопримечательности осматриваются снаружи
Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
в понедельник в 11:00, в воскресенье в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00, в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 57 туристов
Поклонница Петербурга, ценительница прекрасного и любительница тёплого, душевного общения, я приглашаю вас вместе со мной погрузиться в атмосферу аристократического города.
Я расскажу о людях, которые превратили болотистые берега Невы в настоящий читать дальшеуменьшить
музей под открытым небом, проведу по самым живописным маршрутам и покажу интересные уголки Северной столицы.
Мы поговорим об императорской семье, познакомимся с известными аристократическими фамилиями и вспомним людей, которые своим талантом, трудом и любовью к делу внесли огромный вклад в культурное и экономическое развитие нашей страны.
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