Доменико Трезини: первый архитектор Петербурга

Погулять по Петропавловской крепости и познакомиться с работами великого архитектора

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Эта встреча перенесёт вас к истокам Петербурга и погрузит в атмосферу первых десятилетий его существования.

Вы прогуляетесь по территории Петропавловской крепости и изучите работы первого архитектора Северной столицы.

Узнаете, как мастер согласился строить город на болотах и как складывались его отношения с царём-основателем Петром I.
Доменико Трезини: первый архитектор Петербурга
Доменико Трезини: первый архитектор Петербурга
Доменико Трезини: первый архитектор Петербурга
Доменико Трезини: первый архитектор Петербурга
Доменико Трезини: первый архитектор Петербурга
Доменико Трезини: первый архитектор Петербурга
Доменико Трезини: первый архитектор Петербурга
Ближайшие даты:
9
окт
15
окт
16
окт
22
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23
окт
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Описание

Что вас ожидает

Рождение города на Неве

Немногие города мира могут похвастаться точной датой своего возникновения. А дату рождения Петербурга знают все — 27 (16) мая 1703 года. Именно в этот день была заложена Петропавловская крепость. Конечно, очевидцев событий тех лет не осталось. Но сохранились свидетели, которые помогают вернуться в те времена и представить, как всё начиналось. И там, у самых истоков жизни Петербурга, возникает перед нами образ первого его архитектора — Доменико Трезини, с работами которого я и познакомлю вас на прогулке.

Труды мастера

Мы с вами встретимся на набережной между Троицким и Иоанновским мостами. Затем направимся в сторону входа в Петропавловскую крепость через Петровские ворота. Погуляем по территории, сделаем остановку у Петропавловского собора и закончим экскурсию на набережной с видом на Васильевский остров, Адмиралтейство и Зимний дворец. На экскурсии вы:

  • Познакомитесь с личностью мастера.
  • Узнаете, что его привлекло остаться в городе, строящемся на болоте, да ещё и в военное время.
  • Погрузитесь в эпоху основания Санкт-Петербурга.
  • Поймёте, как Пётр I доверил Трезини строительство будущей столицы огромного государства и как складывались отношения царя-основателя Петербурга и мастера, воплощающего его идеи в жизнь.
  • Узнаете, почему же Пётр I был готов породниться с зодчим, но не был готов повысить ему оклад.
  • Вспомните многие известные петербургские сооружения во главе с Петропавловским собором и узнаете историю их создания.

Организационные детали

  • Все достопримечательности осматриваются снаружи
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены

в понедельник в 11:00, в воскресенье в 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00, в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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